10 советских мультфильмов, над которыми ломало голову не одно поколение

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С детством нам повезло. Нас готовили к жизни не слащавые диснеевские сказки, а суровые советские мультфильмы, которые попеременно вызывали у нас то восторг, то ужас. Некоторые до сих пор боятся слова «мутабор», например. Решив вспомнить все, мы нашли крутые анимационные шедевры советской эпохи.

AdMe.ru не смог вместить в одну статью все мультипликационные сокровища того времени. Может, вы нам поможете и в комментариях напишете свои любимые мультики?

Икар и мудрецы, 1976

Это рассказ о романтике и мечтателе, который, наперекор античным мудрецам, решил научиться летать. Изобретая все новые и новые способы, герой, увы, только падал и изрекал латинские мудрости. Пока однажды не случилось чудо. Этот мультик до сих пор разбирают на цитаты, а актуальность свою он не утратит никогда.

ФРУ-89. Слева направо, 1989

Этот мультфильм, конечно же, для взрослых. И скорее всего, даже просмотрев его не один раз, вы не разберетесь, что там и как. Мультипликаторы объясняют термин «фрустрация» как состояние подавленных потребностей через образы, которые рождаются в голове у голодного щенка. И да, кроме «ой», никаких слов там нет. Однако от этого шедевра невозможно оторваться.

Ишь ты, Масленица! 1985

Вдохновила авторов на создание этого мультика сказка О. Туманяна о том, как сын бедняка наказал скупого за его жадность. Тут и налог на снег, и смекалка против алчности. Каждый найдет в этом мультфильме свой смысл. И взрослые, и дети. Так как в нем много веселых моментов, заставляющих улыбнуться, и много грустных, заставляющих задуматься.

Дарю тебе звезду, 1974

Мультфильм, состоящий из 4 частей, действие которых происходит в разные исторические промежутки. Тут и каменный век, и современный мир. Неизменно одно: Мужчина поет оды Женщине, а она, слушая его с раскрытым ртом, драит кастрюлю, наводя порядок в его жилище. Сюжет, который не теряет своей актуальности.

Пиф-паф, ой-ой-ой, 1980

Мультфильм-пародия режиссера Гарри Бардина («Серый Волк энд Красная Шапочка», "Ивашка из Дворца пионеров) на 5 театральных жанров: драма, оперетта, утренник, экспериментальная постановка и опера. И все это — на мотив детского шутливого стихотворения. Смотрится на одном дыхании.

Премудрый пескарь,1979

Мультик по рассказу Михаила Салтыкова-Щедрина. Очень осторожный пескарь решил спрятаться ото всех и построить себе дом, где его никто не найдет. Он только наблюдал за жизнью, а не участвовал в ней. И хоть и дожил до 100 лет, жизнь та была совсем одинокой. Грустный и философский сюжет, который и детей познакомит с творчеством русских классиков, и взрослым напомнит о чем-то важном.

Халиф-аист, 1981

Мистическая история по мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Халиф пожелал стать аистом, чтобы ощутить радость полета. Однако злой волшебник решил молодого правителя обмануть. Нежная прорисовка, озвучка гениальных советских актеров, таких как Василий Ливанов, Иннокентий Смоктуновский и другие, делают этот мультипликационный фильм настоящим шедевром советской анимации. Вряд ли вы уже забыли заклинание «Мутабор».

Баба-яга против! 1979

Этот мультик выпустили в преддверии московской Олимпиады 1980 года. Баба-яга вместе со Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным строят козни на пути медвежонка Миши к Олимпийским играм. Конечно же, победило добро, как бы Баба-яга ни была против.

Кот в колпаке, 1984

Мультфильм снят по стихотворению Доктора Сьюза «А это вовсе и не шкаф, а это вовсе и вокзал!». На пороге поджидает говорящий кот, который убеждает близнецов Конрада и Салли, что их комната вовсе не комната, а целая вселенная для игр, и, несмотря на вечно сомневающуюся рыбу, дети отправляются в увлекательное приключение. Главное — убрать бардак до прихода мамы.

Голубой щенок, 1976

Эта невероятная музыкальная комедия, где персонажи говорят голосами Алисы Фрейндлих, Андрея Миронова, Михаила Боярского и Александра Градского, знакома всем без исключения. Однако только с возрастом начинаешь понимать истинное значение этого мультфильма. Тут и о дискриминации, и о лицемерии, и конечно, о настоящей дружбе. А песни из этого фильма стали едва ли не народными.