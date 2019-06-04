10 советских мультфильмов, которые мы незаслуженно забыли

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Все мы родом из детства. И конечно же, раньше у нас не было такого огромного выбора мультиков, какой есть у наших детей. Каждый новый шедевр пересматривался много раз даже в более старшем возрасте. Но некоторые из них стали забываться и потихонечку стираться из памяти.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и по крупицам восстановили (читая ваши комментарии к нашим похожим статьям) список тех мультфильмов, которые стоят того, чтобы увидеть их еще раз.

На порог мой села сказка, 1987

Мультипликационный фильм, снятый по мотивам стихотворений латышской поэтессы Аспазии. Маленький наивный гном попадает во множество миров ракушек, которые открывает перед ним Волшебница. И нашему герою предстоит увидеть и узнать что-то новое, чтобы наконец-то очутиться в реальности. Невероятно выразительная электронная музыка Зигмарса Лиепиньша позволяет погрузиться в эту философскую притчу целиком.

Полигон, 1977

Мультфильм снят с использованием техники «фотографика» (когда на одного персонажа накладывается пара слоев целлулоида, один из которых снимается не в фокусе). Фантастический сюжет повествует о танке, который умеет считывать настроение и мысли людей. Кстати, некоторые персонажи являются копиями известных актеров, таких как Ален Делон, Пол Ньюман, Ринго Старр и многие другие.

Смех и горе у Бела моря, 1988

Сборник мультипликационных новелл «Вечны льдины», «Про медведя», «Морожены песни», «Волшебное кольцо», «Перепилиха», «Апельсин» и «Поморская быль». У каждого произведения свой сюжет, но все мультфильмы объединены одним рассказчиком, которого озвучивает Евгений Леонов. «Вечны льдины» — рассказ о том, что даже в летнюю пору можно прокатиться на льдине по морю, но вот почему — этой тайной местные жители делиться не спешат.

«Про медведя» — сюжет почти идентичен содержанию сказки Пушкина, где медведь из бурого стал белым.

«Морожены песни» — сказка о том, что было бы, если бы слова обрели материальное воплощение.

«Волшебное кольцо» — знаменитый мультфильм о везучем парне Ваньке.

«Перепилиха» — история про бабу, которая могла голосом заменить бензопилу.

«Апельсин» — рассказ о том, как в море вырос апельсин, да не простой, а огромный (и что из этого вышло).

«Поморская быль» — грустная сказка о двух рыбаках, которые оказались один на один с бушующей стихией.

Разлученные, 1980

Мультфильм по мотивам сказки о трех Толстяках. По их приказу Тутти и его сестру Суок похищают. Мальчика решают сделать наследником трона, а от девочки избавиться. Но Суок случайно спасает и подбирает группа бродячих артистов, которые стали для нее второй семьей. Однако брату и сестре суждено встретиться спустя много лет.

Стеклянная гармоника, 1968

Аллегорическая притча о судьбе искусства, которая продолжительное время была запрещена советской цензурой. К заколдованным жителям города возвращаются гуманность и человеколюбие лишь тогда, когда на его улицах играет на стеклянной гармонике музыкант. Как только его заставляют исчезнуть по приказу правителя, люди снова превращаются в алчных чудовищ.

Замок лгунов, 1983

Главный герой, любитель приврать, в один прекрасный день встречает на своем пути волшебника, который приводит его в Замок лгунов. До нашего героя там быстро доходит, что лучше уж говорить горькую правду, чем стать королем данного заведения. Яркий, насыщенный мультик «на вырост», в котором и взрослые мальчики и девочки найдут для себя что-то новое.

Золушка, 1979

«Где мы жили, как мы жили,

Улыбаясь и печалясь?

Мы сегодня позабыли,

Потому что повстречались...» Слова из главной песни этого мультика знают все. Сюжет «Золушки» всем известен, нет смысла рассказывать его заново. Отметим, что в этой экранизации персонажи получились невероятно утонченными, легкими и немногословными.

Пони бегает по кругу, 1974

Мультик снят по мотивам одноименного стихотворения Юнны Мориц. Рассказ про пони, который мечтает скакать наравне с большими лошадьми, а не катать маленьких детей по кругу. Наш пони так отважен, что способен доказать свою доблесть даже генералам.

Умная собачка Соня, 1991

Невероятно трогательная история маленькой дворняжки Сони, которая вечно попадает в неприятности из-за своей фантазии и наивности. Мир для нее полон открытий и приключений. Ну а хозяину Ивану Ивановичу Королеву остается только позавидовать (или пожалеть его). Мультфильм снят по мотивам одноименной книги Андрея Усачева.

Прежде мы были птицами, 1982

Музыкальная мультипликационная кинолента, снятая по мотивам старинной цыганской притчи, повествующей о том, как любовь к богатству превратила целый народ в кочевников. Грустная, прекрасная сказка с философским смыслом, сценарий которой придумали Юрий Энтин и Гарри Бардин.

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