10 советских киноперсонажей, которые заменяли нам всех супергероев мира

Фильмы и мультики детства всегда будут для нас лучшими и любимыми. Тот, кто вырос на старых эпизодах о черепашках-ниндзя, вряд ли признает новые, а те, кто бросал во дворе все дела, чтобы увидеть новую серию «17 мгновений весны», уверены, что Джеймсу Бонду никогда даже не приблизиться к Штирлицу.

Мы в AdMe.ru заметили, что практически на каждого крупного западного персонажа есть ответ в нашем кинематографе.

Шурик — Питер Паркер (Человек-паук)

Скромный ботаник в очках, обожающий науку, борется с хулиганами и спасает девушку из лап злодеев. У вас тоже возникало дежавю, когда вы смотрели «Человека-паука»? Очень уж Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра похож на нашего Шурика. Только Шурик еще и машину времени изобрел!

Атаманша из «Бременских музыкантов» — Харли Квинн

Дерзкие преступления, чувство юмора и талант отчаянно веселиться — разве у этих героинь мало общего? Ах да, еще любовь к картам.

Жорж Милославский — Локи

Обаятельный вор из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» умеет виртуозно хитрить, лгать и даже подделывать голоса. Как и Локи, Милославский умеет создавать иллюзии (помните, как лихо он свистнул медальон посла, подарив ему ручку?). В свою очередь изворотливый скандинавский бог, как и Жорж, готов помочь своему незадачливому товарищу по несчастью.

Карлсон — Супермен

Обаятельный мужчина в самом расцвете сил, умеет летать и сражается с жуликами. Все это — и о Карлсоне, и о Супермене. Правда, у первого нет такой физической силы. Но что, если Супермен — сын Карлсона и Пеппи?

Алиса Селезнева — принцесса Лея + Лилу из «Пятого элемента»

Гостья из будущего легко заменит сразу 2 любимых многими героинь. Она, как и Лея Органа, побывала на множестве планет и сражалась со злодеями с помощью бластера. Правда, в отличие от принцессы из «далекой-далекой галактики», у Алисы куда более теплые отношения с отцом. При этом советская девочка обладает выдающимися интеллектуальными способностями и физически развита лучше своих сверстников, как главная героиня фильма «Пятый элемент». Лилу сбегает из лаборатории и сталкивается с автомобилем, а Алиса, наоборот, попадает в ДТП, после чего — в больницу и сбегает уже оттуда.

Робот Вертер — Терминатор

Робот, в котором слишком много человеческого, легко сражается с плохими парнями и выдерживает выстрелы бластера в упор, прилетел из будущего в XX век, чтобы спасти мальчика. Нет, это не пересказ «Терминатора». Это описание робота Вертера из фильма о приключениях Алисы Селезневой.

Профессор Преображенский — Дамблдор

Оба героя — с усталым, но умным взглядом и красивой бородой. Оба — профессоры и волшебники (ну а как назвать врача, который может превратить человека в собаку и обратно?), оба породили чудовищ (Преображенский — Шарикова, Дамблдор — Волан-де-Морта). И оба — манипуляторы, которые считают себя вправе легко распоряжаться жизнями других.

Остап Бендер — Джек Воробей

Обаятельный авантюрист, гениальный стратег, любимец женщин, красавчик с подведенными глазами и щегольскими усами. Все это можно сказать как об Остапе Бендере, так и о Джеке Воробье. Первый, конечно, не капитан, зато у него есть моряцкая фуражка. И он с ней не расстается, как знаменитый пират — со своей шляпой. Так что после фразы «Белеет мой парус, такой одинокий» очень просится «И у меня опять увели корабль».

Морской царь («В синем море, в белой пене») — Дейви Джонс

Коварный царь из мультфильма «В синем море, в белой пене» хотел заставить мальчика тысячу лет топить корабли в знак благодарности за свое спасение из кувшина. Дейви Джонс же считает такое времяпрепровождение скорее пыткой, чем благом. Но в остальном персонажи все же схожи. Разве что дочка Морского царя все же приятнее Кракена Джонса.

Мэри Поппинс — Гермиона

Советская Мэри не очень похожа на книжный оригинал, хотя бы потому что в фильме она красива. Плюс к этому очень умна, при этом умопомрачительно правильна и та еще зазнайка. Еще она дружит с котом, может управлять временем и у нее есть сумка, в которую можно вместить всю Вселенную. Кого-то она нам напоминает...