10 советских и российских мультфильмов, которые иностранцы любят не меньше, чем свои

Есть ряд русских мультфильмов, которые любят и знают не только в Европе и Америке, но даже в Азии. Догадываетесь, в честь какого персонажа девочек в Индонезии называют Машами? Дети охотно смотрят современные мультики, а взрослые — волшебные истории времен СССР. Это показывает, что язык сказки универсален и найдет дорогу к каждому сердцу.

Мы в AdMe.ru поискали комментарии иностранцев к российским мультикам. Ну что ж, некоторые пересказы сюжета своеобразны, но читать их тем не менее приятно. А в конце статьи вы узнаете, какой российский мультфильм был признан во всем мире.

Снежная королева (1957)

«Снежная королева» снята по мотивам сказки Андерсена. Хаяо Миядзаки, легенда японской анимации, рассказывал, что этот мультфильм произвел на него большое впечатление. Когда я впервые увидела «Снежную королеву», мне было 10 лет. Она прекрасна. Даже мой 12-летний сын, который очень любит японское аниме, признался, что ему понравился фильм, хотя он и сказал, что уже слишком взрослый для таких мультиков. 9 из 10. © Wisdom of Youth / IMDb

Этот мультфильм с детства и до сих пор вызывает у меня восторг. Я впервые увидела его в кинотеатре, и мой отец купил мне диск с саундтреком, который у меня до сих пор сохранился. Анимация уникальна и красива, вплоть до движений рук и ног. У вас возникает ощущение, что вы совершаете путешествие вместе с Гердой. Кроме того, одна из самых восхитительных вещей в этой истории заключается в том, что главный герой — девушка. © gorillas-1 / IMDb

Лунтик и его друзья (с 2006)

Никто доподлинно не знает, что за существо Лунтик. Но он говорит, что упал с Луны, и представляется всем как лунная пчела. Известно, что его день рождения 12 апреля (совпадает с Днем космонавтики). Лунтик — хороший друг, добрый, наивный и честный. За приключениями Лунтика и его друзей следят дети в Венгрии, Сербии, Финляндии и Таиланде. Для зарубежной аудитории персонажу поменяли имя на Moonzy (moon по-английски «луна»).

Жил-был пес (1982)

Мультфильм снят по украинской народной сказке «Серко». Сначала его хотели назвать «Собачья жизнь». Фразы «Щас спою» и «Ты заходи, если что» быстро ушли в народ. Я ни слова не понимаю по-русски. Поскольку видео «Zhil-byl pyos» не содержало субтитров, я решил просто позволить картинке и музыке рассказать все, что мне нужно было знать. Но даже не зная ни одного русского слова, я мог прекрасно следить за историей, и она, безусловно, очень хороша. © ackstasis / IMDb

Возможно, лучший советский мультфильм. Он основан на украинских народных сказках и рассказывает нам историю о дружбе собаки и волка в критические моменты их жизни. Сначала волк спасает собаку, когда ее выгоняют из дома, потом собака спасает волка от голода зимой. Невыразимая и непереводимая магия сияет в каждом кадре этого шедевра. Я очень рекомендую его каждому человеку: это непрерывный момент истины. © Maksik / IMDb

Маша и Медведь (с 2009)

Один из авторов рассказывал, что как-то на море увидел озорную девочку, с которой потом и срисовал Машу. Сначала сериал завоевал российского зрителя: в 2014 году он стал самым любимом мультиком у детей с 4 до 9 лет. Сегодня в Китае этих героев знают 33 % детей, в Италии — 88 %, в Чили и Тайване — более 90 %. В турецком Белеке в честь них построили парк аттракционов, а в Индонезии Машами называют новорожденных девочек. Сейчас «Маша и Медведь» — самый просматриваемый сериал в мире! Да, я подтверждаю, что в Германии Маша и Медведь очень популярны! Мы с внучкой были в ноябре на музыкальном спектакле, а совсем недавно, неделю назад, ходили в кукольный театр. Зал был переполнен, и в этот день показывали еще 2 представления. Причем преобладали именно немецкие детки, мы с ней, русские, были в единственном числе. © mary_hr5 / livejournal

Варежка (1967)

Милый мультфильм о том, как девочка мечтала о собаке и ее варежка в воображении превратилась в настоящего щенка. Не представляю, чтобы этот мультик мог кому-то не понравиться. Он такой милый. Сначала мама не разрешает дочке заводить щенка. Тогда расстроенная девочка фантазирует, что одна из ее красных варежек — собака. Маленькая собачка из пряжи очаровательна. В итоге мама девочки передумала и разрешила ей взять щенка. Смотреть всем, особенно если вы фанат собак. © Angel_Meiru / IMDb

Смешарики (с 2006)

«Смешариков» транслируют в 60 странах мира, мультфильм переведен на 15 языков. В США он известен как GoGoRiki. Свинка Нюша стала Розой, Бараша переименовали в Уолли. А догадаетесь, кто такой Чико? Так назвали Ежика. Американская Shout! Factory выкупила права на мультсериал еще в 2016 году. Вице-президент компании Джордан Филдз заявил: «Мы любим вселенную Смешариков. „Легенда о Золотом драконе“ и „Команда Непобедимых“ (имеется в виду „Смешарики. Начало“. — Прим. AdMe.ru) — две захватывающие комедии с поистине сумасшедшими персонажами, умным сюжетом, легкой сатирой и богатой анимацией». В 2005 году сериал получил Гран-при Китайского международного фестиваля мультфильмов и цифрового искусства в Гуанчжоу. Аудитория «Смешариков» в Поднебесной уже превышает российскую, и то ли еще будет. Мультипликаторы России и Китая в 2019 году подписали соглашение о съемках мультика «Панда и смешарики».

Лиса и заяц (1973)

Заяц пытается выгнать из своего домика лису. Этот мультфильм Юрий Норштейн создал со своей женой Франческой Ярбусовой. Я смотрел без английских субтитров, поэтому готов поспорить, что моя интерпретация истории несколько отличается от официального сюжета. Когда в русской глуши зима уступает место весне, хитрая лиса быстро выгоняет беззащитного зайца из его теплого, уютного домика и оставляет бедного хозяина спать на улице под звездами. Много сострадательных животных: волк, медведь, бык — жалеют зайца и пытаются прогнать хитрую лису, но безуспешно. Появляется веселый воинственный петух, который не сдается, пока лиса не убежит. Зло наказано, у зайца появился друг. 9 из 10. © ackstasis / IMDb

Крокодил Гена (1969 года и продолжение)

Любопытно, что сначала Чебурашка был второстепенным персонажем сказки Эдуарда Успенского про крокодила Гену. Режиссера Романа Качанова, который взялся за экранизацию, тоже больше интересовал крокодил, а также город, полный антропоморфных зверей. Но после выхода мультфильма стало ясно, что зрителю пришелся по сердцу одинокий и чрезвычайно милый зверек с большими ушами. Этот герой, похоже, покорил и японских зрителей. Страна восходящего солнца купила права на использование образа Чебурашки и сняла свой сериал, а потом и анимационный фильм. К работе были привлечены мультипликаторы из Белоруссии и России. Они в основном делали чертежи декораций: в Японии просто не знают, как выглядят у нас бытовые вещи. Японская сторона старалась сохранить дух советских мультфильмов.

Сказка сказок (1979)

«Сказку сказок» сравнивают с творческом Тарковского, живописью Пикассо и японским изобразительным искусством. В голове большинства людей анимационный фильм — это Disney или японское аниме. Но все, кажется, упускают из виду русских аниматоров. Самый влиятельный из них — Юрий Норштейн. Почему «Сказка сказок» так прекрасна? Во-первых, потому, что Норштейн обладает несравненным визуальным стилем. Во-вторых, из-за сложной, насыщенной символами истории, уходящей корнями в русскую мифологию. Я из Венгрии, и этот фильм мне гораздо ближе, чем американский или японский. © thecygnet / IMDb

Ежик в тумане (1975)

Это произведение в среде профессиональных аниматоров ценится больше всего. На фестивале Laputa в Токио, где специалисты выбирали 150 самых лучших мультипликационных фильмов в мире, «Ежик в тумане» занял 1-е место. Норштейн, мастер недооцененной российской анимации, создал потрясающе красивую короткометражную ленту о милом Ежике, навещающем своего друга Медведя. Что отличает «Ежика в тумане» от типичной американской или японской анимации, так это то, что его можно причислить к художественной поэзии, которая определенно не для всех. Не ждите смешных диалогов, веселых песен и красочных пейзажей. Напротив, картинка довольно серая, темная и таинственная. Она создает размытую атмосферу, поддерживаемую волшебным саундтреком. Навязчивая, но красивая мелодия никогда не выйдет у вас из головы. © dysterhet / IMDb