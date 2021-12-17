10 советских актрис, которые мастерски играли и роскошных красоток, и серых мышек

Людям, выбравшим актерское ремесло, приходится прикладывать много усилий для того, чтобы запомниться зрителю и войти в историю. А если персонаж изначально не обладает достаточно привлекательной внешностью, то сделать это становится еще труднее. Тогда необходимо подключить все мастерство и харизму, на что способны немногие.

Мы в AdMe.ru посмотрели, какие советские актрисы без труда перевоплощались для ролей и одинаково круто играли как роскошных красоток, так и героинь с довольно специфической внешностью.

Наталья Тенякова

В культовом советском фильме «Любовь и голуби» актриса сыграла колоритную бабу Шуру и прославилась на всю страну. На тот момент женщине было около 40 лет, так что создателям фильма при помощи грима и накладок приходилось искусственно старить актрису. А вот в фильме «Наши знакомые» Наталья исполнила роль очаровательной девушки Антонины, которая после болезни и проблемных отношений нашла силы жить дальше.

Инна Чурикова

Многие помнят эффектные советы по макияжу в сказке «Морозко» от немного дерзкой Марфушеньки-душеньки, которую сыграла Инна Чурикова. Спустя несколько лет актриса появилась в фильме «Начало». На этот раз она исполнила роль красотки, которая выступает в городском клубе и мечтает о головокружительной карьере.

Людмила Гурченко

В фильме «Двадцать дней без войны» Людмила Гурченко появляется с короткой стрижкой, усталостью в глазах и без свойственной другим ее ролям яркости. Актриса примерила неожиданный образ ради роли костюмерши московского театра, эвакуированного в Ташкент. Свое привычное амплуа Гурченко продемонстрировала в картине «Вокзал для двоих». Здесь актриса играет эффектную буфетчицу Веру, работающую в провинциальном городке и терпящую неудачи на любовном фронте.

Наталья Андрейченко

В фильме «Военно-полевой роман» Наталья Андрейченко играет влюбленную медсестру. Она теряет возлюбленного и остается одна с ребенком на руках. По ходу ленты мы видим, как ухоженная и милая девушка превращается в грубую женщину, которой приходится продавать на улице пирожки. Совсем другой образ актриса создала для роли знаменитой на весь мир няни. В фильме «Мэри Поппинс, до свидания» она покорила зрителей своей красотой и обаянием.

Валентина Талызина

В ленте «Зигзаг удачи» Талызина сыграла Алевтину, работающую председателем фотоателье и мечтающую устроить личную жизнь. Из яркой и уверенной женщины актриса перевоплотилась в серую мышку: на съемках она носила убранные волосы и непривлекательную одежду. Совсем другой образ зрители увидели в картине «Путешествие миссис Шелтон». Здесь Валентина сыграла находчивую и решительную миссис Шелтон, которая отправляется в круиз, чтобы заглушить боль от предательства мужа и найти настоящее счастье.

Лия Ахеджакова

В фильме-сказке «Подарок черного колдуна» Лия Ахеджакова сыграла персонажа с довольно странной внешностью. Это Пугалица, которая помогала Василисе разрушить злые чары, что та по неосторожности навлекла на своего жениха. Совершенно иной образ актриса воплотила в легендарной советской киноленте «Служебный роман». Она сыграла секретаршу Верочку, одевающуюся по последнему слову моды и отрабатывающую свою фирменную походку «от бедра».

Наталья Гундарева

В картине «Хозяйка детского дома» актриса сыграла директрису детского дома, которая с головой ушла в заботы о чужих детях и поддержание порядка. На первое место героиня ставит работу и решение проблем других людей, а не собственную внешность и модные наряды. А вот для роли в фильме «Труффальдино из Бергамо» Наталья Гундарева перевоплотилась в веселую и беззаботную интриганку Смеральдину.

Валентина Кособуцкая

Валентина Кособуцкая в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» сыграла колоритную Бабу-ягу, которая вместе с другими приспешниками Кощея похищает Снегурочку и всячески мешает детишкам вернуть Новый год. В музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» актриса исполнила роль Беатриче Распони — изысканной леди, которая устраивает шоу с переодеванием, чтобы разыскать своего опального жениха.

Вера Алтайская

Вера Алтайская не боялась показаться некрасивой на экране. Фильм-сказка «Золотые рога» — яркое тому подтверждение, ведь актриса в нем перевоплотилась в кикимору. Зато в комедийном фильме «Жених с того света» Вере достался куда более привлекательный персонаж. Она играет яркую и харизматичную Нину Павловну, невесту товарища Петухова. Главный герой провел с Ниной несколько дней, а по возвращении домой внезапно обнаружил, что его похоронили.

Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих сыграла в легендарной киноленте режиссера Андрея Тарковского «Сталкер» жену главного героя. Ее пронизанный болью монолог о трудностях судьбы вошел в историю кинематографа и окрасил фильм новыми смыслами. А в фильме «Жестокий романс» актриса сыграла умную, красивую и расчетливую помещицу Хариту Огудалову, которая устраивает приемы в надежде найти богатых избранников своим дочерям.