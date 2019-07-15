10 советских актеров, которые снискали всенародную славу, но так и не получили звание народного артиста СССР

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В 1936 году в Советском Союзе учредили самое почетное для человека искусства звание — народного артиста СССР. Система званий в то время чем-то напоминала военную сферу: здесь также нельзя было «перескочить» через ступеньку. Сперва надо было стать заслуженным артистом республики, затем дорасти до народного республиканского же масштаба. Только после этого можно было рассчитывать на получение главной регалии. Случалось, что актер не доживал до высшего признания своих заслуг официальными лицами. Но это ничуть не умаляло его роли в истории советского кинематографа. И уж точно не уменьшало количества зрительской любви.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, какие советские артисты кино так и не удостоились громкого звания. И очень удивились тому, что узнали.

1. Андрей Миронов

Андрей Миронов был настоящей легендой советского кинематографа. Билеты на спектакли с его участием разлетались как горячие пирожки, а фильмы пересматривались сотни раз. За 7 лет до своей смерти актер получил звание народного артиста РСФСР, а вот следующей ступени Миронов так и не дождался.

2. Леонид Быков

Леонид Быков — еще одна «глыба» советского кино, незаслуженно обделенная «официальным» вниманием. Среди лучших — его роли в фильмах «Алешкина любовь», «Максим Перепелица», «Дорогой мой человек». Кульминацией творчества Быкова стала картина «В бой идут одни „старики“», которая имела оглушительный успех. Леонид Федорович выступил в ней и как режиссер, и как исполнитель главной роли. Эта лента стала предпоследней в фильмографии актера. В 1977 году он погиб в автокатастрофе. Актеру было всего 50 лет.

3. Николай Рыбников

Николай Рыбников был настоящей звездой и любимцем женщин Советского Союза. Его роли в «Весне на Заречной улице» и «Девчатах» надолго очаровали публику. Это был поистине народный артист — в сердцах зрителей, а вот звания этого он был удостоен лишь в масштабе РСФСР.

4. Леонид Куравлев

Леонид Куравлев начал сниматься еще в студенческие годы и за свою жизнь сыграл почти 200 ролей. Его Афоня из одноименной картины, Жорж Милославский из ленты «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие персонажи снискали настоящую всенародную любовь. Но СССР распался, а главное звание в кинематографе той эпохи Куравлев так и не получил.

5. Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий был всенародным любимцем, снимался в кино и играл на сцене в театре. Тем не менее артист не имел никаких званий и наград. Государственная премия за роль Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» была присуждена Высоцкому только после смерти.

6. Георгий Милляр

Созданным им гениальный образ Бабы-яги вошел в историю кинематографа СССР. Георгий Францевич также сыграл нескольких отрицательных персонажей в фильмах-сказках, озвучил десятки мультфильмов, советских и зарубежных фильмов. Он умер в преклонном возрасте — ему было 90 лет. Но главное звание тех времен так и не получил.

7. Алексей Смирнов

Алексей Макарович — заслуженный артист РСФСР. Зрителям он запомнился по роли тунеядца Феди из «Операции „Ы“». А потом его талант открылся еще больше в драматичном фильме «В бой идут одни „старики“». Там Смирнов сыграл механика Макарыча. Смирнов — участник Великой Отечественной войны. В его копилке такие награды, как медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Славы II и III степеней, орден Красной Звезды. А вот звания народного артиста СССР в этом списке, увы, нет.

8. Игорь Кваша

Игорь Кваша в своем активе имел орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также орден Дружбы народов, имел звания заслуженного и народного артиста РСФСР, получил актерскую премию имени Андрея Миронова и благодарность президента. Но высокое звание народного артиста СССР ему получить не довелось.

9. Евгений Моргунов

Из тройки Трус, Балбес и Бывалый только Евгений Моргунов не был удостоен звания народного артиста СССР. Однако масштаб зрительской любви к нему сложно недооценить. В начале своей карьеры он воплотил образ предателя Евгения Стаховича в фильме «Молодая гвардия» и враз стал знаменитым. На счету Моргунова более 80 ролей в кино.

10. Николай Караченцов

Николай Караченцов одинаково талантливо умел перевоплощаться в своих героев на сцене театра и в киноролях. Фильмы с его участием («Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», Собака на сене" и др.) прочно вошли в золотую коллекцию советского кино. Актер получил за свою карьеру немало премий и наград, был удостоен званий народного и заслуженного артиста РСФСР, но главную регалию ему так и не присвоили.