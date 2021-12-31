10+ событий, вспоминая которые мы будем говорить: «Таким был 2021 год»

2021 год выдался довольно насыщенным. Мы не могли отлипнуть от «Игры в кальмара», провожали в космос съемочную группу, радовались встрече со любимыми «Друзьями» и прощались с «ангелами» Victoriaʼs Secret.

Мы в AdMe.ru решили отметить яркие моменты уходящего года и вспомнить, чем занимались эти 365 дней.

Окончательно влюбились в Южную Корею

История 8 человек, играющих в детские игры на выживание, чтобы выиграть огромный денежный приз, стала самым популярным сериалом в истории Netflix: менее чем за месяц ее посмотрели 111 млн человек. По предварительным оценкам, шоу принесет стрим-сервису доход в $ 891 млн, при этом производство 9 эпизодов сериала обошлось всего лишь в $ 21,4 млн. «Игра в кальмара» — далеко не первый кинопродукт Южной Кореи, получивший бешеную популярность. Картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Золотую пальмовую ветвь» и 4 «Оскара», один из которых в номинации «Лучший фильм года».

Обнаружили, что космос ближе, чем когда-либо

В 2022 году на экраны должен выйти фильм «Вызов» — первая и пока единственная в мире картина, съемки которой проходили в космосе. В октябре на МКС побывала съемочная группа, в составе которой были актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они провели на МКС 12 суток. Планируется, что материал, отснятый в космосе, составит примерно 35 минут итогового хронометража фильма.

Вспомнили, что любим рок

Сейчас на пике популярности находится рэп — с этим утверждением вряд ли можно поспорить. Именно в этом стиле в мае певица Манижа представила Россию на Евровидении и вошла в десятку лучших исполнителей конкурса. А вот 1-е место заняла итальянская рок-группа Måneskin, причем победу рокерам принесло зрительское голосование. Так что, как выяснилось, рок-н-ролл все еще жив.

Ждали возвращения «Друзей» и «Гарри Поттера»

27 мая 2021 года, через 17 лет после завершения сериала «Друзья», вышел специальный выпуск легендарного ситкома, который получил название «Друзья: Воссоединение». Премьера была долгожданной и не разочаровала зрителей: IMDb-рейтинг спецэпизода составил 8,1. Актеры, исполнившие главные роли, вспоминали, как проходили съемки, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, сыгравшие влюбленных Рэйчел и Росса, признались в чувствах друг к другу, а Леди Гага спела «Драного кота».

Еще один обсуждаемый реюнион — спецэпизод «Гарри Поттера», приуроченный к 20-летию выхода картины «Гарри Поттер и философский камень». Премьера спецвыпуска под названием «Возвращение в Хогвартс» запланирована на 1 января 2022 года, но ажиотаж вызвала в 2021-м. А актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, даже записал видео, где призвал зрителей вернуться в школу магии.

А также «Секса в большом городе» и «Матрицы»

Кроме реюнионов в уходящем году были популярны сиквелы. 9 декабря состоялась премьера сериала «И просто так», который стал продолжением культового «Секса в большом городе». Судя по всему, новый продукт разочаровал поклонников — его рейтинг на IMDb составил всего 5,5 из 10. Однако пройти мимо вернувшейся на экраны Кэрри Брэдшоу и ее подруг решительно невозможно. Но, пожалуй, самым долгожданным сиквелом года, если не десятилетия, стала «Матрица: Воскрешение», премьера которой состоялась в декабре. Картина вызвала у зрителей смешанные чувства. Многие посчитали, что она явно не дотягивает до трилогии нулевых годов, рейтинг фильма на IMDb составил всего 5,8. А вот критики пока не могут определиться — хороша лента или нет. Одни полагают, что это достойное продолжение «Матрицы», другие сочли его ужасным.

Прощались с «ангелами» Victoriaʼs Secret

Новые лица Victoriaʼs Secret.

Американский бренд Victoriaʼs Secret в этом году решил отказаться от моделей-«ангелов» — и пригласил презентовать свою продукцию женщин, которые известны в первую очередь не модельной фигурой, а другими достижениями. Среди новых посланников бренда есть футболистка, журналистка и лыжница.

Освобождали Бритни

В 2019 году фанаты Бритни Спирс заподозрили неладное. Появилась информация, что отец певицы установил над ней опекунство против ее воли. Миллионы людей по всему миру, включая звезд первой величины, призвали освободить девушку, и в итоге ее папа сам отказался опекать ее. Вот так Бритни научила нас никогда не сдаваться.

Радовались за Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Реюнион — это явно одно из главных слов 2021 года. Помимо культовых актерских команд воссоединилась одна из самых красивых и популярных пар нулевых годов — Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Их роман длился всего 2 года, но так впечатлил фанатов, что они дали паре имя Беннифер. Но, к сожалению, помолвка была разорвана. Весной этого года журналисты прознали, что бывшие влюбленные воссоединились вновь. Летом Джей Ло подтвердила слухи, а осенью актеры вышли вместе на красную дорожку на Венецианском кинофестивале.

Радовались новому члену британской королевской семьи

4 июня 2021 года принц Гарри и его жена Меган Маркл стали родителями очаровательной дочки, которую назвали Лилибет — в честь бабушки-королевы. В детстве у Ее Величества это имя было домашним прозвищем. И хотя герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей, они чтят традиции Виндзоров. Как и положено в семье, Гарри и Меган опубликовали рождественскую открытку, на которой они позируют вместе с детьми. Снимок сделал Алекси Любомирски. Это первое официальное фото малышки Лилибет.

Сходили с ума по клабхаусу. Кстати, кто-то помнит, что это такое?

Социальная сеть Clubhouse была запущена еще в 2020 году, но популярность она обрела уже 2021-м. Клабхаус предлагает широкий выбор клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы, ток-шоу, музыкой, нетворкингом, свиданиями, выступлениями и т. д. Общение предполагает обмен голосовыми сообщениями. Соцсеть стали использовать богатые и знаменитые. Илон Маск дал там интервью, а бизнесмен Олег Тиньков на этой площадке объявил об уходе из бизнеса. Клабхаус напоминал элитный клуб, ведь приложение работало только для счастливых обладателей техники Apple, а зарегистрироваться там можно было только по приглашениям. Заветные инвайты в конечном счете получали все желающие, но к концу года уже мало кто вспомнит, что такая соцсеть была.

Не сводили глаз с дочки Анджелины Джоли и Бреда Питта

Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта стала одним из самых обсуждаемых детей года. Много лет Шайло предпочитала имидж пацанки, но в январе 2021 года папарацци застали ее с длинными волосами. А осенью девочка предстала на премьере фильма «Вечные», где сыграла ее мама, в платье и с макияжем. Кстати, платье было перешито из наряда Анджелины.