10 случаев с вручения премии «Оскар», о которых неловко вспоминать ее организаторам и гостям

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Церемония вручения премии «Оскар» не только одна из самых престижных в киноиндустрии, но еще и одна из самых масштабных. Для того чтобы в назначенный день все прошло гладко, трудится несколько сотен человек, которые продумывают каждую деталь праздника. Но, несмотря на все старания организаторов, ни одно мероприятие не застраховано от неловких моментов. Всегда что-то может пойти не так.

В преддверии 92-й церемонии вручения премии «Оскар» AdMe.ru вспомнил самые нелепые и курьезные ситуации, которые происходили во время этого грандиозного события.

Бен Стиллер превратился в персонажа «Аватара»

В 2010 году комику Бену Стиллеру выпала честь оглашать победителя в номинации «Лучший грим». Актер решил соригинальничать и появился перед публикой в облике синего гуманоида из фильма «Аватар». Такое преображение и странная речь для присутствующих оказались явно неожиданными. Выступление актера вы можете посмотреть тут.

Весь мир узнал, что Николь Кидман не умеет правильно хлопать

Одна из самых элегантных актрис современности на «Оскаре-2017» повела себя, мягко говоря, странно. Отрывки церемонии с ее необычными аплодисментами взорвали интернет, пользователи которого придумывали разные объяснения странной манере актрисы хлопать в ладоши. Но Кидман вскоре объяснила все сама. Оказалось, что в тот вечер на руке актрисы был массивный и дорогой перстень, который она боялась повредить. Поэтому и аплодировала как могла.

Бьорк в «лебедином» платье снесла яйцо

Платье, которое надела Бьорк на «Оскар» в 2001 году, входит в число самых скандальных и необычных нарядов церемонии. Певица предстала перед публикой в костюме белого лебедя и настолько вжилась в образ, что решила снести на дорожке огромное яйцо, уронив под себя не замеченный до этого клатч яйцевидной формы. Сложно сказать, как себя чувствовала при этом сама Бьорк, но окружающим, наверное, было неловко наблюдать за этим процессом.

Уилл Роджерс не посмотрел фамилию номинанта и вручил награду не тому

Ведущим церемонии в 1934 году был не совсем внимательный актер Уилл Роджерс, который перед объявлением победителей не изучил список всех номинантов. Отчего во время награждения лучшего режиссера случился конфуз. Вместо того чтобы полностью назвать имя и фамилию победителя, Роджерс просто посмотрел в зал и сказал: «Подойди и получи свою статуэтку, Фрэнк!» В тот год номинантами на награду были сразу 2 режиссера с таким именем: Фрэнк Капра и Фрэнк Ллойд. И когда первый поспешил подняться на сцену, оказалось, что приз ждет его тезку.

Сет Макфарлейн подставил известных актрис песней, в которой говорилось о том, что они не хотели бы обсуждать

В 2013 году одним из ведущих мероприятия был создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн, который всю церемонию пытался расшевелить зал шутками. Отчасти ему это удалось, но пару раз актер все-таки перегнул палку. Возмущение многих вызвала его песня «We Saw Your Boobs». В ней Макфарлейн рассказывал про актрис, чью грудь все видели на экране, и уточнял, в каком фильме. Даже мужчины, слушая такой монолог, чувствовали себя неудобно. А реакцию актрис можно было оценить по выражению лиц.

Роберто Бениньи от радости ходил по спинкам кресел в зале

За фильм «Жизнь прекрасна» в 1999 году актер и режиссер Роберто Бениньи удостоился сразу 2 «Оскаров». Во время получения второй награды, видимо, от переполнявшей его радости мужчина залез на спинку своего кресла и пошел за статуэткой чуть ли не по головам сидящих впереди киноделов. Одни порадовались за Бениньи от души, другие посчитали его чудаком, а третьи даже успели обвинить его в пафосе и неуважении к окружающим.

Джон Траволта назвал актрису чужим именем

На церемонии 2014 года Джон Траволта сильно облажался, после чего стал героем мемов на ближайшие несколько месяцев. Вместо того чтобы объявить исполнительницу саундтрека к мультфильму «Холодное сердце» Идину Мензел, актер с выражением произнес: «Невероятно талантливая, единственная и неповторимая Адель Дазим!» Гости церемонии от такой путаницы остались в шоке, а некоторые коллеги подшучивали над Траволтой еще и на следующем вручении премии.

Крисси Тайген уснула посреди церемонии награждения

Во время церемонии награждения в 2017 году, когда Кейси Аффлек получал свою статуэтку, внимание зрителей привлекла другая звезда в зале. Жена музыканта Джона Ледженда, модель Крисси Тайген, видимо, так утомилась от монотонности происходящего, что заснула прямо на плече мужа. И если окружающие не стали акцентировать на этом внимание, то пользователи интернета сразу обсудили произошедшее в сети.

Дженнифер Гарнер могла упасть, но не растерялась

Падающими звездами на «Оскаре» сегодня никого не удивишь. Но если некоторые при этом выглядят нелепо, то Дженнифер Гарнер точно не из их числа. В 2006 году актриса выходила на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший звуковой монтаж», и запнулась за длинный подол платья. Но вместо того, чтобы выразить удивление или смущение, Гарнер не растерялась и сказала: «Я делаю все свои трюки сама». Залу шутка понравилась.

Путаница с победителями, которая войдет в историю

Конечно, когда речь идет о конфузах, нельзя забыть случай, произошедший в 2017 году. Тогда из-за путаницы с конвертами при объявлении лучшего фильма была названа не та картина. Герои мюзикла «Ла-Ла Ленд» уже вышли на сцену и стали произносить благодарственную речь, как их прервал представитель организаторов. Он сообщил, что произошла ошибка и на самом деле лучшим фильмом года был признан «Лунный свет». Замешательство и неприятный осадок, наверное, остались у всех присутствующих.

Бонус: Джастин Тимберлейк веселился как мог

Во время церемонии в 2017 году Джастин Тимберлейк был в ударе. Он кривлялся на фото за спиной жены, шутил во время интервью с ней, а потом влез в беседу Эммы Стоун с журналистом. Привлечь к себе внимание ему определенно удалось.