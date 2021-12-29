10 случаев, когда режиссеру пришла блестящая идея, а отдуваться пришлось актерам и актрисам

Для достижения накала в важных сценах режиссеры нередко идут на хитрости. Актеров провоцируют, застают врасплох, накаляют атмосферу на площадке — все ради того, чтобы поймать нужную эмоцию.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда, задумавшись о максимальной реалистичности, режиссеры подумали: «Вижу цель, не вижу препятствий». И актеры принялись за работу.

Тихое место (2018)

95 % действий фильма «Тихое место» происходит в тишине. Герои общаются с помощью жестов и мимики. Режиссер Джон Красински позаботился о том, чтобы весь актерский состав выучил язык жестов еще и потому, что у одной из актрис, Миллисент Симмондс, в реальной жизни нет слуха. По словам режиссера, Симмондс, сыгравшая дочь героини Эмили Блант Эвелин, стала проводником для всей съемочной группы в мир, лишенный звуков. Это позволило создателям картины добиться максимальной реалистичности.

Птицы (1963)

Альфред Хичкок добился неподдельной реакции от Типпи Хедрен на съемочной площадке фильма «Птицы». По сценарию, кульминацией действия становится момент, когда на героиню Хедрен нападают десятки чаек. Актриса была уверена, что в съемках будут задействованы искусственные птицы. Однако режиссер решил иначе. В день съемок Хедрен сказали, что реквизит неисправен и его заменят настоящие птицы. На площадке актрису ожидали чайки, которых отпустили по указанию режиссера. Птицы начали налетать на актрису и испугали ее. Эта ситуация не просто вызвала у актрисы шок — она довела ее до эмоционального истощения.

С широко закрытыми глазами (1999)

Стэнли Кубрик занялся подготовкой Николь Кидман и Тома Круза, состоявшими тогда в браке, за 2 месяца до начала съемок. Например, он устраивал совместные прогулки с актерами, расспрашивал их о личной жизни и воскрешал в памяти образы бывших, чем провоцировал реакцию и проверял брак актеров на прочность. Кубрику было важно довести каждую сцену до совершенства, поэтому он снимал много дублей. Это истощало актеров и морально, и физически. В итоге после съемок фильма пара распалась.

Зодиак (2007)

Дэвид Финчер — перфекционист. Режиссер может переснимать один и тот же эпизод десятки раз. Фильм «Зодиак» он снимал по системе «70 и более дублей». Актерский состав был не в восторге от такого подхода, особенно он не нравился Джейку Джилленхолу. Режиссер не просто заставлял актера делать дубль за дублем, он стирал отснятый материал на глазах у Джилленхола.

Фаворитка (2018)

Во время съемок фильма «Фаворитка» Эмма Стоун носила тугой корсет, который в течение месяца давил на грудную клетку актрисы и влиял на ее самочувствие. Действие картины разворачивается в 1800-х годах. Режиссер Йоргос Лантимос поставил перед художниками по костюмам задачу воссоздать эпоху. А это значит, что узкий корсет был обязательной деталью гардероба всех актрис.

Интерстеллар (2014)

В одном из своих интервью Энн Хэтэуэй рассказала об особенностях работы с Кристофером Ноланом. На площадке не должно быть ни одного стула. Нолан считает, что на стульях актеры будут сидеть, а сидеть — значит прохлаждаться. Режиссер таких масштабов вынужден строго следить за сроками и бюджетом. Нолану это блестяще удается, в том числе благодаря стульям, а точнее, их отсутствию.

Поцелуй вампира (1988)

Николасу Кейджу пришлось съесть таракана на съемках фильма «Поцелуй вампира». Кейдж играл Питера Лева, руководителя издательства, убежденного в том, что превращается в вампира. В одной из сцен Кейджу нужно было притвориться, что он ест таракана. Для реалистичности действия было принято решение использовать настоящее насекомое. Говорят, что сцену снимали 3 раза.

Черный лебедь (2010)

Режиссер ленты «Черный лебедь» Даррен Аронофски запретил Натали Портман общаться с остальными актерами. Изоляция должна была помочь актрисе погрузиться в состояние ее героини. Тактика режиссера, изнуряющие тренировки, похудение едва не сломили Портман. После окончания съемок актриса долго не могла избавиться от столь непростого образа.

Дюна (2021)

Для создания образа злодея Владимира Харконнена актер Стеллан Скарсгард провел в кресле гримера в общей сложности 80 часов (это примерно 30 % всего времени, которое актер был задействован на площадке). Стеллану требовалось 5 часов, чтобы перевоплотиться в Барона в одежде, и 6,5–7 часов, чтобы трансформироваться в Барона без одежды. Команда визажистов «Дюны» потратила 7 месяцев на то, чтобы спроектировать и изготовить костюм и все детали образа Барона Харконнена.

Китайский квартал (1974)

Режиссер Роман Полански известен крутым нравом, который проявился на съемках фильма «Китайский квартал» в 1974 году. Джек Николсон так увлекся просмотром баскетбола, что отказался выходить из своего трейлера до окончания матча. Полански же хотел во что бы то ни стало продолжить съемку. Режиссер ворвался в трейлер Николсона и выкинул телевизор из окна. Работа продолжилась.