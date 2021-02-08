10 случаев, когда одну и ту же героиню сыграли разные актрисы. И мы не можем решить, кто лучше справился с ролью

Некоторые истории, вымышленные или произошедшие в реальности, настолько сильно влюбляют в себя людей, что режиссеры берутся за их экранизации снова и снова. Порой им удается снять отличное кино, столь же сильное, как и картины предшественников. Однако всегда есть шанс попасть впросак: добавить неуместные повороты сюжета или взять на роль неподходящего актера. И все старания вознаграждаются лишь шквалом негатива со стороны требовательной публики.

Мы в AdMe.ru сравнили 20+ фильмов, в которых разные актрисы появились в одних и тех же ролях. И мы с трудом можем решить, кто из них лучше справился со своей работой. А в бонусе вы найдете знаменитость, которая сыграет в новом телесериале яркую историческую личность с непростой судьбой.

Золушка

Янина Жеймо («Золушка», 1947)

Хилари Дафф («История Золушки», 2004)

Лили Джеймс («Золушка», 2015)

Мария-Антуанетта

Мишель Морган («Мария-Антуанетта — королева Франции», 1956)

Кирстен Данст («Мария-Антуанетта», 2006)

Диана Крюгер («Прощай, моя королева», 2012)

Белль

Жозетт Дэй («Красавица и чудовище», 1946)

Леа Сейду («Красавица и чудовище», 2014)

Эмма Уотсон («Красавица и чудовище», 2017)

Алиса

Кейт Бекинсейл («Алиса в Зазеркалье», 1998)

Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес», 2010)

Кира Чанса («Питер Пэн и Алиса в стране чудес», 2020)

Миледи Винтер

Лана Тернер («Три мушкетера», 1948)

Маргарита Терехова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)

Милла Йовович («Мушкетеры», 2011)

Констанция

Джун Эллисон («Три мушкетера», 1948)

Ирина Алферова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)

Габриэлла Уайлд («Мушкетеры», 2011)

Мортиша Аддамс

Кэролин Джонс (сериал «Семейка Аддамс», 1964–1966)

Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс», 1991)

Элли Харви (сериал «Новая семейка Аддамс», 1998–1999)

Кэтрин Эрншо

Жюльет Бинош («Грозовой перевал», 1992)

Шарлотта Райли (мини-сериал «Грозовой перевал», 2009)

Кая Скоделарио («Грозовой перевал», 2011)

Мэрилин Монро

Софи Монк (мини-сериал «Загадка Натали Вуд», 2004)

Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин», 2011)

Ана де Армас («Блондинка», 2021)

Бонус: Анна Болейн

Натали Дормер (сериал «Тюдоры», 2007–2010)

Натали Портман («Еще одна из рода Болейн», 2008)

Джоди Тернер-Смит (телесериал «Анна Болейн», 2021)