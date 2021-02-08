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10 случаев, когда одну и ту же героиню сыграли разные актрисы. И мы не можем решить, кто лучше справился с ролью

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Некоторые истории, вымышленные или произошедшие в реальности, настолько сильно влюбляют в себя людей, что режиссеры берутся за их экранизации снова и снова. Порой им удается снять отличное кино, столь же сильное, как и картины предшественников. Однако всегда есть шанс попасть впросак: добавить неуместные повороты сюжета или взять на роль неподходящего актера. И все старания вознаграждаются лишь шквалом негатива со стороны требовательной публики.

Мы в AdMe.ru сравнили 20+ фильмов, в которых разные актрисы появились в одних и тех же ролях. И мы с трудом можем решить, кто из них лучше справился со своей работой. А в бонусе вы найдете знаменитость, которая сыграет в новом телесериале яркую историческую личность с непростой судьбой.

Золушка

  • Янина Жеймо («Золушка», 1947)

  • Хилари Дафф («История Золушки», 2004)

  • Лили Джеймс («Золушка», 2015)

Мария-Антуанетта

  • Мишель Морган («Мария-Антуанетта — королева Франции», 1956)

  • Кирстен Данст («Мария-Антуанетта», 2006)

  • Диана Крюгер («Прощай, моя королева», 2012)

Белль

  • Жозетт Дэй («Красавица и чудовище», 1946)

  • Леа Сейду («Красавица и чудовище», 2014)

  • Эмма Уотсон («Красавица и чудовище», 2017)

Алиса

  • Кейт Бекинсейл («Алиса в Зазеркалье», 1998)

  • Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес», 2010)

  • Кира Чанса («Питер Пэн и Алиса в стране чудес», 2020)

Миледи Винтер

  • Лана Тернер («Три мушкетера», 1948)

  • Маргарита Терехова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)

  • Милла Йовович («Мушкетеры», 2011)

Констанция

  • Джун Эллисон («Три мушкетера», 1948)

  • Ирина Алферова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)

  • Габриэлла Уайлд («Мушкетеры», 2011)

Мортиша Аддамс

  • Кэролин Джонс (сериал «Семейка Аддамс», 1964–1966)

  • Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс», 1991)

  • Элли Харви (сериал «Новая семейка Аддамс», 1998–1999)

Кэтрин Эрншо

  • Жюльет Бинош («Грозовой перевал», 1992)

  • Шарлотта Райли (мини-сериал «Грозовой перевал», 2009)

  • Кая Скоделарио («Грозовой перевал», 2011)

Мэрилин Монро

  • Софи Монк (мини-сериал «Загадка Натали Вуд», 2004)

  • Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин», 2011)

  • Ана де Армас («Блондинка», 2021)

Бонус: Анна Болейн

  • Натали Дормер (сериал «Тюдоры», 2007–2010)

  • Натали Портман («Еще одна из рода Болейн», 2008)

  • Джоди Тернер-Смит (телесериал «Анна Болейн», 2021)

Как вы считаете, кто из актрис наиболее убедительно справился со своей ролью? А кого вы, наоборот, заменили бы?

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