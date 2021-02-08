10 случаев, когда одну и ту же героиню сыграли разные актрисы. И мы не можем решить, кто лучше справился с ролью
Некоторые истории, вымышленные или произошедшие в реальности, настолько сильно влюбляют в себя людей, что режиссеры берутся за их экранизации снова и снова. Порой им удается снять отличное кино, столь же сильное, как и картины предшественников. Однако всегда есть шанс попасть впросак: добавить неуместные повороты сюжета или взять на роль неподходящего актера. И все старания вознаграждаются лишь шквалом негатива со стороны требовательной публики.
Мы в AdMe.ru сравнили 20+ фильмов, в которых разные актрисы появились в одних и тех же ролях. И мы с трудом можем решить, кто из них лучше справился со своей работой. А в бонусе вы найдете знаменитость, которая сыграет в новом телесериале яркую историческую личность с непростой судьбой.
Золушка
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Янина Жеймо («Золушка», 1947)
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Хилари Дафф («История Золушки», 2004)
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Лили Джеймс («Золушка», 2015)
Мария-Антуанетта
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Мишель Морган («Мария-Антуанетта — королева Франции», 1956)
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Кирстен Данст («Мария-Антуанетта», 2006)
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Диана Крюгер («Прощай, моя королева», 2012)
Белль
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Жозетт Дэй («Красавица и чудовище», 1946)
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Леа Сейду («Красавица и чудовище», 2014)
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Эмма Уотсон («Красавица и чудовище», 2017)
Алиса
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Кейт Бекинсейл («Алиса в Зазеркалье», 1998)
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Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес», 2010)
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Кира Чанса («Питер Пэн и Алиса в стране чудес», 2020)
Миледи Винтер
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Лана Тернер («Три мушкетера», 1948)
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Маргарита Терехова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)
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Милла Йовович («Мушкетеры», 2011)
Констанция
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Джун Эллисон («Три мушкетера», 1948)
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Ирина Алферова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)
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Габриэлла Уайлд («Мушкетеры», 2011)
Мортиша Аддамс
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Кэролин Джонс (сериал «Семейка Аддамс», 1964–1966)
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Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс», 1991)
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Элли Харви (сериал «Новая семейка Аддамс», 1998–1999)
Кэтрин Эрншо
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Жюльет Бинош («Грозовой перевал», 1992)
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Шарлотта Райли (мини-сериал «Грозовой перевал», 2009)
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Кая Скоделарио («Грозовой перевал», 2011)
Мэрилин Монро
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Софи Монк (мини-сериал «Загадка Натали Вуд», 2004)
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Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин», 2011)
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Ана де Армас («Блондинка», 2021)
Бонус: Анна Болейн
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Натали Дормер (сериал «Тюдоры», 2007–2010)
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Натали Портман («Еще одна из рода Болейн», 2008)
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Джоди Тернер-Смит (телесериал «Анна Болейн», 2021)
Как вы считаете, кто из актрис наиболее убедительно справился со своей ролью? А кого вы, наоборот, заменили бы?