10+ случаев, когда костюмы в фильмах про Гарри Поттера дали больше подсказок, чем сама Джоан Роулинг

В этом году исполнилось 20 лет с момента выхода первого фильма про Гарри Поттера. За эти годы герои волшебного мира стали многим почти родными. И мы можем бесконечно пересматривать любимые сцены, каждый раз открывая в них что-то новенькое. Например, часто ли вы обращали внимание на наряды персонажей? А между тем художники по костюмам немало рассказали нам о героях и сюжетных ходах именно при помощи одежды.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие детали были скрыты в одежде наших любимых персонажей поттерианы.

1. Шарфы Гермионы, Рона и Гарри

Костюмеры решили намекнуть на характер каждого персонажа с помощью крохотной детали — шарфа. Обратите внимание, что каждый герой завязывает его по-своему. У Гермионы он затянут максимально аккуратно, по правилам. Гарри лихо перекинул конец шарфа через плечо. А у Рона этот аксессуар не завязан вовсе. Как говорится, без комментариев.

2. Толстовки друзей

В 3-й части главные герои превратились из детей в подростков, что должно было найти отражение в их образах. По словам художницы по костюмам, она захотела придать одежде волшебников современный вид, чтобы они выглядели не как маги, а как их сверстники по ту сторону экрана. И действительно, мы видим, что в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» Рон, Гермиона и Гарри носят обычные джинсы и толстовки. Также фанаты заметили, что по мере взросления героев можно увидеть, что одежда Рона и Гермионы зачастую начинает в чем-то перекликаться. Например, они оба носят толстовки в полоску. Возможно, это показывает нам нежное романтическое чувство, которое зарождается между ними. В то же самое время наряд Гарри выбивается из этого дуэта. И это тоже неслучайно, ведь в какой-то момент он довольно сильно отдалился от друзей.

3. Вязаные платья Молли Уизли

Как мы знаем, семья Уизли не самая богатая, поэтому Молли не покупает себе модные и дорогие наряды, а вяжет их сама. На Рождество она одаривает своих родных свитерами, сделанными своими руками. Сама же она ходит в платье, связанном из разноцветной пряжи. Можно предположить, что это остатки ниток от бесконечных свитеров, носков и всего прочего, что Молли вяжет для семьи. А чтобы хоть как-то украсить свои платья, Молли просто добавляет им вязаных деталей на подоле или на рукавах. Все-таки, как и любой женщине, ей хочется выглядеть нарядно, несмотря на финансовые трудности.

4. Наряды учеников других школ

В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» на турнир прибывают ученики других школ: хрупкие девушки из Шармбатона и суровые парни из Дурмстранга. По словам художницы по костюмам, она черпала вдохновение в разных культурах и фольклоре, создав у себя в голове некий «плавильный котел». Так, форма девушек имеет отсылки к Франции. Во-первых, синий цвет традиционно много значит в культуре этой страны. Во-вторых, гостьи носят шляпки, что тоже характерно для француженок. Также неслучайно они были одеты в слишком легкие и воздушные платья и кейпы, неподходящие для сурового климата. Это должно было подчеркнуть их воздушность и эфемерность. Недаром Рон назвал их небесными созданиями. Студенты же Дурмстранга были отлично экипированы: теплые малиновые мантии, меховые шапки и накидки. Здесь костюмеры вдохновлялись славянскими сказками и фольклором эпохи Габсбургов. Такой тяжеловесной формой важно было подчеркнуть, что это совершенно другая культура.

5. Меняющиеся костюмы Долорес Амбридж

В образе Долорес важно было подчеркнуть, что она обладает властью. Мы видим, что она, как и многие власть имущие, довольна консервативна. Например, делает одну и ту же прическу и придерживается одной и той же цветовой гаммы. Амбридж обожает розовый цвет, но его оттенки меняются по ходу развития сюжета. Дизайнер прокомментировала это так: «Я начала с более светлого розового цвета, а затем он становился все ярче и ярче, потому что героиня делалась все более и более истеричной». При этом внешний облик Долорес скорее противоречит стереотипному образу злодея. Художники намеренно сыграли на контрасте, чтобы сделать персонажа более интересным и в то же время зловещим: за видимой мягкостью скрывается абсолютная жестокость. По словам дизайнера, до этого она никогда не работала с таким количеством шерсти и мохера.

6. Парик Златопуста Локонса

В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» внимательные зрители могут заметить, что на столе у профессора защиты от темных искусств лежит парик. Как позже выяснится, Златопуст просто обманщик, который водил всех за нос и на самом деле не совершал никаких подвигов. То есть он врет во всем, и даже его роскошные золотистые кудри — фальшивка.

7. Средневековые наряды Беллатрисы Лестрейндж

В одном из интервью художник по костюмам призналась, что Беллатриса — один из ее любимых персонажей, и работать над ее костюмами было настоящим удовольствием. Кстати, в девичестве Беллатриса носили фамилию Блэк — неслучайно все ее наряды черного цвета. Также было важно подчеркнуть, что она родом из древнего знатного рода. Это нашло отражение в ее нарядах, которые имеют знаковые элементы моды Средневековья. Обратите внимание на рукава: в средние века их не пришивали, а пришнуровывали, совсем как на платье Лестрейндж. Также важная деталь — обрезанный подол юбки. В те времена дамы носили платья со шлейфом. Его длина зависела от социального положения. На въезде в город у модниц просили бумаги, чтобы проверить, действительно ли она может носить шлейф именно такой длины. Если он был не по статусу, то его отрубали или отрезали. Возможно, Беллатриса немного преувеличила свою социальную значимость. Также Лестрейндж постоянно носит корсет — непременную деталь средневекового наряда.

8. Северус Снейп и шарф Гриффиндора

Северус Снейп — один из самых неоднозначных и противоречивых персонажей. Неслучайно в сцене, где он оказывается сраженным смертельным заклинанием, можно увидеть висящий на стене полосатый гриффиндорский шарф. Возможно, он олицетворяет истинную склонность Северуса, и в свое время он должен был попасть не в Слизерин, а в Гриффиндор. В книге Дамблдор однажды произносит такую фразу по поводу распределения учеников по факультетам: «Иногда мне кажется, что мы принимаем решение слишком быстро». Возможно, профессор был прав. А может быть, висящий шарф говорит нам о том, что люди могут изменяться в лучшую сторону.

9. Напоминалка Невилла Долгопупса

С самого начала Невилл воспринимался многими как недотепа. Да, он из древней семьи магов, но при этом не очень хорош в магических искусствах и постоянно попадает в нелепые ситуации. Так, в одной из сцен фильма «Гарри Поттер и Философский камень» Долгопупс получает шарик-напоминалку, который становится красным, если ее владелец что-то забыл. Невилл признается друзьям, что вся проблема заключается в том, что он не помнит, что именно вылетело у него из головы. Однако если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что Невилл забыл мантию: посмотрите, все ученики рядом с ним одеты по форме. Однако по мере взросления Невилл обретает силу и мужество и в последней части саги из неуклюжего мальчишки превращается в смелого героя. Интересно, что в финальной битве за Хогвартс он как бы скопировал образ своего отца со старой фотографии. Такая любопытная преемственность поколений.

В итоге именно Невилл Долгопупс уничтожает предпоследний крестраж Волан-де-Морта — змею Нагайну.

10. Зеленая униформа в самом первом фильме

В самом начале первого фильма, когда Гарри еще не знает о том, что он волшебник, он отправляется вместе с семейством Дурслей в зоопарк. Около Дома рептилий мы видим группу школьников в зеленой форме. Можно предположить, что это отсылка к факультету Слизерин, основной цвет которого зеленый, а символ — змея. Да и форма, если честно, весьма похожа на ту, что носят в Хогвартсе.

11. Цифра 7 на спортивной форме Гарри

Преданные поклонники франшизы наверняка обратили внимание на то, что Гарри Поттер играет в квиддич под номером 7. Вообще в мире Джоан Роулинг это знаковое число. Взять хотя бы тот факт, что всего было написано 7 книг поттерианы. Кроме того, у Волан-де-Морта было 7 крестражей, и последним из них, как мы знаем, оказался Гарри. Довольно символично. Однако художница по костюмам отметила, что выбор именно этой цифры для спортивной формы — отсылка к Дэвиду Бекхэму, который в свое время играл под этим номером.

12. Розовый зонтик Хагрида

Внешность лесничего Хагрида довольно обманчива: с первого взгляда он производит впечатление довольного сурового и неопрятного великана в видавшей виды шубе. Однако за этой довольно грубой оболочкой скрывается добрая и чуткая душа. Как мы знаем, у Хагрида нет волшебной палочки: ее разломали в Министерстве магии, когда он еще был студентом. Однако обломок палочки он все-таки приберег и вставил в зонтик. Выбор цвета — розового — говорит нам о том, что Хагрид — нежный и сентиментальный человек. А еще вспомните, как он хотел произвести впечатление на мадам Максим, которая приехала на турнир волшебников: он украсил свое старое пальто огромной брошью в виде цветка.

13. Смена гардероба Люциуса Малфоя

Люциус — один из самых модных персонажей вселенной Гарри Поттера. У него всегда идеальные костюмы, и он даже ходит с тростью, как настоящий денди. Однако в последней части, перед решающей битвой за Хогвартс, мы видим, что стиль его нарядов изменился. Он теперь не аристократ, а воин. Его новый наряд из стеганой кожи с массивными плечами чем-то похож на доспехи. А еще в последней части фильма на шее Люциуса можно заметить татуировку — номер заключенного тюрьмы Азкабан. В общем, становится понятно, что после возвращения из Азкабана он стал другим человеком: растерял свой лоск, перестал бриться и ухаживать за волосами. В итоге к концу истории очевидно моральное и физическое поражение злодея.