10+ случаев, когда костюмы в фильмах про Гарри Поттера дали больше подсказок, чем сама Джоан Роулинг

1. Шарфы Гермионы, Рона и Гарри

2. Толстовки друзей

3. Вязаные платья Молли Уизли

4. Наряды учеников других школ

5. Меняющиеся костюмы Долорес Амбридж

6. Парик Златопуста Локонса

7. Средневековые наряды Беллатрисы Лестрейндж

8. Северус Снейп и шарф Гриффиндора

9. Напоминалка Невилла Долгопупса

10. Зеленая униформа в самом первом фильме

11. Цифра 7 на спортивной форме Гарри

12. Розовый зонтик Хагрида

13. Смена гардероба Люциуса Малфоя

,

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. Pictures