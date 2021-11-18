10 случаев, когда костюмеры скрупулезно воссоздали для фильмов реальные исторические наряды

Казалось бы, изготавливать одежду для байопиков должно быть очень легко: нужно просто взять и реконструировать уже имеющиеся костюмы. Но порой на создание достоверных нарядов уходит гораздо больше сил и времени, чем на продумывание стиля героев с нуля. Необходимо тщательно проанализировать образ персонажа, изучить исторический период, подобрать подходящие ткани и украшения.

Однако киноиндустрия славится своими мастерами, которые справляются с поставленной задачей на ура. А мы в AdMe.ru восторгаемся их талантом и трудом и предлагаем взглянуть на самые яркие работы художников по костюмам.

Опасные связи (1988)

Несмотря на ограниченный бюджет, костюмерам фильма удалось выдать поистине изумительный результат. Прекрасно все: драпировка, ткани, цветовая палитра. А многие наряды героев повторяют туалеты на известных картинах той эпохи. Так, в одной из сцен мы видим Гленн Клоуз в обильно драпированном платье из темно-синего атласа, являющемся практически копией аналогичного наряда, в котором маркиза де Помпадур позировала для художника Франсуа Буше в 1756 году. Отличается лишь их цвет.

Сисси (1955)

Австрийская драма «Сисси» является первым фильмов в трилогии, рассказывающей о жизни и становлении австрийской правительницы Елизаветы Баварской. И хотя при создании большинства костюмов было допущено множество неточностей, один наряд полностью соответствует той эпохе и даже копирует реально существовавший туалет императрицы, запечатленный на картине 1865 года кисти художника Франца Ксавера Винтерхальтера.

Скандальная леди У (2015)

Глядя на багряный костюм для верховой езды в драме «Скандальная леди У», сложно поверить, что это всего лишь реплика, а не подлинный исторический наряд с картины Джошуа Рейнольдса: настолько он безупречен. Его создатели продумали все до мельчайших деталей, вплоть до шнуровки на спинке жилетки.

Елизавета: Королева английская (1971), Две королевы (2018)

Экранизаций, посвященных жизни английской королевы Елизаветы I, существует множество, но не все они могут похвастаться исторически достоверными костюмами. Отдельного внимания заслуживает работа художников по костюмам сериала 1971 года с Глендой Джексон в главной роли и фильма 2018 года с участием Марго Робби. В обоих случаях мастерам удалось с величайшей точностью воспроизвести один из самых знаменитых нарядов правительницы.

Король говорит! (2010)

Из-за ограниченного бюджета костюмеры ленты «Король говорит!» не смогли сшить для короля настоящую униформу. Вместо этого они арендовали мундир в лондонском магазине Angels Costumes, а погоны нашли на блошином рынке.

Лиз: История Элизабет Тейлор (1995)

Дизайнеры-костюмеры биографической драмы «Лиз: История Элизабет Тейлор» с Шерилин Фенн в главной роли восстановили множество оригинальных нарядов знаменитой кинодивы. В том числе легендарное платье-комбинацию из фильма 1958 года «Кошка на раскаленной крыше».

Ее последняя любовь (1993)

Образ Мэрилин Монро в кино примеряли десятки актрис, а художники по костюмам заботливо воссоздавали знаменитые наряды кинодивы. Работая над культовым полупрозрачным платьем, в котором Монро выступала на дне рождения Кеннеди, костюмеры драмы 1993 года уплотнили ткань наряда и обогатили отделку.

Диана: История любви (2013)

Создавать костюмы для байопика о жизни принцессы Дианы помогал дизайнер Жак Азагури, который когда-то лично сотрудничал с леди Ди. Командой было воспроизведено множество нарядов народной любимицы. А украшением фильма стало роскошное бирюзовое шелковое платье от Versace, в котором Диана появилась на благотворительном вечере в Сиднее в 1996 году.

Корона (2016 — настоящее время)

Костюмеры сериала «Корона» показывали высочайший класс на протяжении всех сезонов, скрупулезно воссоздавая костюмы всех членов британской королевской семьи. Чего только стоит струящееся платье, в котором принцесса Маргарет позировала для фотографа Цецила Беатона.

Или голубое платье королевы Елизаветы II, в котором она появилась на государственном приеме, организованном для четы Кеннеди.