10 доказательств того, что для создания крутого кинонаряда не нужен многомиллионный бюджет, достаточно хорошей смекалки

На какие только ухищрения не идут киноделы, чтобы выбрать для героев идеальные наряды. Но какой бы огромный бюджет у фильма или сериала ни был, найти нужную вещь получается далеко не всегда. И в таких случаях на помощь костюмерам приходит смекалка. Кто-то просит актеров использовать личный гардероб, а кто-то и вовсе заменяет меховые накидки ковриками из IKEA.

Мы в AdMe.ru теперь знаем о том, к каким хитростям прибегали художники по костюмам и сами актеры для создания запоминающихся нарядов в наших любимых фильмах.

Пираты Карибского моря: На краю света

Актер на роль капитана Тига во франшизе «Пираты Карибского моря» был подобран идеально. И киноманы с явной иронией отмечают тот факт, что экстравагантному гитаристу The Rolling Stones практически не требовался грим. Это действительно забавно и отчасти даже близко к правде. Одну деталь в образ запоминающегося пирата Ричардс в прямом смысле добавил от себя. Это кольцо с черепом, которое музыкант не снимает вот уже несколько десятилетий и которое стало значительной частью его жизни.

Казино

Сногсшибательные костюмы — один из запоминающихся и важных аспектов фильма Мартина Скорсезе «Казино». В распоряжении костюмеров был огромный бюджет, что позволяло им шить одежду на заказ и выбирать роскошные наряды. Однако наряд для сцены, в которой впервые встречаются герои Шэрон Стоун и Роберта де Ниро, подобрать никак не удавалось. Тогда на помощь пришла Стоун и предложила платье из личного гардероба. И оно идеально подошло для одного из самых запоминающихся моментов фильма.

Серия фильмов о Гарри Поттере

Персонаж Полумны Лавгуд отличается своими запоминающимися нарядами. И в этом немалая заслуга Эванны Линч. Художники по костюмам охотно пользовались украшениями, которые актриса лично мастерила для своей героини. Например, браслет с зайцем, который Полумна носила на рождественской вечеринке в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Есть и другие самодельные детали, дополнившие образ своеобразной волшебницы. Фанатка бисера Эванна Линч сделала серьги в виде редьки, которые можно увидеть на ее героине в ленте «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Донни Дарко

Создатели фильма «Донни Дарко» были неимоверно внимательны к деталям и в сценарии прописывали даже гардероб героев. Тем примечательнее, что Патрик Суэйзи по большей части снимался в собственной одежде. Режиссер Ричард Келли впечатлился работой с Суэйзи. «Я ни минуты не сомневался, что Патрик идеально впишется. Мы даже снимали часть сцен на его ранчо, а он был в собственной одежде из 80-х годов. Он абсолютно точно прочувствовал роль и был великолепен», — распевает дифирамбы Келли.

Безумно богатые азиаты

Мишель Йео сыграла изысканную аристократку Элеонору Янг в романтической комедии «Безумно богатые азиаты». В фильме то и дело мелькают драгоценности, часть из которых принадлежит лично актрисе. В частности, кольцо ее героини, которое в концовке сыграет значительную роль. «У нас попросту не было средств на кольцо, достойное этой сцены. Тогда Мишель предложила свое», — рассказывает режиссер ленты Джон Чу. С тем же аксессуаром Мишель Йео появилась на премии «Золотой глобус», чем вызвала немалый ажиотаж.

Большой Лебовски

Джефф Бриджес любит привносить в роли что-то от себя. Так, в фильме «Большой Лебовски» он играл в собственной одежде, а одна из его вещей и вовсе обрела культовый статус. Это белая футболка с рукавами реглан, на которой изображен японский бейсболист Каору Бетто. Эта футболка Бриджеса кочует из фильма в фильм. Так, ее можно увидеть не только в комедии «Большой Лебовски», но и в лентах «Холодные ступни» и «Король-рыбак».

Хэллоуин

Фильм «Хэллоуин» можно назвать полноценным дебютом актрисы Джейми Ли Кертис. Однако тогда о том, что этот ужастик станет культовым, никто и подумать не мог. Создатели были ограничены в средствах и не могли себе позволить перебирать наряды. Поэтому Кертис выделили часть гонорара перед съемками, чтобы она на эти деньги самостоятельно купила одежду для своей героини. Но на этом ухищрения не закончились. Чтобы создать образ главного злодея, художник по костюмам купил в магазине маску капитана Кирка из «Звездного пути», слегка ее переделал и покрасил в белый цвет. Так и получилась легендарная маска Майкла Майерса.

Форрест Гамп

Гэри Синиз, сыгравший роль лейтенанта Дэна в драме «Форрест Гамп», на протяжении всего фильма носит настоящий жетон военнослужащего. Это вещь его шурина Джека Триза, который был солдатом. «Осенью 1993 года, когда мы снимали некоторые сцены, я попросил Джека поприсутствовать. И я действительно носил его личный жетон», — делится в одном из интервью Гэри Синиз.

Бешеные псы

Сейчас говорят, что строгие костюмы из первых фильмов Квентина Тарантино повлияли на моду и кино. Но во время съемок «Бешеных псов» вряд ли кто мог себе представить подобное. Дело в том, что бюджет был ничтожно мал, поэтому актеров просили принести собственную одежду. Хотя дизайнер и предоставил часть костюмов бесплатно, Стив Бушеми носил свои черные джинсы вместо брюк, а Майкл Мэдсен был в пиджаке и брюках из разных комплектов. Крис Пенн и вовсе добавил в фильм одну из ярчайших деталей — спортивную куртку из личного гардероба.

Игра престолов

Даже в таком высокобюджетном сериале, как «Игра престолов», нашли на чем сэкономить. Так, меховые накидки членов Ночного дозора — это не что иное, как слегка переработанные коврики из IKEA. «Мы берем реквизит откуда только можем. Чтобы получить накидку, мы разрезали, а затем побрили коврики из IKEA. После добавления кожаных ремешков эти ковры и вовсе превратились в идеальную вещь для сериала», — рассказывает Мишель Клэптон, которая разработала костюмы для первых 5 сезонов.

А вы обращаете внимание на столь мелкие детали в фильмах и сериалах? Какие из образов киногероев вам запомнились больше всего?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.