10+ случаев, когда костюмер превзошел себя и на 100 % воссоздал эпоху в кино

Работа костюмера над историческим фильмом начинается с изучения атмосферы конкретного времени, свойственных ему цветов, форм, текстур. Часто художник по костюмам оказывается перед выбором между красотой или соответствием эпохе. Не отказываться ни от того, ни от другого — отдельный вид мастерства.

Мы в AdMe.ru нашли идеальные кинообразы, к которым невозможно придраться — настолько они продуманы, исторически достоверны и просто красивы. А в конце вас ждет бонус: фильм о жизни культового музыканта 1980-х, который покорил сердца миллионов.

«Чужестранка» — наряд, вдохновленный жакетом Dior Bar

По сюжету Клэр Рэндалл во время прогулки у шотландских каменных кругов из 1940-х годов загадочно перемещается в 1743-й год. Перед художником по костюмам Терри Дресбах стояла задача создать образы главной героини с учетом 2 реальностей. Одним из самых потрясающих стал наряд, вдохновленный жакетом Dior Bar. Он сочетал в себе моду XVIII века и 1940-х годов. Это первый парижский образ Клэр, он отличался от древесных тонов, которые она носила в Шотландии. При этом стал ее прекрасным обрамлением и позволил остаться верной себе.

«Золотой век» — объемные воротники и широкие юбки

Фильм об английской королеве Елизавете I точно демонстрирует европейскую моду XVI века. Отсутствие бровей, бледная кожа, жесткие корсажи четкой формы, огромные воротники и широкие юбки — ежедневно на подготовку Кейт Бланшетт, исполнившей главную роль, костюмеры и гримеры тратили по 3 часа. Неудивительно, ведь сохранить мельчайшие детали было задачей номер один. Например, во времена Елизаветы носили объемные воротники, которые помогали уравновесить силуэт с широкими юбками и удлиненными торсами. В фильме королева Елизавета и представители знати оказались одеты по всем канонам моды второй половины XVI века: художник по костюмам сделала акцент на драматические оборки и воротники, а также использовала типичный для того времени силуэт платья — 2 перевернутых треугольника, смыкающихся на талии.

«Безумцы» — одежда реальных людей

Художник по костюмам Джейни Брайант использовала винтажную одежду. Люди приносили костюмерам свои вещи из прошлого. Например, пожилая американка Джин Белл пожертвовала для проекта кучу одежды, включая все свои сумки, шляпы и галстуки мужа. Так у создателей сериала появилась возможность охватить одежду разных стилей, возрастных и культурных групп и совершенно точно отразить 1960-е годы.

«Молодая Виктория» — ночные рубашки королевы

Над костюмами к «Молодой Виктории» работала Сэнди Пауэлл. Платья для главной героини в исполнении Эмили Блант стали произведением искусства и были застрахованы на 10 тыс. фунтов стерлингов каждое. Помимо шикарных нарядов, в фильме можно увидеть другие интересные костюмы, которые появляются в кадре гораздо реже, но привлекают к себе не меньше внимания. Это ночные рубашки Виктории, роскошный темно-синий халат, расшитые и кружевные сорочки со сборками, корсеты со шнуровкой и подъюбники — все это было создано с большим вниманием к деталям и уважением к истории моды.

«Призрачная нить» — лавандовое платье из кружева

Лондон 1950-х. История любви модельера Рейнольдса Вудкока и его музы Альмы подразумевает особое внимание к костюмам в этом фильме. Марк Бриджес проделал огромную работу: он изучил архивы дизайнеров, ставших прототипами главного героя, Кристобаля Баленсиаги и Харди Эмиса, и создал более 50 уникальных костюмов, передающих философию модельера — отказ от шика и стремление к вечной красоте. Например, для лавандового платья на фото нашли настоящую редкость — утонченное фламандское кружево XVII века.

«Острые козырьки» — пальто, твидовая кепка и золотые часы

Сериал «Острые козырьки», который можно использовать в качестве путеводителя по мужской моде начала XX века, основан на реальной истории гангстерской группировки из Бирмингема. Создатели картины точно продемонстрировали кодекс чести гангстеров, их стиль, а также то, как отражалось изменение их статуса на одежде. Главный герой Томми Шелби носит пальто из плотной шерстяной ткани с черным бархатным воротником поверх твидового костюма. Это нестандартное сочетание тканей подчеркивает место Шелби в обществе: он гангстер без определенного классового положения.

Твидовая кепка Томми — образец головного убора рабочего человека того времени. Так он демонстрирует, что, несмотря на свои стремления стать членом высшего общества, он по-прежнему остается представителем простого народа.

Шелби и его парни носят карманные часы на золотой цепочке. Серебро им не подходит: слишком дешево. Деньги и класс демонстрируют именно золотые цепочки, небрежно торчащие из карманов всех членов группировки.

«Джеки» — розовый костюм от Шанель

Художник по костюмам Мадлен Фонтен точно воссоздала образы Жаклин с учетом множества мельчайших элементов. Розовый костюм от Шанель и шляпа точно в тон — один из культовых нарядов Джеки. Мадлен Фонтен пришлось сделать несколько цветовых тестов, чтобы получить нужный оттенок розового. Chanel для костюма предоставили пуговицы, этикетку бренда и цепочку, которая вшивалась изнутри по нижнему краю, чтобы жакет держал форму.

«МЫ. Верим в любовь» — свадебное платье и украшения

В своей второй режиссерской работе Мадонна доверилась персональному стилисту и художнику по костюмам Арианне Филлипс. Та, в свою очередь, провела уникальное исследование: она читала печатные и интернет-издания, просматривала отрывки из фильмов, беседовала со знакомыми короля Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон — все ради того, чтобы понять этих людей. После этого Филлипс обратилась к европейским домам моды. Были разработаны новые вещи, а также использованы сохранившиеся костюмы. Например, свадебное платье работы Майкла О’Коннора из Шотландского национального музея костюмов. Любимая марка Эдуарда Cartier воссоздала изумрудное помолвочное кольцо и браслет с крестами. В течение 119 минут фильма Уоллис Симпсон меняет более 60 образов.

«Очень странные дела» — розовое детское платье

При создании образов героев художники по костюмам стремились к подлинности. Они должны были быть реальными, а не китчевыми версиями того, что люди помнят о 1980-х. Кимберли Адамс-Гэллиган и ее команда совершали набеги на винтажные магазины, чтобы найти конкретные предметы одежды определенных брендов, популярных в то время. Часто приходилось шить определенные вещи, чтобы добиться идеального облика персонажа. Розовое платье героини Одиннадцать — прямая отсылка к популярным в 1980-х годах платьям детского бренда Polly Flinders. После успеха на экране образа героини ее платье стало самым популярным костюмом на Хеллоуин.

«Фрида» — темно-красное открытое платье

Художник по костюмам Джули Уайсс отказалась от идеи точного копирования нарядов Кало и обратила внимание на источник вдохновения самой Фриды — женский мексиканский костюм. Сначала для фильма использовали основные цвета из гардероба художницы: яркая фуксия, темно-красный и тропическая зелень. Однако, как признавалась Уайсс, эта идея не сработала: они так и должны были остаться на полотнах Кало. Так, темно-красное платье, которое изначально планировали использовать в сцене танго, заменили на ярко-красное, более открытое.

«Анжелика и король» — легендарное золотое платье

Платье из золотой парчи, в котором Анжелика появилась на приеме в честь короля Франции Людовика XIV, впечатлило и самого короля, и зрителей фильма. Парча попала в Европу из Китая и была любимой тканью привилегированных модниц XVII века. Парчу иногда называют золотой тканью, и это наполовину правда: основная нить в ней была шелковая, а поперечная — из настоящего золота.

Бонус: «Лето» — черный костюм, клепки и брошь

Художник по костюмам Татьяна Долматовская попыталась совместить эстетику времени и историческую достоверность. Образы героев получились как в 1980-х, при этом чистые и лаконичные. Атрибуты, задействованные в фильме, команда Долматовской находила на барахолках и на Avito. Режиссер Серебренников и Долматовская решили не копировать концертные образы Цоя, а сделать их максимально приближенными к оригиналам. Костюм с первого концерта включал в себя жабо, в фильме жабо тоже появилось, но несколько другое. А образ с последнего концерта костюмеры повторили без отступлений: черная рубашка, клепки и брошь на рукаве — все в точности как на фотографиях.