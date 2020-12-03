10 случаев, когда художники по костюмам нарушили все правила, но фильмы от этого выиграли

Часто в историческом кино мы видим наряды, не имеющие ничего общего с показанной эпохой. Но дело вовсе не в халатности художников. В большинстве случаев создатели идут на подобные жертвы умышленно, чтобы придать произведению большую выразительность. Ведь помимо соответствия периоду костюм должен подчеркивать достоинства актеров, вписываться в общую концепцию фильма и быть понятным современному зрителю. Если съемочной группе удается справиться со всеми этими задачами, то лента просто обречена на успех.

Мы в AdMe.ru очарованы яркими примерами того, как вольная стилизация костюмов помогла творцам кино создать настоящие шедевры и завоевать сердца не одного поколения зрителей.

Золотой век

Создатели фильма допустили целый ряд исторических неточностей. Елизавета I была большой поклонницей дорогого кружева, драгоценных камней и затейливой вышивки. Но, чтобы эта красота не отвлекала от сюжета, художники по костюмам сознательно свели декор нарядов к минимуму. А выделить фигуру королевы на фоне остальных героев помогли фактура и цвет. В результате правительница предстала на экране в платьях богатой цветовой палитры вместо привычных для нее одеяний блеклых тонов.

Также костюмы королевы лишили фартингейла — плоского широкого каркаса, который надевался под платье для придания ему формы перевернутой рюмки и был неотъемлемой частью любого наряда знатной дамы тех лет. В картине силуэт Кейт Бланшетт обтекаемый и мягкий, без характерных для той эпохи гипертрофированных плеч. Но вольные интерпретации исторического костюма не помешали художникам создать убедительный образ и получить «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Великий Гэтсби

Показанные в ленте мужские костюмы весьма аутентичны, а вот женская одежда с легкой руки дизайнера Миуччи Прады претерпела значительные изменения. Вместо популярных в 20-е годы прямых неприталенных платьев зритель увидел на экране прилегающие к телу наряды, декольте V-образной формы и закрытые спины. Другой вольностью костюмеров стали осовремененные аксессуары: плотные колготки и обувь с открытой пяткой на шпильке. Но картина от этого ничуть не пострадала, и даже наоборот, одежда героинь придала фильму особый шарм.

Еще одна из рода Болейн

Художникам этой ленты так же, как и создателям «Золотого века», пришлось отказаться от фартингейла. Вместо него для придания объема нарядам использовали кринолин, что придало им куполообразную форму, характерную для платьев более поздних веков.

Также нововведением команды стал необычный для эпохи Тюдоров зеленый цвет. До XIX века для получения зеленого текстильщики использовали 2 красителя — синий и желтый, из-за чего качество окрашивания оставляло желать лучшего. Поэтому у Анны вряд ли была возможность щеголять в туалетах столь роскошного изумрудного оттенка. Но именно он стал главным украшением фильма.

Две королевы

Действие картины разворачивается в XVI веке, но большая часть костюмов выполнена из денима, который увидел свет лишь в XIX веке. По мнению художника по костюмам Александры Бирн, в одежде из жесткой джинсовой ткани персонажи стали выглядеть более привлекательно и понятно для современного зрителя. Несвойственный эпохе материал привнес в елизаветинский период долю творческого хулиганства, и историческая драма заиграла свежими красками.

Влюбленный Шекспир

Сюжет фильма полностью выдуман, но действие разворачивается вокруг реальной исторической персоны в конкретный временной период — в Елизаветинскую эпоху. Однако, чтобы одежда не стесняла движения и не отвлекала внимание от главной героини, художники по костюмам упростили аутентичные наряды и свели к минимуму популярный в то время богатый декор.

Также был видоизменен мужской костюм. Киностудия опасалась того, что герои будут выглядеть глупо в вязаных трико, поэтому пришлось удлинить панталоны. В итоге зритель увидел красивую костюмированную мелодраму, не имеющую ничего общего с историей. Но, кажется, все остались довольны.

Маленькие женщины

Это история о четырех сестрах Марч. Действие происходит в период правления королевы Виктории, когда обязательными атрибутами гардероба каждой леди были шаровары, нижняя юбка, обруч и корсет. Но, чтобы лучше передать характер каждой из героинь, художники по костюмам лишили образы Бет и Джо некоторых из этих элементов. Джо вместо корсета носит мужскую жилетку, а Бет обходится без кринолина.

Клеопатра

Приталенные платья, бюстье, обувь на каблуке, обилие блесток, синтетические материалы и прическа «улей» — деталей, не соответствующих временной эпохе, в фильме настолько много, что этот список можно продолжать бесконечно.

Но, как ни странно, гламур 60-х и шик не испортили кино. Наоборот, благодаря колоссальной работе костюмеров зритель увидел монументальную картину, в которой только Клеопатра сменила 38 нарядов (а планировалось вообще 65!).

Ярмарка тщеславия

Действие фильма разворачивается в Англии XIX века, когда в моде царили приглушенные пастельные тона, а яркие цвета использовались в качестве акцента. Но художники по костюмам перевернули фешен-каноны эпохи с ног на голову. На протяжении всей ленты мы видим главную героиню в нарядах сочных, ярких оттенков. И чем выше она поднимается по социальной лестнице, тем богаче становится ее одежда. Таким образом, благодаря нестандартному подходу художников костюм из простого одеяния превратился в инструмент, подчеркивающий характер и растущие амбиции персонажа.

Честная куртизанка

Главная героиня предстает перед зрителем порхающей нимфой — нежной и хрупкой. Такой эффект достигается с помощью пастельных тонов, легких тканей и развевающихся рукавов.

Но правда в том, что в Венеции XVI века, где по сюжету разворачивается действие картины, дамы, в том числе куртизанки, надевали поверх нижней рубашки металлический корсет. Это делало их намного крупнее, чем они были в действительности. Ни о каком изяществе не могло быть и речи.

Также не была в моде баска, которая присутствует почти в каждом наряде героини. Однако нужно отдать должное создателям фильма: желание осовременить ленту не испортило ее, а наоборот, придало ей воздушности и романтичности, которых невозможно было бы достигнуть с исторически выверенными костюмами.

Анна Каренина

Действие романа «Анна Каренина» происходит в 70-е годы XIX века. Следовательно, в фильме должны быть показаны костюмы соответствующей эпохи — платья с турнюром, украшенные богатой отделкой в виде многочисленных складок, бахромы, воланов, оборок и рюшей.

Но, вопреки исторической действительности, создатели взяли за основу коллекции haute couture 1950-х годов и поставили во главу угла силуэт. В итоге вместо нарядов с изобилием декора зритель увидел не обремененные лишними деталями платья с кринолином.