10 случаев, когда актеры и актрисы «Гарри Поттера» отступили от сценария и сделали все намного лучше

Фанаты романов о Гарри Поттере часто жалуются на то, что много важных, по их мнению, сцен в конечном счете не попало в экранизацию. И мало кто из них говорит о полюбившихся миллионами зрителей эпизодах, которых изначально вообще не было ни в книге, ни в сценарии. А появились они исключительно благодаря импровизации актеров, решивших привнести в съемочный процесс что-то свое.

Мы в AdMe.ru взялись разобрать 10 случаев, когда исполнители ролей в фильмах о маленьком волшебнике позволили себе некоторые вольности. И все от этого остались только в выигрыше.

Танец в стиле Полумны

Актриса Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд, как никто другой знает, насколько ее героиня чудаковата. И чтобы в очередной раз подчеркнуть своеобразное поведение и манеры персонажа, она в сцене свадьбы Билла Уизли и Флер Делакур выдумала танец, который отплясывала со своим экранным отцом. Эти причудливые повороты вокруг своей оси с закрытыми глазами и взмахи руками настолько понравились режиссеру, что он решил включить танец в фильм.

«Святой сверчок, ты Гарри Поттер!»

Именно эту фразу произносит Гермиона Грейнджер, впервые встретив Гарри. И это полная импровизация Эммы Уотсон. Дело в том, что режиссер Крис Коламбус попросил юную актрису сказать первое, что, на ее взгляд, пришло бы в голову 11-летней девочке, увидевшей легендарного Гарри Поттера. Эмма так и сделала, выдав незабываемое: «Святой сверчок, ты Гарри Поттер!» Однако в русском дубляже эту реплику заменили на «Боже мой, ты Гарри Поттер!», лишив нас такой забавной игры слов.

Как Хелена Бонем Картер немного увлеклась

Представить кого-то другого в роли кровожадной пожирательницы смерти Беллатрисы Лестрейндж вместо Хелены Бонем Картер невозможно. Актриса настолько сильно вжилась в этот образ, что едва не лишила исполнителя роли Невилла Долгопупса слуха. В 5-й части истории, когда Лестрейндж взяла мальчика в заложники, она так увлеклась игрой, что случайно повредила барабанную перепонку актера, засунув ему палочку в ухо. Позже Хелена призналась, что эта ее импровизация плохо обернулась. Но сцена при этом получилась захватывающая.

Многозначительное товарищеское рукопожатие Гермионы и Рона

И хотя сейчас все прекрасно знают, к чему привела дружба Гермионы и Рона, поначалу даже Роулинг вряд ли догадывалась, куда вырулят их отношения. В конце серии о тайной комнате, когда Гермиона выписывается из больничного крыла и мчится к своим друзьям, она крепко обнимает Гарри, а Рону... просто протягивает руку. Такого жеста по сценарию не было, и юная актриса объяснила его тем, что засмущалась бросаться в объятия обоим мальчикам. В итоге сцена получилась настолько милой, что ее решили оставить. А Эмма Уотсон оказалась еще и немного пророком.

Щелчки языком как подсказка

В фильме «Гарри Поттер и кубок огня» у Барти Крауча — младшего есть жуткая нервная привычка щелкать языком и облизывать губы. Этот тик героя не описан ни в книгах, ни в сценарии, его выдумал исполнитель роли Дэвид Теннант. И это очень продуманный шаг. По этому свойству внимательный зритель мог догадаться, что Грозного Глаза подменили и под его личиной скрывается другой человек: лже-Аластор тоже повторяет эти движения ртом.

Тандем мечты

Кто бы мог подумать, что актерский тандем Хелены Бонем Картер и Эммы Уотсон — это именно то, что нам всем было так нужно. При просмотре сцены в поместье Малфоев, где Беллатриса пытает Гермиону, у фанатов до сих пор стынет кровь. И это заслуга самих актрис, которые вместе импровизировали в этом эпизоде, получив зеленый свет от режиссера.

«Скажи мне, как именно маглы пользуются резиновыми калошами?»

Во 2-й части франшизы, когда Гарри прибывает в «Нору» и знакомится с Артуром Уизли, тот задает ему поистине абсурдный вопрос: «Скажи мне, как именно маглы пользуются резиновыми калошами?» (в английской версии вместо калош — резиновая утка). На самом деле ни в сценарии, ни тем более в книге такой реплики не было, это чистая импровизация актера Марка Уильямса. В каждом новом дубле он задавал все более странный и смешной вопрос, связанный с обычной жизнью маглов. В конце концов вопрос про утку был включен в окончательный вариант фильма.

Объятия Темного лорда

Одна из самых неловких сцен в киновселенной Гарри Поттера — момент, когда Волан-де-Морт подзывает к себе Драко Малфоя и обнимает его. По изначальной задумке школьник должен был просто пройти мимо Темного лорда, но актер Рэйф Файнс решил внести пару правок в сценарий и неожиданно для всех обнял Тома Фелтона. Такой поворот застал парня врасплох, и поэтому ужас и растерянность, которые мы видим на его лице, — неподдельные.

Люциус Малфой чуть не сделал 2-ю часть франшизы последней

Дело в том, что исполнитель роли отца Драко Джейсон Айзекс едва не применил убивающее заклятие к Гарри. В сцене освобождения Добби от хозяина в части о тайной комнате актера попросили использовать против Гарри какое-нибудь заклинание. Актер сымпровизировал и начал произносить нечто похожее на «Авада...», но его, к счастью, вовремя остановил эльф. Вот бы получилась интересная альтернативная концовка.

Еще один секрет Волан-де-Морта

Большая часть финальной речи Волан-де-Морта, произнесенная им после взятия Хогвартса, — результат импровизации Рэйфа Файнса. Актер на ходу менял изначальный текст и в каждом новом дубле произносил речь по-разному и обращался к разным героям. Съемки были долгими, исполнители ролей устали, и, чтобы сцена не стала нудной и все оставались в тонусе, Рэйф прибег к такому хитрому приему.