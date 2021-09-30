10 случаев, когда актерам пришлось посмотреть в глаза своим страхам прямо на съемочной площадке

Многим актерам ради работы и желанной роли пришлось преодолевать свои страхи прямо на съемочной площадке. Только кто-то пошел на это сознательно, а кого-то подстерегали неожиданности.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие неприятные моменты пришлось пережить нашим любимым звездам. И как это произошло: из-за досадных случайностей или по замыслу режиссеров, стремящихся сделать фильмы максимально правдоподобными.

1. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света

Эта картина изначально была задумана как «реальная»: поход с друзьями действительно может обернуться опасными приключениями и трагедией. Чтобы придать фильму правдоподобности, режиссер отправлял актеров в лес, снаряжая их оборудованием. Получалась такая репортажная «ломаная» съемка. Актеры несколько раз терялись в лесу. А чтобы они еще больше нервничали, подбрасывали им неожиданные предметы, пугали их звуками, давали им с собой меньше еды и воды, чтобы они выглядели неуравновешенными и изможденными по-настоящему.

2. Вилли Вонка и шоколадная фабрика

Фильм 1971 года зрители считают более странным и пугающим, чем современную версию с Джонни Деппом. Когда снимали путешествие детей по фабрике Вилли Вонки, их испугала такая простая вещь, как его пение. Просто потому, что режиссер картины не сказал юным актерам, чего нужно ожидать в данный момент от главного персонажа. Когда он начал петь, дети опешили, подумав, что он сошел с ума. Страх на их лицах был настоящим, и эти кадры попали в картину.

3. Воды слонам!

В одном интервью Роберт Паттинсон говорил о своей фобии: актер боится лошадей. Но в фильме о жизни цирковой труппы «Воды слонам!» лошади обязательно должны были присутствовать на съемочной площадке. Более того, Паттинсону пришлось пережить настоящий страх, когда снимали сцену, в которой его сбивает с ног бегущий жеребец.

4. Чужой

Сцена, в которой инопланетянин появляется из груди товарища по команде, стала для актеров неожиданной и действительно напугала их. Поэтому все их эмоции на экране вполне натуральны: такой «взрыв» привел их в настоящий шок.

5. Торт

Даже на съемках картины, в которой рассказывается реалистичная история, а не фантастическая, актеры могут столкнуться лицом к лицу со своими страхами. Так случилось и с Дженнифер Энистон. Во время работы над одной из сцен фильма «Торт» у актрисы было 30 дублей. Она едва выдержала их, так как невероятно боится воды. Снимался эпизод, в котором героиня проходит подводную терапию. Боязнь воды у Дженнифер проявилась в детстве, когда она едва не утонула, упав в бассейн на велосипеде.

6. Темный рыцарь

Хит Леджер в роли Джокера не на шутку напугал своих коллег. В этом случае тоже сработал эффект неожиданности. Майкл Кейн и Мэгги Джилленхол не видели актера в гриме до первой встречи с ним на площадке. Кейн так растерялся, что забыл свои слова. Что касается Мэгги, то она даже боялась смотреть в глаза Леджеру.

7. Психо

Эпатажный Альфред Хичкок был одним из первых режиссеров, которые ввели в киносреду моду на неожиданности на съемочных площадках. Например, на съемках «Психо» он несколько раз подсовывал в гримерку Джанет Ли разные версии мумии из реквизита к фильму. На шутку режиссера актриса не слишком обиделась. И даже задумалась, зачем он это делал: чтобы постоянно держать ее в напряжении или решить, какой вариант мумии будет выглядеть более устрашающим для зрителей.

8. Оно

На съемках триллера «Оно» режиссер хотел добиться от подростков выражения настоящего страха. Поэтому он решил не показывать актера, играющего Пеннивайза, в гриме заранее. Когда актеры проникались тягостной атмосферой, он выводил его на площадку и запечатлевал ужас и отвращение детей. Первым жуткого клоуна увидел Джек Дилан Грейзер, который играл Эдди.

Похожая ситуация произошла и во время работы над 2-й частью фильма. Взрослым артистам тоже было некомфортно в присутствии Билла Скарсгарда в гриме. А Джеймс Макэвой к тому же с детства боится клоунов.

9. Мы купили зоопарк

Скарлетт Йоханссон страдает орнитофобией. Ей пришлось преодолевать эту боязнь на съемочной площадке фильма «Мы купили зоопарк», где было множество разных животных и птиц, например ярких павлинов. Она признавалась, что ей было некомфортно, но, если бы ее попросили посадить птицу себе на плечо, она это сделала бы.

10. Царство небесное

Со своей необычной фобией — боязнью свиней — Орландо Блуму пришлось бороться во время работы над картиной «Царство небесное». Он не смог преодолеть страх и, по слухам, просто убегал от животного, которое непонятно откуда взялось на съемочной площадке.