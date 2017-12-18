10 символов в известных фильмах и сериалах, которые вы, скорее всего, не заметили

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый кинофильм состоит из тысяч маленьких сцен, которые и составляют единое художественное полотно. Поэтому, пересматривая любимые фильмы и сериалы, можно не только наслаждаться игрой актеров и идеями сценаристов, но и наблюдать за незначительными деталями, помогающими прочувствовать атмосферу на все 100 %. AdMe.ru нашел несколько таких любопытных деталей в известных фильмах и делится ими с вами. А в конце вас ждет бонус из любимого сериала, на который обратили внимание пользователи интернета.

Назад в будущее, 1985

Перед торговым центром «Две сосны» (англ. Twin Pines Mall) прошло первое испытание машины времени. Затем Док рассказал Марти, что 30 лет назад на этом месте была только ферма с тем же названием. Позднее Марти перенесся в 1955 год и сбил одну из сосен перед фермой. В конце первой части, когда Марти бежит предупредить Дока о террористах в 1985 году, вывеска гласит «Одинокая сосна». Так зрителям впервые дают понять, что настоящее изменилось.

Игра престолов, 2010

Статуи лютоволков украшали столицу Старков — Винтерфелл. Мы видим их в первых сериях сериала, когда нам показывают въезд в замок. Однако после того как в Винтерфелле побывали Болтоны, статуи лютоволков появляются в кадре без головы. Отличный пример бережного отношения к деталям.

Чужой, 1979

Для того чтобы показать масштаб инопланетных объектов, в одной из сцен «Чужого» режиссер Ридли Скотт просто облачил в скафандры своих детей. Такой ход непросто распознать, ведь лиц актеров мы не видим. Тем не менее сохранились фотоподтверждения этого факта.

Зеленая миля, 1999

Стивен Кинг часто дает персонажам своих книг имена знакомых ему людей. В случае с «Зеленой милей» он использовал имя профессора истории из колледжа, в котором учился. А кроме того, инициалы J.C. (Джон Коффи) соответствуют инициалам Иисуса Христа — Jesus Christ. Обратив внимание на этот факт, создатели фильма намеренно добавляли в фильм кадры вроде этого.

Сид и Нэнси, 1986

В знаменитом байопике с блистательным Гэри Олдменом в главной роли Сид Вишес щеголяет в отпадном костюме. Кожаная косуха с клепками, очки, цепи и майка с серпом и молотом. Встает логичный вопрос: а был ли Сид Вишес социалистом? Ответ — нет. На самом деле в роли эпатажного знака на концертах выступала... свастика. Но создатели фильма, дабы не иметь проблем с прокатом, заменили ее на серп и молот.

Властелин колец: Братство кольца, 2001

Свечи, рядом с которыми Гэндальф читает свитки, растаяли, что показывает зрителю, как много времени потратил маг на поиск нужной информации. Возможно, кому-то это покажется сущей мелочью, но именно из таких мелочей и складывается впечатление о фильме.

Брюс Всемогущий, 2004

В США телефонные компании выделили специальные номера в диапазоне от 555-0100 до 555-0199 для использование их в кино и сериалах. Это сделано, чтобы обезопасить простых граждан от звонков безумных фанатов. Но в комедии «Брюс Всемогущий» был показан реальный номер, и его владелица судилась с кинокомпанией, так как ее стали донимать звонками с вопросами о Боге. В итоге компания извинилась и номер заменили на фейковый.

Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов, 2005

Когда ситхи применяют все свое искусство, чтобы спасти жизнь Дарту Вейдеру, мы видим операционную, которая своими очертаниями напоминает не что иное, как герб Галактической империи.

Декстер, 2011

В 6-й серии 6-го сезона популярного сериала «Декстер» внимательные зрители смогли заметить интересную отсылку к одной из самых популярных картин в истории американской культуры. Это знаменитая «Американская готика» Гранта Вуда, которую, кстати, цитируют в кино очень часто.

Джанго освобожденный, 2013

В своем спагетти-вестерне «Джанго освобожденный» Тарантино «зашифровал» картину «Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо. Почему именно ее? Мальчик на картине одет в аристократический костюм, который (как и у Джанго) не соответствует его социальному статусу. Если у вас есть сомнения, то имейте в виду: картина уже 90 лет выставляется в пригороде Лос-Анджелеса.

Бонус: «Игра престолов». Изящный ответ всем любителям теорий

Несмотря на то что 6-й сезон «Игры престолов» окончательно расставил все точки над «i» в отношении происхождения Джона Сноу, создатели подчеркнули, насколько важным было воспитание Джона у Старков. В одном из кадров 7-го сезона мы видим сцену с участием Джона и Мизинца, которая в точности повторяет сцену из 1-го сезона. Только вот на месте Джона был Нед Старк.