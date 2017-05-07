10 сильных драм, которые лишат вас дара речи

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После просмотра хорошей драмы у зрителей внезапно кончаются слова, чтобы описать то, что они чувствуют. Настолько сильны эмоции и впечатления от показанной на экране истории, что их не опишешь банальными фразочками из рецензий. Их можно только прочувствовать. AdMe.ru собрал 10 фильмов, которые задевают за живое и еще долго не отпускают после просмотра.

Manchester by the Sea

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чендлер, Лукас Хеджес. Недружелюбный сантехник Ли узнает, что его брат умер, и теперь он должен стать опекуном 16-летнего племянника. Проблема в том, что теперь ему нужно вернуться в родной городок, где трагическое прошлое подстерегает на каждом шагу. Ли не может простить себя и жить дальше: слишком тяжел груз вины. Крутейшая игра актеров и поэтически-щемящая атмосфера западают в сердце с самых первых кадров.

Logan

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук. «Что в такой подборке делает очередной фильм про супергероя?» — подумаете вы. Однако «Логан» — это приятное исключение из правил: картина, в которой нет места пафосу, разноцветным трико и пластмассовым героям. Это притча о жизни, смерти и старении, поданная под соусом жестокого экшена. От происходящего на экране сложно оторваться, а финал разбивает сердце вдребезги.

Moonlight

В ролях: Алекс Р. Хибберт, Эштон Сандерс, Треванте Роудс, Наоми Харрис. На долю главного героя, афроамериканца, родившегося в Майами, выпало немало испытаний, в числе которых очень непростые отношения с матерью, сверстниками и самим собой. Фильм разбит на три части, в которых рассказывается о детстве, юности и взрослой жизни героя. Картина затрагивает острые социальные проблемы, заставляя задуматься о том, как сложен мир людей и как важно найти в нем свое место.

Ma ma

В ролях: Пенелопа Крус, Луис Тосар, Асьер Эчеандиа, Тео Планель. Магда, талантливая учительница и любящая мать, узнает о страшном диагнозе, который может вскоре погубить ее молодое тело. Но сломит ли болезнь дух этой женщины? Магда не собирается сдаваться, она всеми силами борется за жизнь, проживает каждый ее день как последний и, конечно, любит своих близких еще более страстно и горячо. Этот фильм — яркий гимн жизни и желанию быть счастливым вопреки всем ударам судьбы.

Babel

В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсиа Берналь, Кодзи Якусё. Героев фильма разделяют расстояния, язык и культура. Но несмотря на это, они все оказываются соединены причудливым и весьма жестоким образом. Глухонемая девушка из Японии, тяжело переживающая смерть матери; молодые супруги, пострадавшие от случайной пули во время путешествия по Марокко, и местные мальчишки, которые просто забавлялись с ружьями, словно с игрушками. Каждый из них — житель современного Вавилона, где мы давно разучились понимать друг друга.

Braveheart

В ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик МакГуэн, Энгус МакФадьен, Брендан Глисон. Фильм рассказывает историю национального героя Шотландии, который боролся за независимость своего народа. Личная трагедия и ужасающая несправедливость вынудили этого человека восстать против короля Англии, восстать и отвоевать свою свободу. С одной стороны, фильм очень зрелищный (пейзажи Шотландии, быт Средневековья, реалистичные бои), а с другой — безумно эмоциональный. Эта история несломленного духом человека проникает в самое сердце.

Bicentennial Man

В ролях: Робин Уильямс, Эмбет Дэвидц, Сэм Нилл, Оливер Платт. Эндрю — робот, которого купила одна семья для того, чтобы он выполнял домашнюю работу. Но оказывается, что Эндрю не просто прибор. На глазах у изумленных людей он учится шутить, задается разными вопросами и в конце концов начинает чувствовать. Замечательный фильм с интересным сюжетом, который пытается ответить на извечный вопрос о том, что же делает нас людьми.

Munich

В ролях: Эрик Бана, Дэниэл Крэйг, Киаран Хайндс, Матьё Кассовиц. После трагической гибели израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году агент МОССАД собирает группу, чтобы устранить повинных в этом событии палестинцев. Нервное напряжение растет с каждым днем и героям становится все сложнее сохранить рассудок. Тяжелый психологический фильм о мести, который не дает ответов, наоборот — заставляет многое переосмыслить.

Disconnect

В ролях: Джейсон Бейтман, Хоуп Дэвис, Фрэнк Грилло, Микаэль Нюквист, Пола Паттон. Это история современных людей, попавших в зависимость от новых технологий. Интернет — одна из величайших загадок нашего века: изобретение, которое должно было объединить весь мир, а в итоге лишь увеличило пропасть между людьми. Именно безразличие к тому, что происходит в сети, и ощущение безнаказанности поступков, совершаемых на просторах интернета, приводит к настоящей трагедии в семье одного из героев.

The Pianist

В ролях: Эдриан Броуди, Эмилия Фокс, Даниэль Кальтаджироне, Эд Стоппард. Фильм основан на реальной истории пианиста Владислава Шпильмана, пережившего ужасы войны в оккупированной Польше. Это один из тех фильмов, о которых не хочется много говорить, хочется просто посоветовать его посмотреть. Не только потому, что это по-настоящему сильный фильм, но и потому, что очень важно помнить о тех страданиях, через которые пришлось пройти нашим предшественникам, чтобы мы могли жить и быть свободными.