10 шуток из мультфильмов, над которыми смеялись только родители

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Родителям частенько приходится смотреть детские мультфильмы, и чтобы они совсем не заскучали, создатели кинолент вставляют в них шутки, которые будут понятны только взрослым. AdMe.ru собрал 10 моментов из любимых мультиков, которые так веселили папу и маму, а вот малышей оставили в недоумении.

Начнем с фамилии лорда Фаркуада (Lord Farquaad), которому зеленый орк должен был доставить принцессу в обмен на спокойную жизнь на своем болоте. Так вот, если быстро произнести «лорд Фаркуад», то на английском, языке оригинала, можно услышать весьма неприличное ругательство (Lord F***wad). Также стоит отметить шутку про замок лорда Фаркуада. Шрек вместе с ослом пришли во владения лорда. Увидев высоченную башню замка Фаркуада, Шрек сказал своему приятелю-ослу: «Как думаешь, он пытается этим что-то компенсировать?» Осел, кстати, смысла шутки не уловил.

По сюжету мошенники Тульо и Мигель оказываются в великолепном Городе Золота. Там Тульо встречает прекрасную девушку, радость от общения с которой выражается слишком неоднозначно для детского мультфильма. В одной из сцен эта парочка издает какие-то странные звуки, после чего зрители видят испуганное лицо девушки и довольную физиономию Тульо со взъерошенными волосами. Что это было, создатели фильма предлагают решить в меру своей... осведомленности.

Когда животные, сбежавшие из зоопарка, оказываются на острове Мадагаскар, у льва Алекса из-за долгого голодания начинаются галлюцинации. Именно поэтому его друг, зебра Марти, начинает казаться Алексу очень аппетитным. Как только Марти понимает, что друг хочет его съесть, он убегает ото льва с криком, в котором на первый взгляд нет никакого смысла: «Сахар, мед, холодный чай!» («Sugar Honey Iced Tea!»). Но если вы прочтете эти слова на английском и сложите первые буквы каждого слова, то получится распространенное ругательство, которое сценаристы предусмотрительно зашифровали.

В этой части появляется Джесси — очаровательная игрушка девушки-ковбоя, которая в конце мультфильма становится частью большой и дружной семьи игрушек, принадлежащих мальчику Энди. Когда один из главных героев, Базз Лайтер, впервые встречает Джесси, крылья его скафандра выскакивают из-за спины против воли хозяина, подобно сердцу, выпрыгивающему из груди. Или чему-то еще, как подумали испорченные родители, которые точно оценили шутку.

В одной из сцен мультфильма юный Лингвини пытается объяснить Колетт (девушке, в которую он влюблен), что все эти божественные блюда готовил вовсе не он, а его маленький друг, крыс Реми. Но получается не слишком убедительно, ведь его путаная речь о «маленькой правде», которую он так долго прятал, и странные жесты заставляют Колетт задуматься: а не набивается ли к ней в ухажеры какой-то маньяк? Мысли девушки легко угадываются по ее лицу.

После гонки Молнию везет большой грузовик. По дороге им встречается дорожный знак с названием ресторана «Top Down Truckstop», что дословно можно перевести как «Без верха: остановка для грузовиков». На второй, менее приметной вывеске можно прочесть «All convertible waitresses», то есть «Машины-официантки со съемной крышей». Взрослым зрителям было несложно провести аналогию с миром людей.

Кристоф расспрашивает принцессу Анну о принце, за которого она собралась замуж. Парень задает девушке каверзные вопросы, которые должны показать, насколько хорошо она знает возлюбленного. Например, какой у счастливчика цвет глаз, как зовут его лучшего друга и какой у него... размер ноги. На что Анна отвечает: «Размер ноги не имеет значения». Шутка для взрослых, которая, несмотря на свою избитость, заставила смеяться женскую половину зала.

В третьем мультфильме о приключениях Аладдина главный герой и прекрасная Жасмин наконец женятся. Как раз во время свадьбы на дворец нападают, земля сотрясается, и Джинни говорит: «Я не ожидал землетрясения до начала медового месяца». «О чем это он?» — подумали дети, а взрослые усмехнулись забавной шутке.

На Олимпе радость, настоящий праздник — на свет появился наследник Зевса и Геры, маленький Геркулес. И вот что Гермес говорит, глядя на это пиршество: «Я не видел столько любви в одном месте с тех пор, как Нарцисс познал себя». Шутка, способная смутить даже родителей.

Джуди, жизнерадостная зайчиха-полицейский, рассчитывает размер штрафа, который грозит пройдохе-лису Нику. Озвучив сумму, она говорит: «Возможно, я всего лишь глупая зайчиха, но мы, зайцы, хороши в умножении» (в английском языке слово «умножение» звучит как «multiplying», у которого есть второе значение — размножение). Как говорится, реакция лиса бесценна, ведь он никак не ожидал услышать подобную двусмысленную шутку от милой зайки.