10 сериалов-триллеров, которые захочется поставить на паузу, чтобы перевести дух

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В момент «эмоциональной засухи» лучшее лекарство — триллер, от которого в жилах застынет кровь, а по спине пробегут мурашки. И если вы уверены, что все достойные фильмы этого жанра знаете наизусть, мы готовы доказать вам обратное.

Мы в AdMe.ru хотели бы отмотать время назад, чтобы еще раз посмотреть впервые 10 новых сериалов-триллеров, от которых невозможно оторваться на сон, еду или встречу с друзьями.

Сумеречная зона

Для тех, кто соскучился по загадочным и интригующим историям, компания CBS приготовила «перезагрузку» популярного в 60-х сериала-антологии. Мир «Сумеречной зоны» похож на наш, современный, только социальные проблемы, которые раскрывает каждая отдельная серия, доведены до безумия и пугают своей реальностью. Помимо тревожного ожидания развязки сюжета, атмосферного саспенса и отлично актерского состава сценаристы приправили сериал пасхалками, разгадать которые не так уж легко. Рейтинг IMDb — 6

Навстречу тьме

Подростки, женщины-карьеристки, одиночки — каждая серия посвящена обычным людям и необычным историям, которые случаются с героями в канун одного из 12 общенациональных праздников. Потоковый сервис Hulu публикует каждый новый эпизод в тот месяц, которому посвящен выпуск. Сериал создан в партнерстве со студией Blumhouse Television, которая подарила нам фильмы «Сплит» и «Прочь», так что каждая история получилась мрачной и таинственной. Рейтинг IMDb — 6,4

Расскажи мне сказку

«Три поросенка», «Красная Шапочка», «Золушка» — сюжеты любимых сказок детства переносятся в современный Нью-Йорк и начинают закручиваться в совсем другую сторону. Создатели сериала вдоволь повеселились, фантазируя над развязкой знакомых историй. За проектом «Расскажи мне сказку» стоит сценарист Кевин Уильямсон, который подарил зрителям знаменитые «Крик», «Факультет» и «Дневники вампира», поэтому сомневаться в качестве продукта не приходится. Рейтинг IMDb — 7,2

Перевал

Немецко-австрийский «Перевал» — еще один сериал, который заставит вас забыть про сон и наличие еды в холодильнике. Повествование начинается с обнаружения трупа мужчины в заснеженных горах, на границе между Германией и Австрией. За дело, которое с каждым днем все больше напоминает смертельную игру, берутся два детектива с совершенно разным отношением к жизни и своей работе. «Перевал» не водит зрителя за нос и не вшивает загадки внутрь сюжета, но от этого интерес к развязке никоим образом не затухает. Рейтинг IMDb — 8,1

Смертельное влечение

«Перезагрузка» популярного молодежного триллера 80-х вылилась в полноценный сериал и показала, насколько сюжет актуален до сих пор. В центре истории вновь три стервозные старшеклассницы, которые развлекаются, бесстыдно унижая одноклассников. Остановить череду издевательств решаются романтичные бунтари Вероника и Джей Ди. Удастся ли это влюбленной парочке — смотрите сами. Рейтинг IMDb — 5,5

Элита

«Элита» — очередной продукт Netflix, который совместил в себе триллер и подростковую драму. В центре сюжета трое ребят из обычных семей, которые по счастливой случайности попадают в престижную испанскую школу. Их появление совершенно не радует золотую молодежь, не готовую мириться с тем, что рядом с ними теперь будут находиться представители низшего класса. Рейтинг IMDb — 7,6

Реквием

Жизнь главной героини, талантливой виолончелистки Матильды, превращается в хаос, когда мать девушки на ее глазах добровольно расстается с жизнью. Матильда пытается понять, почему это произошло и как ее семья связана с исчезновением 4-летней девочки из маленького городка Пенлилит. Рейтинг IMDb — 6,5

Доллар

Спокойный промышленный городок сотрясает загадочное убийство на металлургическом заводе, который всеми силами пытается оправиться от экономического кризиса 2008 года. И причастных к этому происшествию объединяет $ 1, блуждающий из рук в руки. Сериал демонстрирует жизнь американской глубинки и то, как нестабильная экономика отражается на простом рабочем классе. Рейтинг IMDb — 6,2

Полярный круг

История разворачивается на фоне ледяного ландшафта финской Лапландии, где сотрудник полиции Нина находит девушку. Зараженная неизвестным смертельным вирусом незнакомка умирает прямо на руках Нины. История пострадавшей и экспертиза тела намекают на то, что ее инфицировали умышленно. Как передается этот вирус, кто и почему лишил жизни девушку — ответы на эти вопросы вы найдете в «Полярном круге». Рейтинг IMDb — 7,2

Незнакомцы

«Насколько хорошо вы знаете своих любимых и близких?» — именно такой вопрос задает зрителю британский сериал «Незнакомцы». И ответ в этой истории не сулит ничего хорошего. Профессор-меланхолик Джон Малре узнает о неожиданной гибели своей жены. Он отправляется в Гонконг на опознание тела, но в Китае мужчину ждет сюрприз — вторая семья его возлюбленной. В момент, когда тело исчезает из морга, следователи начинают подозревать, что автокатастрофа была подстроена. Рейтинг IMDb — 6,2

Есть ли у вас любимый сериал-триллер, который не вошел в наш список?