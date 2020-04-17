10+ сериалов о волшебниках для тех, кто отчаянно соскучился по Гарри Поттеру

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Многие из нас мечтали бы учиться не в обычной школе, а в такой, где волшебство и магия — обычное и повседневное дело. И это одна из причин, почему книги и фильмы о Гарри Поттере так популярны. Но они уже зачитаны и засмотрены до дыр, а есть ли что-нибудь новенькое?

Мы в AdMe.ru предлагаем окунуться в волшебный мир с помощью сериалов, которые восполнят тоску по приключениям. И кроме магии в них есть самое важное, что всегда нас привлекает: истории о настоящей дружбе, любви, поддержке и силе характера.

1. Волшебники, 2015

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6 Молодой человек Квентин Колдуотер поступает в колледж магии в современном Нью-Йорке. Он уверен, что будет просто изучать фокусы, но очень скоро убеждается, что волшебный мир, о котором он читал в детстве, не просто реален, а очень опасен. И ему придется столкнуться с ним лицом к лицу.

2. Башня Познания, 2010

Страна: США, Канада

Рейтинг IMDb: 7,8 Однажды подросток Иан заснул, играя в видеоигру. А когда проснулся, понял, что теперь он пленник. Пленник в неизвестной подготовительной школе, из которой нет выхода. У каждого из учеников этой школы есть какие-то необычные способности, но как они туда попали и что происходит, не знает никто. Иан находит новых друзей, и вместе они пытаются разгадать тайны школы, чтобы сбежать.

3. Черная лагуна, 2007

Страна: Испания

Рейтинг IMDb: 8,2 В школе-интернате «Черная лагуна» учатся дети непростых и влиятельных людей. В новом учебном году туда приходят двое учеников: 17-летний Маркос и его маленькая сестра Паула. Их родители пропали без вести, но дети верят, что они живы. Лес вокруг школы опасен и загадочен: оттуда исчезают люди, там водятся мифические животные, а о том, что происходит ночью, лучше и не думать. Ученикам придется раскрывать школы тайны и сражаться за свою жизнь. Российская адаптация сериала называется «Закрытая школа».

4. Обитель Анубиса, 2011

Страна: Великобритания, США

Рейтинг IMDb: 7,4 Из элитной школы «Обитель Анубиса» загадочно пропадает ученица Джой. В это же время в школе появляется новенькая. Лучшая подруга исчезнувшей девушки, Патрисия Уильямсон, относится к новой ученице подозрительно и обвиняет ее в исчезновении Джой. Учебный год принесет тайны, которые нужно разгадать, новые отношения между одноклассниками, столкновения с призраками и проклятиями. Но получат ли они ответ на вопрос, что происходит в школе и куда исчезла Джой?

5. Леденящие душу приключения Сабрины, 2018

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6 Сабрина, дочь смертной женщины и волшебника, приняла решение жить по обе стороны магической завесы. Со своими друзьями, обычными людьми, она изучала физику, историю, биологию и прочие скучные вещи. Когда же уроки заканчивались, она бежала в академию незримых искусств и обучалась магии. Но вскоре ей нужно принять решение: забыть земную жизнь и посвятить себя силам тьмы. Душу маленькой ведьмы захотел получить кое-кто могущественный и темный. Борьба начинается.

6. Тайный орден, 2019

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,9 Джек поступает в престижный университет и живет жизнью обычного студента. Но вскоре он узнает, что существует тайное общество «Орден синей розы», куда, по слухам, принимают только исключительных людей с исключительными способностями. Джеку удается попасть в круг избранных, и у него начинается жизнь, полная волшебства, противостояний, опасностей и выбора.

7. Наследие, 2018

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,5 Молодые и одаренные ребята учатся в престижной школе. Вот только школа эта совсем не простая, а право учиться в ней имеют только вампиры, оборотни, ведьмы и другие сверхъестественные существа. Кроме шлифовки магических способностей, они должны научиться контролировать свои худшие стороны, чтобы стать лучшей версией себя. Но что победит: добро или зло? Подросткам каждый день приходится делать нелегкий выбор.

8. Бюро магических дел, 2018

Страна: Австралия, Германия

Рейтинг IMDb: 6,7 Жизнь главной героини протекала довольно однообразно, пока к ней в руки не попала некая магическая книга. Любопытство победило, и девушка превратилась в «трилинга» — нечто среднее между человеком и эльфом. Получив магические способности, она отправляется в академию волшебства, где проходят обучение чародеи.

9. Самая плохая ведьма, 2017

Страна: Великобритания, Германия, США

Рейтинг IMDb: 7,3 Однажды на балкон обычной девочки Милдред падает настоящая ведьма. Она и рассказала своей новой знакомой об удивительной академии Кэкл, куда приходят учиться такие же девчонки, как она сама, чтобы в будущем стать волшебницами, или ведьмами. Милдред давно мечтала оказаться в такой школе, и она не упускает шанса стать волшебной ученицей.

10. Сумеречные охотники, 2016

Страна: США Рейтинг IMDb: 6,6 Потусторонний мир существует. А чтобы его узнать, иногда достаточно лишь прислушаться. С начала мира сумеречные охотники охраняют жизнь людей от посягательства злобных демонов, которые хотят заполучить господство над всем миром. Основная задача охотников — охранять древнюю чашу от злых духов. Ведь именно от ее сохранности зависит судьба всего человечества.

11. И немного волшебства, 2015

Страна: США Рейтинг IMDb: 8,2 3 любопытные подружки находят на чердаке старинную бабушкину книгу. С виду простая книга с рецептами оказалась настоящим сокровищем с многочисленными заклинаниями и магией. А узнали об этом девчонки, когда решили приготовить блюдо по одному из рецептов бабули. Как сохранить секрет? И придется ли воспользоваться силами книги? Удивительная история начинается.

Смотрели какой-нибудь из этих сериалов? А какой сюжет привлек ваше внимание?