10 сериалов, которые уверенно повышают планку российского кино

Любители сериалов могут порадоваться: несмотря на сложную ситуацию с кинематографом в целом, российские режиссеры не сидят без дела, и этой осенью на экраны выходит очередная порция классных телесериалов. Можно запастись попкорном и снова провести все выходные (а то и будни), наслаждаясь кинопросмотром и обсуждая новинки сериальной индустрии.

Мы в AdMe.ru нашли 10 отечественных сериалов, за просмотром которых сами бы с удовольствием скоротали несколько вечеров. Эта подборка однозначно заслуживает и вашего внимания.

Перевал Дятлова (2020 — настоящее время)

Уральские горы, 1959 год. В горах пропадает группа туристов под руководством опытного горного инструктора Игоря Дятлова. Из похода никто не возвращается, а спустя время спасатели начинают находить загадочные улики. Для разъяснения обстоятельств дела на место высылают следователя из КГБ Олега Костина. Сериал основан на реальной истории, от которой кровь стыла в жилах у каждого советского человека. В ролях: Петр Федоров, Мария Луговая, Егор Бероев и др.

Территория (2020 — настоящее время)

Семейная пара этнографов пропадает во время экспедиции по Пермскому краю. На поиски отправляется их сын, 19-летний Глеб, вместе с дядей. На месте герои встречают 2 студенток — Таню и Надю, которые вместе с ними оказываются втянуты в тайны этого загадочного района. Сериал представляет собой мистический триллер, от героев и событий которого мурашки бегают табунами. В главных ролях: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин.

Шерлок в России (2020 — настоящее время)

Шерлок Холмс расследует преступления, которые совершает в Лондоне Джек-потрошитель. В один из дней сыщик вступает в схватку с преступником, после которой последний сбегает в Российскую империю. Шерлок отправляется по его следам и приезжает в Санкт-Петербург. Здесь детективу приходится нелегко: о его методе расследования — дедукции — никто не слышал, местная полиция ставит палки в колеса, еще и симпатичная помощница Софья начинает вызывать у него определенные чувства. В ролях: Максим Матвеев, Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Евгений Дятлов и Константин Богомолов.

Аванпост (2020 — настоящее время)

На Земле случается загадочное происшествие, из-за которого на связь не выходит большая часть мира. В более-менее нормальном состоянии остается небольшой участок планеты, в который в том числе входит Москва. На рубеже этой территории военные размещают аванпост, чтобы узнать, что же происходит в «слепой зоне». Находки шокируют. Сериал представляет из себя расширенную версию одноименного фантастического фильма. В главных ролях: Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко.

Беспринципные (2020 — настоящее время)

В богатой жизни москвичей, живущих на Патриарших прудах, тоже случаются курьезные и неловкие ситуации. Правда, зачастую они отличаются от событий, которые знакомы обычным гражданам. В таком тихом и уютном месте кипят нешуточные страсти: тут и жена может лично выбирать, с кем ей изменит ее муж, и генерал искать заму любовниц, чтобы тот стал «своим» в нужных кругах района. Сатирический и смешной (иногда до абсурда) сериал с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Павлом Табаковым и другими актерами.

Гусар (2020 — настоящее время)

Комедийный мини-сериал про путешествия во времени с Гариком Харламовым в главной роли. Молодой ученый Митя, проводя научный эксперимент, случайно переносит в свою квартиру поручика Григория Савельевича Рыльского. По насмешке судьбы машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться жить в семье ученого, пока тот не починит машину. Курьезности ситуации добавляет тот факт, что Дмитрий и его жена Катя находятся на грани развода. Смотреть, есть попкорн и исключительно смеяться.

Взрыв (2020 — настоящее время)

В обычный день в московской пятиэтажке случается страшный инцидент, из-за которого рушится здание. Следствие официальной причиной называет утечку газа, но один из героев случайно находит другие доказательства на руинах. Теперь бывшим жителям многоэтажки предстоит не только научиться жить после случившегося, но и докопаться до неприятной правды. Крутые повороты сюжета идут бонусом. Сериал сняли еще в 2017 году, но на экраны он вышел только осенью 2020-го. В ролях: Алексей Матошин, Дмитрий Чеботарев, Егор Клинаев и др.

Алиса (2020 — настоящее время)

Виртуальный помощник может быть полноценным компаньоном, особенно если это Алиса. Даже если речь идет о такси. Оригинальный мини-сериал про жизнь голосового помощника в 5 разных такси, где роботу предстоит не только прокладывать маршрут, но и полноценно участвовать в разговорах с пассажирами, дружить с водителями и шутить шутки. В ролях: Ирина Горбачева, Никита Кукушкин и др.

Трудные подростки (2019 — настоящее время)

Популярному футболисту Артему Ковалеву после освобождения из тюрьмы предлагают роль тренера в центре помощи трудным подросткам. Сложная жизненная ситуация и надежда восстановить прежнюю репутацию подталкивают Артема к тому, что он соглашается. Все больше и больше знакомясь с ребятами, Артем начинает чувствовать за них ответственность и, решая их проблемы, меняется сам. Первый сезон этого комедийно-драматического сериала вышел на экраны в конце 2019 года, а в октябре 2020-го стартовал второй сезон. Как и первый, он состоит из 8 серий. В ролях: Никита Волков, Глеб Калюжный, Александр Лыков и др.

Просто представь, что мы знаем (2020 — настоящее время)

Героини сериала — амбициозные журналистки Белла, Ира и Ксюша — создают свой Telegram-канал в надежде прославиться и, конечно, заработать. Крупный инвестор предлагает им свою помощь, но взамен ставит условие — взять на работу Евгения Малышева, звезду журналистики 10-летней давности. Теперь героям вместе предстоит бороться за новую аудиторию в погоне за свежими новостями. Посмотреть сериал стоит хотя бы потому, что он снят на совсем не стандартную для российского кинематографа тему. В ролях: Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Юлия Снигирь и др.