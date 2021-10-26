10 сериалов, которые стоило бы завершить раньше, чтобы не прошляпить эффектный финал

Начиная смотреть новый сериал, мы часто окунаемся в историю с головой. Искренне привязываемся к героям, переживаем все невзгоды вместе с ними и надеемся на яркий финал. Но даже любимый проект может быстро наскучить, если создатели постоянно продлевают его на лишние сезоны, жертвуя логичностью сюжета и проверяя преданность поклонников на прочность.

Мы в AdMe.ru считаем, что хорошо то, что своевременно заканчивается.

Хороший доктор

Медицинская драма о талантливом враче-аутисте может похвастаться отличными первыми 3 сезонами. Зрителям было интересно наблюдать за тем, как главный герой учится развивать свои социальные навыки и взаимодействовать с коллегами и пациентами. Но начиная с 4-го сезона любовь поклонников проекта стала понемногу угасать. Многим не понравилось введение новых персонажей и гибель одного из действующих героев, без которого сериал заметно просел.

Менталист

Обаятельный консультант Патрик Джейн помогал раскрывать запутанные преступления целых 7 сезонов. Но поклонники сериала отмечают, что после 5-го сезона сюжет стал скучным и однообразным. Вероятно, не стоило тянуть сериал за лямку после того, как Джейн поквитался с заклятым врагом и, по сути, завершил то, ради чего вообще связался со служителями закона. Смена локации, скомканное развитие романтических отношений между главными героями не принесли поклонникам удовлетворения от просмотра остальных эпизодов.

Бесстыжие

Хлесткая комедийная драма о неблагополучной семье Галлагеров насчитывает 11 сезонов и имеет большую популярность у зрителей. Сериал хвалили за смелость в раскрытии социальных проблем, с которыми сталкивается современная молодежь из неблагоприятной среды. Все персонажи и их сюжетные линии были хорошо прописаны, что вызывало яркие зрительские эмоции. Шоу приковывало к себе внимание на протяжении многих лет, но после завершения 9-го сезона проект стал менее интересен зрителям. Многие из них посчитали, что именно на нем стоило завершить сериал.

Удивительная миссис Мейзел

Атмосферный сериал об обычной домохозяйке, открывшей в себе талант стендап-комика, захватывает с первой серии. Цепляет сама история, развитие личности главной героини после того, как ее жизнь переворачивается с ног на голову, ну и, конечно, потрясающие наряды и декорации. Первые 2 сезона заслужили восторженные отзывы зрителей, но вот с 3-м все не так гладко. Поклонники проекта разошлись во мнениях: одни посчитали 3-й сезон вполне достойным, а другие разнесли его в пух и прах. Создатели шоу продлили его на 4-й сезон, но сумеет ли оно вернуть себе прежнее расположение зрителей — большой вопрос.

Половое воспитание

Подростковая комедийная драма, рассказывающая о том, как ученик старших классов открывает в себе талант решать интимные проблемы сверстников, имеет отличные рейтинги и рецензии. Освещение важных вопросов, касающихся полового становления молодых людей, делает сериал не только развлекательным, но и социально полезным. Но есть ложка дегтя, которая может все подпортить. Первые 2 сезона прошли на ура, а вот 3-й значительно сдает позиции и заставляет зрителей подавлять скучающие зевки. Возникает закономерный вопрос: а стоит ли дальше растягивать успешный сериал, рискуя любовью фанатов?

Острые козырьки

История семьи британских гангстеров цепляет сложными персонажами, атмосферностью и непредсказуемостью. Первые 4 сезона из 5 вышедших на экраны приковывают внимание, и время за просмотром пролетает незаметно. Многогранные характеры героев, неоднозначные поступки и опасные ситуации — вот что заставляло поклонников сериала хранить ему верность и ждать продолжения. А вот то самое долгожданное продолжение взяло да и подкачало. 5-й сезон стал более предсказуемым и затянутым, местами навевая скуку и мысли о том, что проект себя изживает. Остается искренне надеяться на то, что финальный 6-й сезон сумеет красиво и эффектно завершить историю, а иначе нужно было это сделать раньше.

Американская история ужасов

Сериал наделал шуму, появившись в 2011 году. Потрясающая игра актеров, атмосфера классического хоррора и красивые съемки очаровали зрителей и критиков. Первые 2 сезона не отпускают от экрана ни на секунду. Но с каждым последующим сезоном антология начала понемногу сдавать позиции и терять поклонников. Эпизоды растеряли свою прелесть. Шоу до сих пор выпускает по сезону примерно раз в год, но новые серии не имеют того зрительского отклика, который был раньше.

Кости

Действие сериала завязано на сотрудничестве ФБР и группы ученых, вместе расследующих жестокие преступления. Несмотря на то что подобные истории далеко не в новинку, шоу сумело расположить к себе зрителей. Успех проекта во многом завязан на отличном актерском составе и очевидной химии между персонажами. Сериал насчитывает целых 12 сезонов, что говорит о его немалой популярности. Но после 6-го сезона и свадьбы главных героев можно было поставить красивую точку в истории, а не растягивать ее еще на 6 сезонов, которые стали походить друг на друга.

Мыслить как преступник

Еще один сериал-долгожитель, завязанный на работе служителей закона из аналитического отдела ФБР, насчитывает целых 15 сезонов. Безусловно, наблюдать за тем, как герои раскрывают запутанные преступления, используя цепкость ума, весьма увлекательно, но стоит ли так затягивать подобные истории? Поклонники сериала загрустили из-за однообразности серий, и многим проект просто наскучил.

100

Постапокалиптический сериал о подростках, рожденных в космосе и отправленных на Землю, довольно неплохо стартовал. Было интересно наблюдать за развитием персонажей, их способом выживания и выстраиванием взаимоотношений в коллективе. Но после 4-го сезона все начало катиться по наклонной. Логика в поступках главных героев перестала прослеживаться, а финальный сезон вообще обернулся большим разочарованием для поклонников.