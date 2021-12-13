10 сериалов, которые пересняли в других странах с местными актерами

Часто случается, что мы влюбляемся в сериал, привязываемся к героям всей душой, а потом проект заканчивается, и хоть тресни, а другого такого не сыскать. Но это только на первый взгляд. Если покопаться, то можно найти не один аналог, да еще и приправленный иностранным колоритом.

Нам в AdMe.ru удалось отыскать подобные примеры. Конечно, полностью избавиться от тоски по любимым героям они вряд ли помогут, но хмурый осенний вечер точно скрасят.

«Друзья» — «Привет, друзья!»

«Друзья» покорили сердца миллионов людей по всему миру, поэтому неудивительно, что ситком попытались адаптировать во многих странах. Так, еще в 1999 году на свет вышла индийская версия шоу под названием «Привет, друзья!». Она во многом повторяла оригинал, создатели даже использовали одинаковые шутки. Но не обошлось без индийского колорита. В ремейке главные герои получили имена Ниша (Рэйчел), Санджана (Моника), Пенни (Фиби), Рахул (Джо), Сайрус (Чендлер) и Викрам (Росс).

«Дикий ангел» — «К черту красавчиков»

Мексиканская теленовелла под названием «Al diablo con los guapos», что можно перевести как «К черту красавчиков», чуть ли не покадрово повторяет сюжет «Дикого ангела». Правда, главного героя зовут не Иво, а Алехандро. Успех аргентинского сериала превзойти, конечно, не удалось, но мыльная опера продержалась на экранах почти год и даже несколько раз повторно транслировалась по телевидению.

Лютер

Историю о детективе-инспекторе, раскрывающем тяжелейшие преступления, переснимали разные страны: от США до Южной Кореи. А в 2021 году мир увидел французского Лютера, работающего в отделении парижской полиции. Сериал сразу же вызвал интерес публики: первую серию шоу посмотрело 4,8 млн человек. Однако создателям не удалось оправдать ожидания зрителей, о чем свидетельствует низкий рейтинг проекта.

«Анатомия страсти» — «На открытом сердце»

Американская драма о врачах больницы «Сиэтл Грейс» настолько понравилась колумбийцам, что они решили снять собственную версию. Имена персонажей были изменены, а вот сюжет остался практически нетронутым. Действие адаптации разворачивается в Университетской больнице Санта-Мария, в центре сюжета — начинающий хирург Мария Алехандра Ривас.

«Дневники вампира» — «Темная история любви»

Назвать эти 2 сериала идентичными нельзя, однако у них столько сходства, что мы не смогли пройти мимо. «Темная история любви» — этакая смесь «Сумерек» и «Дневников вампира». Главный герой — 200-летний вампир Абхай, который влюбляется в смертную девушку по имени Пия. Интересно, что ремейк затянулся дольше оригинала и снимается по сей день.

«Мятежный дух» — «Мятежники»

Мексиканская версия была создана на основе нашумевшего аргентинского шоу и стартовала спустя год после окончания оригинала. Примечательно, что актеры обоих сериалов в процессе съемок создали настоящие музыкальные группы, с которыми впоследствии гастролировали по всему миру.

«Сплетница» — «Сплетница: Таиланд»

Сходство между героями таиландского сериала «Сплетница: Таиланд» и американской «Сплетницы» можно заметить невооруженным глазом. Шоу было полностью адаптировано под таиландские реалии, но, увы, не зацепило зрителей и прожило на экранах всего один сезон.

«Сабрина — маленькая ведьма» — «Начинающие ведьмы»

Турецкие режиссеры часто берутся за ремейки зарубежных хитов. И среди них не только мелодрамы и мыльные оперы. В 2006 году телевизионщики порадовали местных зрителей адаптацией американского сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Турецкий аналог получил название «Начинающие ведьмы», поменялись и имена персонажей, но сюжет не сильно отличался от оригинала.

Офис

Хотя оригинальную идею ситкома о непутевых работниках офиса подарили миру британцы, наибольшую популярность в мире приобрел американский ремейк. И видимо, вдохновившись этим успехом, сериал решили адаптировать в Индии. Эта версия стартовала в 2019 году и уже подарила зрителям 28 серий.

Клон

Испаноязычная версия практически в точности повторяет сюжет бразильского «Клона», но действие, в отличие от оригинала, разворачивается не в Рио-де-Жанейро, а в Майами.

Новелла вышла на экраны в 2010 году, а главные роли сыграли мексиканские актеры Маурисио Очманн и Сандра Эчеверриа.