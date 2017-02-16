10 сериалов этого сезона, которые заставят вас забыть о непогоде за окном

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Вряд ли у кого-то найдется время, чтобы пересмотреть все сериалы, которые выпускает мировая киноиндустрия. Но некоторые из них действительно стоят того, чтобы потратить на них несколько часов. Ну хорошо, дней. AdMe.ru собрал для вас новые сериалы, которые пришлись по вкусу не только зрителям, но и кинокритикам.

Мик The Mick, 2017 — ...

В ролях: Кейтлин Олсон, София Блэк-Д’Элиа Мики Мерфи, чей образ жизни, мягко говоря, нельзя назвать тихим и скромным, переезжает в небольшой зажиточный городок. Ее сестра вместе с мужем вынуждены были пуститься в бега из-за преследований ФБР, поэтому Мики приходится взять на себя заботу об их избалованных детях. Первое открытие, которое ей предстоит сделать, состоит в том, что чужие дети могут быть настоящим наказанием. Рейтинг IMDb — 7,7

Табу Taboo, 2017 — ...

В ролях: Том Харди, Билл Лео Начало XIX века. После 10 лет, проведенных в Африке, Джеймс Делейни возвращается в Лондон. У него есть 14 украденных алмазов, небольшой кусок земли возле моря и желание наладить торговлю с Китаем, став монополистом. Полумистическая атмосфера столицы Туманного Альбиона 200-летней давности и несомненное, пусть и «отрицательное» обаяние главного героя делают этот сериал одним из лучших за последние годы. Рейтинг IMDb — 9,1

Молодой Папа The Young Pope, 2016 — ...

В ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон 47-летний кардинал Ленни Бернардо в результате интриг становится новым Папой Римским и принимает имя Пий XIII. Кардиналы, приведшие его к власти, рассчитывают на то, что смогут управлять своим ставленником. Но их ожидает неприятный сюрприз: уже в первые часы после интронизации становится понятно, что этот любитель бильярда, вишневой колы и сигарет не собирается плясать под чью-либо дудку. Рейтинг IMDb — 8,5

Подлый Пит Sneaky Pete, 2015 — ...

В ролях: Джованни Рибизи, Брайан Крэнстон, Марин Айрленд Мошенник по имени Мариус выходит из тюрьмы и решает начать новую жизнь, присвоив себе имя сокамерника Пита Мерфи, который не видел никого из членов своей семьи уже 20 лет. Воспользовавшись этим, Мариус входит в семью Пита и начинает заниматься семейным бизнесом. Однако у одного из мелких боссов местной мафии свои планы насчет Мариуса, и они никак не совпадают с планами новоявленного Пита Мерфи. Рейтинг IMDb — 8,5

Легион The Legion, 2017 — ...

В ролях: Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер Сериал основан на одноименном персонаже комиксов «Марвел» и является спин-оффом к «Людям Икс». В подростковом возрасте у Дэвида Хеллера диагностировали множественное расстройство личности. Каждая из персон, живущих в нем, обладает какими-то экстраординарными способностями, например телепатией или телекинезом. Из-за своего заболевания Дэвид не может понять, что происходит в реальности, а что исключительно в его фантазиях. Рейтинг IMDb — 9,0

Лемони Сникет: 33 несчастья Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, 2017 — ...

В ролях: Нил Патрик Харрис, Патрик Уорбертон, Малина Вайсман Родители Вайолет, Клауса и Солнышка погибают во время загадочного пожара, и опекунство над сиротами переходит к злому и жестокому владельцу театра графу Олафу, который заставляет детей прислуживать ему. Однажды сестры и брат понимают, что граф хочет жениться на Вайолет, чтобы прибрать к рукам их имущество. Рейтинг IMDb — 8,1

Живем сегодняшним днем One Day at a Time, 2017 — ...

В ролях: Рита Морена, Жустина Мачадо Ремейк одноименного сериала 1975 года, рассказывающий о жизни трех поколений кубино-американской семьи, вынужденных жить под одной крышей: Пенелопы, военного ветерана, оставшейся после развода с двумя проблемными детьми-подростками, и ее матери Лидии, которая, как и все бабушки, считает своим долгом вносить собственную лепту в воспитание внуков. Ну и дочерей, конечно же. Рейтинг IMDb — 8,1

Ривердейл Riverdale, 2017 — ...

В ролях: Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт Сюжет сериала «Ривердейл» основан на комиксах «Арчи» и представляет собой нечто среднее между самой нарисованной историей и «Твин Пикс». В центре событий — группа подростков, проживающих в небольшом городке Ривердейл. На первый взгляд сериал может показаться очередной подростковой драмой, если бы не одно но: любознательные тинейджеры решают узнать, какие тайны хранит их сонный и тихий городок. Рейтинг IMDb — 7,9

Диета из Санта-Клариты Santa Clarita Diet, 2017 — ...

В ролях: Дрю Бэрримор, Тимоти Олифант В небольшом американском городке Санта-Кларита живут самые обычные супруги Шейла и Джоэль, воспитывающие двоих детей. Но все меняется в один день, когда Шейла умирает. Или не умирает. Словом, она делает все то же самое, что и раньше, только ее сердце не бьется. К тому же она внезапно проникается любовью к сырому мясу. Рейтинг IMDb — 8,0

Виктория Victoria, 2016 — ...

В ролях: Дженна Коулман, Том Хьюз Королева Виктория — пожалуй, самая известная властительница Англии — возглавляла британский престол в течение 63 лет. Время ее правления, получившее название «Викторианская эпоха», стало периодом наибольшего могущества и процветания Британской империи. А между тем в момент ее восхождения на трон в стране царил экономический упадок, а королевская семья не имела реальной власти. Рейтинг IMDb — 8,3