10 сериалов, чтобы просто от души посмеяться

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Порой последнее, чего хочется после тяжелого трудового дня, — это еще больше напрягать уставшие мозги. Не хочется смотреть детективные головоломки или мистические триллеры, а хочется просто посмеяться, забыться и расслабиться. Тут на помощь приходят легкие сериалы с яркими персонажами и простыми, понятными каждому сюжетами. AdMe.ru собрал 10 именно таких сериалов, которые прогонят зимнюю хандру. Осталось запастись какао и попкорном.

Bored to Death

Джонатан не добился успеха как писатель и привык заливать тоску алкоголем. Тяжелое расставание с девушкой становится отправной точкой в этой истории. Джонатан вдруг решает вести себя как герои его любимых романов. Притворяясь детективом, он попадает в разные передряги, причем некоторые из них ему удается каким-то чудом разрулить.

Wilfred

Райан всеми силами пытается добиться расположения одной милой девушки. И эта история была бы до одури банальна, если бы не пес прекрасной дамы — Уилфред. Во-первых, Райан ему явно не нравится, а во-вторых, Райан начинает видеть пса в обличье человека в собачьем костюме. Сериал о дружбе и отношениях, поданный под соусом пошловатого, но качественного юмора.

Parks and Recreation

Обычный чиновник Лесли как-то раз поняла, что миру нет никакого прока от ее работы. Тогда-то она и решила сделать из заброшенного карьера парк культуры и отдыха. На ее пути сразу же появляется куча препятствий, грозящих сорвать всю затею. Однако Лесли не пронять. Ее энтузиазма хватит на десятерых. Сериал обязателен к просмотру всем поклонникам «Офиса».

Freaks and Geeks

Линдси и ее брат Сэм учатся в старшей школе. Линдси, крайне прилежная и способная ученица, влюбляется в симпатичного «фрика» из-за чего и присоединяется к компании его друзей. В это же время Сэм является ярким представителем «гиков», которые тоже пытаются найти свое место в школе, а заодно и разобраться в себе. Яркие персонажи и близкая всем школьная тема покорили сердца многих зрителей.

Happyish

У Тома кризис среднего возраста. У него есть любимая жена и ребенок, еще работа, на которой ему приходится конкурировать с молодыми талантами со всеми их новомодными девайсами и инстаграмами. Том упорно сопротивляется трендам и мечтает плюнуть в лицо времени и сбежать в тихое местечко, написать книгу. Сериал — смех сквозь слезы: озорной, веселый и трагический одновременно.

Shameless

В среде семьи Галлахеров и их соседей знают, что в этой жизни нужно крутиться, иначе пойдешь ко дну. Но вот при этом хорошо бы еще как можно меньше работать. Мораль? Нет, герои о ней не слышали. Нелогичные, безбашенные, не знающие слова «стыд». Жизненный, временами «грязный», но очень смешной сериал.

The Marvelous Mrs. Maisel

Мириам Майзел живет в Нью-Йорке конца 50-х годов прошлого века. Она была примерной домохозяйкой, пока в один ужасный день муж вдруг не собрал чемодан, оставив ее одну-одинешеньку. Именно в этот момент Мириам и открыла у себя талант к стендапу, и ее выступления быстро стали популярными. Атмосферный и стильный сериал, на который легко подсесть.

The IT Crowd

Прямо в центре Лондона в грязном подвале здания, где расположилась большая корпорация, работают ребята из службы поддержки информационных технологий, а проще говоря — компьютерщики. В сериале высмеивают стереотипы, связанные с людьми, работающими в IT-сфере, да и вообще, неистово жгут с помощью небанального, зачастую «компьютерного» юмора и харизматичных актеров.

30 Rock

У команды сценаристов одного популярного телешоу появился новый начальник, который решил позвать в шоу черного комика. В итоге на площадке и в отношениях между новыми коллегами царит полный хаос: сценаристы воюют против своего новоиспеченного босса, комик без конца спорит со сценаристами. Продуманные диалоги и обаятельные актеры цепляют зрителей этого сериала.

It’s Always Sunny in Philadelphia