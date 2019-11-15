10+ сериалов 2020 года, которые мы ждем сильнее, чем новогодней ночи (Спойлер: мы рано попрощались с «Игрой престолов»)

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Нравится нам это или нет, но сериалы стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому мы расстраиваемся, когда нам приходится расставаться с любимыми героями или ждать выхода новых серий несколько лет. В современном обществе появилось даже такое понятие, как «депрессия после окончания сериала». К счастью, телеканалы и их продюсеры делают все, чтобы зрители массово не впали в уныние, и продолжают радовать нас новым контентом.

Мы в AdMe.ru очень любим качественные сериалы, поэтому тщательно следим за выходом самых долгожданных из них. Кажется, что следующий год будет богат на премьеры и нас ожидает множество сюрпризов — от продолжения любимых историй до развития совершенно новых.

1. Шерлок (2010—...)

Сериал о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе сразу же после своего выхода в 2010 году покорил сердца миллионов фанатов по всему миру. 5-й сезон поклонники ждали с 2017 года, а создатели «Шерлока» даже пугали, что 4-й сезон был последним и продолжения не предвидится. Всему виной были чрезмерная загруженность актеров, боязнь надоесть публике и не самые теплые отношения между Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в реальной жизни. Однако «Шерлок» все-таки вернется к публике с новыми сериями. По слухам, в сценарии планируется задействовать такие рассказы Артура Конана Дойла, как «Палец инженера» и «Союз рыжих». Когда ждать: 1 января 2020 года на ВВС.

2. Миссис Америка (2020)

Мини-сериал с Кейт Бланшетт в главной роли расскажет историю адвоката и активистки консервативной партии США Филлис Шлэфли. Несмотря на то что действие будет разворачиваться в 70-х годах XX века, эта история кажется очень актуальной для нашего времени, поскольку освещает проблему феминизма с довольно неожиданной стороны. Дело в том, что главная героиня — антифеминистка, которая выступает против абортов и принятия поправки о равных правах мужчин и женщин. Помимо небанального сюжета, сериал впечатляет яркими актерскими работами. Вместе с Бланшетт в нем задействованы такие звезды, как Сара Полсон, Роуз Бирн и Джеймс Марсден. Когда ждать: зимой 2020 года на FX.

3. Властелин колец (2020—...)

В конце 2020 года толкинистов будет ждать настоящий подарок: компания Amazon объявила о выходе долгожданного фэнтези-сериала «Властелин колец». Уже ясно, что 1-й сезон расскажет о жизни Арагорна до того момента, когда тот стал правителем Воссоединенного Королевства. Больше о сюжете ничего не известно, поскольку продюсеры заявили о беспрецедентных мерах безопасности, которые не позволят допустить утечек сценария. Если верить директору компании Amazon, сценаристы работают в секретной комнате, доступ в которую возможен лишь по отпечаткам пальцев, а у дверей комнаты постоянно дежурит охрана. Правда, стало известно, что одну из главных ролей исполнит актер Уилл Поултер.

По слухам, пока сериал рассчитан на 5 сезонов. Когда ждать: в декабре 2020 года на Amazon.

4. Эмили в Париже (2020)

В будущем году наш ждет очередной комедийный сериал от сценариста знаменитого «Секса в большом городе» Даррена Стара. Новый проект под названием «Эмили в Париже» расскажет историю американки, которая ради работы переехала в Париж. Из-за разницы американского и европейского менталитетов девушка будет постоянно попадать в курьезные ситуации. На главную роль продюсеры уже утвердили актрису Лили Коллинз, известную зрителям по мини-сериалу «Отверженные» и фильму «Белоснежка: Месть гномов». Когда ждать: весной 2020 года на Paramount Network.

5. Телохранитель (2018–2020)

Это 2-й сезон британского мини-сериала в жанре психологического триллера. На самом деле создатели уверяют, что изначально не планировали снимать продолжение истории о взаимоотношениях ветерана афганской войны, телохранителя Дэвида Бадда и его босса — министра внутренних дел Великобритании Джулии Монтегю. Однако сериал настолько полюбился зрителям и получил такой высокий рейтинг, что продюсеры решили отснять вторую часть. Из новых серий мы узнаем, что случилось после того, как Бадд выяснил, кто стоит за убийством Джулии. Ожидается, что 2-й сезон будет также состоять из 6 серий. Когда ждать: весной 2020 года на ВВС.

6. Мир Дикого Запада (2016—...)

Этот научно-фантастический сериал рассказывает о том, что бывает, когда человек оказывается в таком месте, где он может делать все что угодно, оставаясь совершенно безнаказанным. Это место — парк развлечений «Мир Дикого Запада». 3-й сезон фанаты ждали почти 2 года, но кажется, что ожидания того стоили. В 2020 году зрители не только увидят мир за пределами парка, но и окунутся в атмосферу нового игрового пространства времен Второй мировой войны и нацистской Германии. При этом, конечно, противостояние андроидов и людей все так же будет набирать обороты. Помимо захватывающего сюжета, 3-й сезон «Мира Дикого Запада» порадует поклонников новыми актерами. Уже известно, что в сериале примут учание Венсан Кассель и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Когда ждать: в 2020 году на HBO.

7. Ходячие мертвецы. Спин-офф (2020—...)

Прошлый год стал для оригинального сериала про зомби-апокалипсис настоящим испытанием: падение рейтингов, уход главного героя, недовольство фанатов. Тем не менее сериал, кажется, с достоинством пережил все трудности, и в новом году создатели порадуют фанатов выходом очередного, пока безымянного, спин-оффа. Действие 1-го сезона будет разворачиваться примерно через 10 лет после событий основного сериала, а главными героями станут молодые люди, родившиеся уже после начала апокалипсиса. Они живут в закрытом технологически продвинутом сообществе, которое насчитывает не более 1 000 человек, и пытаются понять, как им жить дальше в мире, который полон опасностей. Когда ждать: зимой 2020 года на AMC.

8. Сквозь снег (2020—...)

Сериал «Сквозь снег» — это очередная экранизация французского графического романа Le Transperceneige, а также ремейк одноименного южнокорейского фантастического триллера. По сюжету мир потерпел жуткую техногенную катастрофу и Земля вернулась в ледниковый период. Выжившие люди едут в огромном поезде, в котором царит жесткая классовая иерархия: правящая элита едет в первых вагонах, а угнетенные бедняки путешествуют в хвосте. Однажды два пассажира в конце поезда узнаю́т о том, что их вагоны хотят отцепить. Уже известно, что пилотный эпизод сериала снял режиссер фильма «Доктор Стрэндж». В 1-м сезоне будет 10 серий. Когда ждать: в 2020 году на Turner Network Television.

9. Доктор Кто (2005—...)

«Доктор Кто» — знаменитый британский сериал в жанре научной фантастики, который уже по праву считается классикой. 1-й сезон вышел аж в 1963 году, а после закрытия был возрожден в 2005 году. 12-й сезон будет посвящен очередным невероятным приключениям Доктора в исполнении блистательной Джоди Уиттакер, которая будет спасать Вселенную от гибели и сражаться с киберлюдьми. Вместе с ней в путешествие отправятся ее спутники Грэм, Райан и Ясмин. Кроме того, к ним присоединится новая любимица Доктора — кошка по имени Перси. Когда ждать: в начале 2020 года на ВВС.

10. Шантарам (2020)

Долгожданная экранизация одноименного бестселлера Грегори Дэвида Робертса увидит свет в 2020 году. Сериал расскажет историю жизни австралийского преступника, который сбежал из тюрьмы в далекую Индию, где его ждали невероятные приключения и судьбоносные встречи. Надо сказать, что книга очень давно ждала своей киноверсии. Изначально был запланирован фильм с Джонни Деппом в главной роли, но из-за плотного графика актера съемки то и дело откладывались, а потом и вовсе были отменены. Позднее продюсеры решили, что 860-страничный роман будет проще уместить в сериал, чем в фильм. Правда, главную роль в «Шантараме» исполнит уже не Джонии Депп, а известный британский актер Чарли Ханнэм (на фото выше). У сериала пока нет даже трейлера, но уже известно, что историю попробуют уместить в 10 серий. Когда ждать: в конце 2020 года на Apple TV+.

11. Звездный путь: Капитан Пикар (2020)

«Капитан Пикар» — 7-й сериал по знаменитой вселенной «Звездного пути». В центре сюжета — история капитана Жан-Люка Пикара, которого все так же играет Патрик Стюарт. Действие сериала развернется в XXIV веке, через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие». Капитан Пикар, некогда покорявший космические просторы, теперь живет спокойной и размеренной жизнью. Однако очень скоро ему придется отправиться навстречу очередным захватывающим приключениям. По словам актера Патрика Стюарта, «капитану Пикару еще есть чем шокировать фанатов „Звездного пути“». В общем-то, никто и не сомневался. Когда ждать: 23 января 2020 года на CBS.

Бонус 1

House Of The Dragon, a Game of Thrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by George RR Martin and Ryan Condal. Follow us for updates!#GameOfThrones #HouseOfTheDragon #HBO pic.twitter.com/tg3fUc8P9s — House Of The Dragon (@houseoftdragons) October 30, 2019

Не успели фанаты культового сериала «Игра престолов» оплакать его окончание, как продюсеры поспешили их успокоить и объявили о съемках приквела знаменитой саги. Однако совсем недавно канал HBO заявил о том, что прекратил работу над данным проектом, поскольку создателей не устроил сценарий. Впрочем, отчаиваться не стоит, так как представители HBO официально подтвердили, что будут снимать 2-й приквел саги с рабочим названием «Дом дракона». По задумке, сериал расскажет раннюю историю дома Таргариенов.

Бонус 2

Телеканал HBO объявил, что начал переговоры с компанией Warner Bros. о съемках продолжения легендарного ситкома «Друзья». В этом году исполняется ровно 25 лет с тех пор, как зрители увидели 1-ю серию «Друзей», так что это отличный подарок всем поклонникам. По слухам, предварительное согласие на съемки дали все главные герои шоу.