10+ сериалов 2020 года, которые мы ждем сильнее, чем новогодней ночи (Спойлер: мы рано попрощались с «Игрой престолов»)
Нравится нам это или нет, но сериалы стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому мы расстраиваемся, когда нам приходится расставаться с любимыми героями или ждать выхода новых серий несколько лет. В современном обществе появилось даже такое понятие, как «депрессия после окончания сериала». К счастью, телеканалы и их продюсеры делают все, чтобы зрители массово не впали в уныние, и продолжают радовать нас новым контентом.
Мы в AdMe.ru очень любим качественные сериалы, поэтому тщательно следим за выходом самых долгожданных из них. Кажется, что следующий год будет богат на премьеры и нас ожидает множество сюрпризов — от продолжения любимых историй до развития совершенно новых.
1. Шерлок (2010—...)
Сериал о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе сразу же после своего выхода в 2010 году покорил сердца миллионов фанатов по всему миру. 5-й сезон поклонники ждали с 2017 года, а создатели «Шерлока» даже пугали, что 4-й сезон был последним и продолжения не предвидится. Всему виной были чрезмерная загруженность актеров, боязнь надоесть публике и не самые теплые отношения между Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в реальной жизни. Однако «Шерлок» все-таки вернется к публике с новыми сериями. По слухам, в сценарии планируется задействовать такие рассказы Артура Конана Дойла, как «Палец инженера» и «Союз рыжих».
Когда ждать: 1 января 2020 года на ВВС.
2. Миссис Америка (2020)
Мини-сериал с Кейт Бланшетт в главной роли расскажет историю адвоката и активистки консервативной партии США Филлис Шлэфли. Несмотря на то что действие будет разворачиваться в 70-х годах XX века, эта история кажется очень актуальной для нашего времени, поскольку освещает проблему феминизма с довольно неожиданной стороны. Дело в том, что главная героиня — антифеминистка, которая выступает против абортов и принятия поправки о равных правах мужчин и женщин.
Помимо небанального сюжета, сериал впечатляет яркими актерскими работами. Вместе с Бланшетт в нем задействованы такие звезды, как Сара Полсон, Роуз Бирн и Джеймс Марсден.
Когда ждать: зимой 2020 года на FX.
3. Властелин колец (2020—...)
В конце 2020 года толкинистов будет ждать настоящий подарок: компания Amazon объявила о выходе долгожданного фэнтези-сериала «Властелин колец». Уже ясно, что 1-й сезон расскажет о жизни Арагорна до того момента, когда тот стал правителем Воссоединенного Королевства. Больше о сюжете ничего не известно, поскольку продюсеры заявили о беспрецедентных мерах безопасности, которые не позволят допустить утечек сценария. Если верить директору компании Amazon, сценаристы работают в секретной комнате, доступ в которую возможен лишь по отпечаткам пальцев, а у дверей комнаты постоянно дежурит охрана. Правда, стало известно, что одну из главных ролей исполнит актер Уилл Поултер.
По слухам, пока сериал рассчитан на 5 сезонов.
Когда ждать: в декабре 2020 года на Amazon.
4. Эмили в Париже (2020)
В будущем году наш ждет очередной комедийный сериал от сценариста знаменитого «Секса в большом городе» Даррена Стара. Новый проект под названием «Эмили в Париже» расскажет историю американки, которая ради работы переехала в Париж. Из-за разницы американского и европейского менталитетов девушка будет постоянно попадать в курьезные ситуации.
На главную роль продюсеры уже утвердили актрису Лили Коллинз, известную зрителям по мини-сериалу «Отверженные» и фильму «Белоснежка: Месть гномов».
Когда ждать: весной 2020 года на Paramount Network.
5. Телохранитель (2018–2020)
Это 2-й сезон британского мини-сериала в жанре психологического триллера. На самом деле создатели уверяют, что изначально не планировали снимать продолжение истории о взаимоотношениях ветерана афганской войны, телохранителя Дэвида Бадда и его босса — министра внутренних дел Великобритании Джулии Монтегю. Однако сериал настолько полюбился зрителям и получил такой высокий рейтинг, что продюсеры решили отснять вторую часть. Из новых серий мы узнаем, что случилось после того, как Бадд выяснил, кто стоит за убийством Джулии. Ожидается, что 2-й сезон будет также состоять из 6 серий.
Когда ждать: весной 2020 года на ВВС.
6. Мир Дикого Запада (2016—...)
Этот научно-фантастический сериал рассказывает о том, что бывает, когда человек оказывается в таком месте, где он может делать все что угодно, оставаясь совершенно безнаказанным. Это место — парк развлечений «Мир Дикого Запада».
3-й сезон фанаты ждали почти 2 года, но кажется, что ожидания того стоили. В 2020 году зрители не только увидят мир за пределами парка, но и окунутся в атмосферу нового игрового пространства времен Второй мировой войны и нацистской Германии. При этом, конечно, противостояние андроидов и людей все так же будет набирать обороты.
Помимо захватывающего сюжета, 3-й сезон «Мира Дикого Запада» порадует поклонников новыми актерами. Уже известно, что в сериале примут учание Венсан Кассель и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол.
Когда ждать: в 2020 году на HBO.
7. Ходячие мертвецы. Спин-офф (2020—...)
Прошлый год стал для оригинального сериала про зомби-апокалипсис настоящим испытанием: падение рейтингов, уход главного героя, недовольство фанатов. Тем не менее сериал, кажется, с достоинством пережил все трудности, и в новом году создатели порадуют фанатов выходом очередного, пока безымянного, спин-оффа.
Действие 1-го сезона будет разворачиваться примерно через 10 лет после событий основного сериала, а главными героями станут молодые люди, родившиеся уже после начала апокалипсиса. Они живут в закрытом технологически продвинутом сообществе, которое насчитывает не более 1 000 человек, и пытаются понять, как им жить дальше в мире, который полон опасностей.
Когда ждать: зимой 2020 года на AMC.
8. Сквозь снег (2020—...)
Сериал «Сквозь снег» — это очередная экранизация французского графического романа Le Transperceneige, а также ремейк одноименного южнокорейского фантастического триллера. По сюжету мир потерпел жуткую техногенную катастрофу и Земля вернулась в ледниковый период. Выжившие люди едут в огромном поезде, в котором царит жесткая классовая иерархия: правящая элита едет в первых вагонах, а угнетенные бедняки путешествуют в хвосте. Однажды два пассажира в конце поезда узнаю́т о том, что их вагоны хотят отцепить.
Уже известно, что пилотный эпизод сериала снял режиссер фильма «Доктор Стрэндж». В 1-м сезоне будет 10 серий.
Когда ждать: в 2020 году на Turner Network Television.
9. Доктор Кто (2005—...)
«Доктор Кто» — знаменитый британский сериал в жанре научной фантастики, который уже по праву считается классикой. 1-й сезон вышел аж в 1963 году, а после закрытия был возрожден в 2005 году. 12-й сезон будет посвящен очередным невероятным приключениям Доктора в исполнении блистательной Джоди Уиттакер, которая будет спасать Вселенную от гибели и сражаться с киберлюдьми. Вместе с ней в путешествие отправятся ее спутники Грэм, Райан и Ясмин. Кроме того, к ним присоединится новая любимица Доктора — кошка по имени Перси.
Когда ждать: в начале 2020 года на ВВС.
10. Шантарам (2020)
Долгожданная экранизация одноименного бестселлера Грегори Дэвида Робертса увидит свет в 2020 году. Сериал расскажет историю жизни австралийского преступника, который сбежал из тюрьмы в далекую Индию, где его ждали невероятные приключения и судьбоносные встречи.
Надо сказать, что книга очень давно ждала своей киноверсии. Изначально был запланирован фильм с Джонни Деппом в главной роли, но из-за плотного графика актера съемки то и дело откладывались, а потом и вовсе были отменены. Позднее продюсеры решили, что 860-страничный роман будет проще уместить в сериал, чем в фильм. Правда, главную роль в «Шантараме» исполнит уже не Джонии Депп, а известный британский актер Чарли Ханнэм (на фото выше). У сериала пока нет даже трейлера, но уже известно, что историю попробуют уместить в 10 серий.
Когда ждать: в конце 2020 года на Apple TV+.
11. Звездный путь: Капитан Пикар (2020)
«Капитан Пикар» — 7-й сериал по знаменитой вселенной «Звездного пути». В центре сюжета — история капитана Жан-Люка Пикара, которого все так же играет Патрик Стюарт. Действие сериала развернется в XXIV веке, через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие». Капитан Пикар, некогда покорявший космические просторы, теперь живет спокойной и размеренной жизнью. Однако очень скоро ему придется отправиться навстречу очередным захватывающим приключениям.
По словам актера Патрика Стюарта, «капитану Пикару еще есть чем шокировать фанатов „Звездного пути“». В общем-то, никто и не сомневался.
Когда ждать: 23 января 2020 года на CBS.
Бонус 1
Не успели фанаты культового сериала «Игра престолов» оплакать его окончание, как продюсеры поспешили их успокоить и объявили о съемках приквела знаменитой саги. Однако совсем недавно канал HBO заявил о том, что прекратил работу над данным проектом, поскольку создателей не устроил сценарий.
Впрочем, отчаиваться не стоит, так как представители HBO официально подтвердили, что будут снимать 2-й приквел саги с рабочим названием «Дом дракона». По задумке, сериал расскажет раннюю историю дома Таргариенов.
Бонус 2
Телеканал HBO объявил, что начал переговоры с компанией Warner Bros. о съемках продолжения легендарного ситкома «Друзья». В этом году исполняется ровно 25 лет с тех пор, как зрители увидели 1-ю серию «Друзей», так что это отличный подарок всем поклонникам. По слухам, предварительное согласие на съемки дали все главные герои шоу.
Какой из этих сериалов вы ждете больше всего? Может быть, мы что-то упустили и вам есть чем дополнить наш список долгожданных премьер?