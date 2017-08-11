10 сериальных парочек, которым не пришлось играть любовь на экране

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой актеры так вживаются в роли влюбленных, что их чувствам становится тесно в рамках сценария и они врываются в реальную жизнь звезд. Сегодня AdMe.ru собрал 10 сериальных парочек, которым не нужно было играть любовь на экране, ведь они и так питали друг к другу самые нежные чувства.

Кит Харингтон и Роуз Лесли — «Игра престолов»

Во втором сезоне «Игры престолов» закрутился роман между одичалой Игритт и бастардом Джоном Сноу. Сами актеры тоже времени даром не теряли и начали встречаться. По словам Кита Харингтона, ему было очень просто влюбиться в Роуз Лесли: девушка уже нравилась Киту, а теперь ему еще и нужно было сыграть любовь с нею. И все это на фоне магически прекрасной Исландии, где проходили съемки.

Джошуа Даллас и Джиннифер Гудвин — «Однажды в сказке»

Между актрисой, сыгравшей Белоснежку (Джиннифер Гудвин), и ее экранным принцем (Джошуа Даллас) пробежала искра во время съемок сериала «Однажды в сказке». Несколько лет они встречались, затем поженились, и у них родился сын. И кто теперь скажет, что в жизни сказок не бывает?

Мила Кунис и Эштон Кутчер — «Шоу 70-х»

В 1998 году начинающие актеры сыграли влюбленных в сериале. Эштон оказался первым, с кем поцеловалась Мила (на момент выхода первого эпизода ей было всего 14 лет). Звездам потребовалась много времени, чтобы понять — это судьба. В 2014 пара сочеталась узами брака, сейчас супруги вместе воспитывают дочку.

Катрина Балф и Сэм Хьюэн — «Чужестранка»

Слухи об отношениях этих актеров постоянно сотрясают интернет: то парочку видят вместе держащимися за руки, то в обнимку на каком-нибудь мероприятии. Поклонники сериала твердо уверены в романе между Катриной и Сэмом, ведь химия между их героями — Клэр, военной медсестрой, и Джейми, шотландским воином, — видна невооруженным взглядом.

Элисон Ханниган и Алексис Денисоф — «Баффи — истребительница вампиров»

Элисон и Алексис познакомились во время съемок культового сериала 90-х «Баффи — истребительница вампиров». Год их свадьбы совпал с годом окончания сериала: в 2003 актеры поженились. Сейчас счастливые супруги воспитывают двоих детей.

Иэн Сомерхолдер и Нина Добрев — «Дневники вампира»

По сюжету сериала красавица Елена (Нина Добрев) долго не могла выбрать между двумя братьями-вампирами: Стефаном (Пол Уэсли) и Дэймоном (Иэн Сомерхолдер). Однако в жизни выбор оказался более очевидным: на протяжении двух лет Нина встречалась с Иэном. Пара рассталась по обоюдному согласию в 2013 году. Актеры остались добрыми друзьями, не таящими обид друг на друга.

Кейли Куоко и Джонни Галэки — «Теория Большого взрыва»

В то время как фанаты сериала, затаив дыхание, наблюдали за развитием отношений Пенни и Леонарда, актеры, сыгравшие их, всячески старались скрыть свой бурный роман. Они встречались на протяжении двух лет с 2007 по 2009. Расстались коллеги по съемочной площадке на хорошей ноте.

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли — «Сплетница»

Актеры встречались на протяжении почти четырех сезонов сериала, в котором они сыграли весьма драматичную парочку. Они поддерживают приятельские отношения и после расставания. Пенн был рад за Блейк, когда узнал о ее замужестве с Райаном Рейнольдсом, и поздравил актрису со свадьбой.

Лия Мишель и Кори Монтейт — «Лузеры»

Роман пары начался во время съемок сериалы «Лузеры» в 2012 году. Влюбленные проводили много времени вместе и уже планировали совместное будущее, даже обсуждали детей и то, как хотят встретить старость. Но судьба распорядилась иначе. В 2013 году Кори скончался из-за пристрастия к наркотикам. Лия долго не могла оправиться от горя. Лишь недавно она отважилась вновь вступить в отношения. По словам актрисы, она каждый день чувствует, что любимый присматривает за ней и каким-то образом находится рядом.

Том Харди и Шарлотта Райли — «Грозовой перевал»