10 секретов кинотеатров, о которых знают их работники, но не зрители

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Смотреть на большом экране какой-нибудь зрелищный блокбастер гораздо приятнее, чем делать это дома. И это одна из причин, по которым все мы любим кинотеатры. Но что вы скажете, если узнаете, что за вами будут следить на протяжении всего сеанса, когда вы придете на премьеру? Кинотеатры скрывают от нас многое, и иногда их работники рассказывают удивительные истории.

AdMe.ru собрал несколько интересных вещей, о которых вы могли не знать. Если, конечно, не работаете в кинотеатре.

1. Большая часть дохода за сеанс приходит вовсе не от продажи билетов

Это может показаться странным, но кинотеатры зарабатывают больше денег на попкорне и сладкой газировке, чем на билетах. Большую часть выручки они вынуждены отдавать киностудии, и это касается первых двух месяцев проката картины. После этого полученные за билеты деньги идут уже исключительно в кассу кинотеатра, поэтому некоторые фильмы показывают и через полгода после премьеры.

2. Пиратство очень распространено

Да, пиратство — это плохо, но некоторые люди по-прежнему приходят на премьеру фильма только для того, чтобы записать его. Сотрудники кинотеатров борются с этим и выгоняют нарушителей. В США, к примеру, такой подход поощряется киноакадемией. Работникам кинотеатров, которые сорвали попытку записать фильм, даже выдают премии в размере $ 500. Неплохая прибавка к зарплате.

3. На фильмы с рейтингом «18+» проходят более юные зрители

Многие кинотеатры пытаются с этим бороться, но все равно такие случаи происходят регулярно. Основная уловка, которая помогает обойти запрет, — купить билет на время, когда начинаются два фильма вместе, и один из них не имеет возрастного ограничения для зрителей. Сотрудники кинотеатров не всегда будут проверять, на какой именно сеанс вы отправитесь, после того как пройдете контроль.

4. Зрители плачут, кричат и выбегают из кинозалов

Какой была ваша самая сильная и странная эмоциональная реакция на фильм? Может быть, вы плакали, потому что расчувствовались на трогательном моменте, а может, отводили взгляд от экрана, когда там показывали что-то особенно страшное или отталкивающее? В кинотеатрах тоже многие люди не могут сдержать эмоций, и это нормально. К примеру, фильм о каннибалах «Сырое» оказался слишком тяжелым зрелищем для двух зрителей на кинофестивале в Торонто в 2016 году. Эти люди упали в обморок, и один из них сильно ударился о стену головой, когда падал на пол. Работники кинотеатров могут рассказать много похожих историй, и поэтому у них всегда есть нашатырный спирт и валерьянка про запас.

5. Еду с собой проносить нельзя, но некоторые зрители очень изобретательны

Вам может не нравиться попкорн и все, чем зрителям предлагают угоститься в кинотеатре, но свои закуски приносить на сеанс категорически запрещается. И все же многие люди пытаются нарушить это правило. В карьере каждого сотрудника кинотеатра был не один такой случай. Иногда такие моменты попадают в объективы камер, как, например, вот этот. Парочка запихала целую тележку продуктов в детское автокресло для новорожденных и так прошла на сеанс. А девушка с фото выше просто положила пасту в пакеты и пронесла в зал в своей сумке.

6. Многие избегают 3D, и это правильно

Популярность фильмов в 3D неуклонно снижается, и дело не только в том, что билеты на них стоят дороже, а очки иногда оказываются поцарапанными. Есть еще одна причина, по которой зрители чаще предпочитают 2D. Когда вы надеваете очки, ваши глаза посылают в мозг сигналы, что вы движетесь. Вы ведь как будто находитесь внутри фильма, и это сбивает зрительный анализатор с толку. Ваше внутреннее ухо, отвечающее за равновесие, напротив, посылает сигнал, что вы неподвижны, ведь вы на самом деле сидите. Это и вызывает физический дискомфорт, который многие из нас ощущают при просмотре кино в 3D.

7. Если с картинкой на экране проблемы, работник из киноаппаратной не поможет

Хотя кинопроектор в течение дня и нужно перепрограммировать, во время показа фильма за ним не находится отдельный сотрудник. Цифровые устройства вполне справляются и сами по себе, и сейчас кинопоказы в гораздо большей степени автоматизированы, чем это было в прошлом веке. Так что имейте в виду: если на сеансе возникли какие-то проблемы с проектором (изображение нечеткое, немного съехало и т. п.), нужно встать и выйти к сотрудникам в холл. Бесполезно просить парня в киноаппаратной подвинуть картинку, потому что никакого парня там просто нет.

8. В зрительном зале больше всего мусора по вечерам в выходные

Короткий перерыв между двумя сеансами не дает работникам кинотеатров возможности провести основательную уборку, поэтому пол под ногами может быть липким, а под сиденьем можно найти прилепленную предыдущим зрителем жвачку. Если же вы очень любите чистоту, то старайтесь ходить на утренние сеансы и избегайте вечерних по пятницам и субботам, когда больше людей решают посмотреть премьеру на широком экране.

9. Драки в кинотеатрах — частое явление

Конфликт может вспыхнуть где угодно, и кинотеатры не исключение. Кажется, что спорить там не о чем, не будешь же с кулаками отстаивать свое мнение о фильме, но все-таки поводы находятся. Кто-то занял чье-то парковочное место, кто-то говорит по телефону, когда сеанс уже начался, а кто-то просто слишком громко чавкает. Кстати, в сети есть много видео с такими драками.

10. За вами наблюдают, и если вы сидите на «местах для поцелуев» — особенно внимательно

В кинозале установлены камеры, обращенные в зрительный зал. Это сделано не только из соображений безопасности, но и чтобы предотвратить драки или попытки вести незаконную запись фильма. А еще благодаря скрытым камерам работникам кинотеатров удается обнаружить и вывести из зала парочки, готовые зайти слишком далеко на «местах для поцелуев». Так что если в следующий раз вы решите посмотреть фильм в последнем ряду кинотеатра, то будьте готовы к повышенному вниманию к вашему поведению.

Что из этого списка удивило вас больше всего? А может быть, вы сами работаете в кинотеатре и могли бы рассказать что-то интересное? Поделитесь с нами в комментариях.