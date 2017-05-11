10 сцен после титров, которых мы не дождались
В любом фильме обязательно найдется пара-тройка загадок или недосказанностей, но, как оказалось, некоторые картины прячут небольшие сюрпризы для особенно внимательных зрителей.
AdMe.ru нашел 10 послетитровых сцен там, где вы их точно не ожидали увидеть. Осторожно: вас ждут спойлеры!
«Гарри Поттер и тайная комната»
Далеко не каждый фанат саги знает, что в конце 2-го фильма создатели спрятали небольшую сцену после титров: в кадре появляется витрина книжного магазина в Косой аллее, где виднеется обложка очередного бестселлера Златопуста Локонса. Как мы помним, после встречи с поломанной волшебной палочкой Рона бедняжке не поздоровилось — именно поэтому на обложке издания златовласый красавец облачен в смирительную рубашку.
«Шерлок»
Возможно, главный злодей сериала все-таки каким-то чудом вернется в следующем сезоне. После выхода 4-го сезона сериала BBC опубликовала ролик о съемках, в конце которого неожиданно появляется Мориарти и заявляет: «Сюрприз! Вы же не думали, что я просто так пропаду, не правда ли?»
«Трудности перевода»
В этом фильме после титров в кадре машет чудесная японская девочка, то ли прощаясь со зрителями, то ли с героем Билла Мюррея, навсегда покидающим Японию.
«Схватка»
Конец фильма остается открытым, но короткая сцена после титров немного проясняет результат схватки: на спине умирающего волка лежит главный герой — то ли погибающий от ран, то ли обессилевший от битвы, но однозначно победивший.
«Джанго освобожденный»
Вдохновленный любимыми «спагетти»-вестернами, фильм Тарантино буквально напичкан ругательством «ниггер», которое персонажи произносят более сотни раз. И даже в небольшой сцене после титров оно снова прозвучало.
«Адреналин»
Вместо сцены после титров создатели картины добавили ролик 8-битной компьютерной игры по мотивам фильма. Оригинальный подход!
«Достучаться до небес»
Помните пачку денег, которые Руди и Марти наугад разослали по почте? В сцене после титров есть небольшой эпизод, в котором полицейский находит крупную сумму у задержанного. Тот уверяет, что деньги ему прислали по почте Руди и Мартин, и полицейский спрашивает: «Кто же эти небесные ангелы — Руди и Мартин?»
«Иллюзия обмана»
Эта сцена была добавлена только в расширенной Blu-ray-версии фильма. В ней идет речь об артистах, которые пришли на заброшенный склад неоновых вывесок в поисках оборудования. Маги понимают, что коробки закрыты и у них больше нет доступа к привилегиям, которое давало им «Око». Их попросту использовали и выбросили, как и эти старые неоновые вывески, среди которых они оказались.
«В поисках Дори»
Несмотря на то что детей сложно заставить досмотреть титры до конца, студия Pixar частенько вставляет в свои работы сцены после титров. К примеру, в мультфильме «В поисках Дори» появляются персонажи из оригинального мультфильма «В поисках Немо» — аквариумные рыбки из кабинета стоматолога.
«Пираты Карибского моря: На краю света»
После каждого фильма «Пиратов» вас ждет небольшая дополнительная сцена, но все-таки самая интересная спрятана после 3-й части фильма. Спустя 10 лет Элизабет и ее сынишка стоят на берегу и любуются закатом, когда вдруг на горизонте появляется зеленая вспышка, а затем и корабль с Уиллом, плывущий к ним навстречу.