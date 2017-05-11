10 сцен после титров, которых мы не дождались

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В любом фильме обязательно найдется пара-тройка загадок или недосказанностей, но, как оказалось, некоторые картины прячут небольшие сюрпризы для особенно внимательных зрителей. AdMe.ru нашел 10 послетитровых сцен там, где вы их точно не ожидали увидеть. Осторожно: вас ждут спойлеры!

«Гарри Поттер и тайная комната»

Далеко не каждый фанат саги знает, что в конце 2-го фильма создатели спрятали небольшую сцену после титров: в кадре появляется витрина книжного магазина в Косой аллее, где виднеется обложка очередного бестселлера Златопуста Локонса. Как мы помним, после встречи с поломанной волшебной палочкой Рона бедняжке не поздоровилось — именно поэтому на обложке издания златовласый красавец облачен в смирительную рубашку.

«Шерлок»

Возможно, главный злодей сериала все-таки каким-то чудом вернется в следующем сезоне. После выхода 4-го сезона сериала BBC опубликовала ролик о съемках, в конце которого неожиданно появляется Мориарти и заявляет: «Сюрприз! Вы же не думали, что я просто так пропаду, не правда ли?»

«Трудности перевода»

В этом фильме после титров в кадре машет чудесная японская девочка, то ли прощаясь со зрителями, то ли с героем Билла Мюррея, навсегда покидающим Японию.

«Схватка»

Конец фильма остается открытым, но короткая сцена после титров немного проясняет результат схватки: на спине умирающего волка лежит главный герой — то ли погибающий от ран, то ли обессилевший от битвы, но однозначно победивший.

«Джанго освобожденный»

Вдохновленный любимыми «спагетти»-вестернами, фильм Тарантино буквально напичкан ругательством «ниггер», которое персонажи произносят более сотни раз. И даже в небольшой сцене после титров оно снова прозвучало.

«Адреналин»

Вместо сцены после титров создатели картины добавили ролик 8-битной компьютерной игры по мотивам фильма. Оригинальный подход!

«Достучаться до небес»

Помните пачку денег, которые Руди и Марти наугад разослали по почте? В сцене после титров есть небольшой эпизод, в котором полицейский находит крупную сумму у задержанного. Тот уверяет, что деньги ему прислали по почте Руди и Мартин, и полицейский спрашивает: «Кто же эти небесные ангелы — Руди и Мартин?»

«Иллюзия обмана»

Эта сцена была добавлена только в расширенной Blu-ray-версии фильма. В ней идет речь об артистах, которые пришли на заброшенный склад неоновых вывесок в поисках оборудования. Маги понимают, что коробки закрыты и у них больше нет доступа к привилегиям, которое давало им «Око». Их попросту использовали и выбросили, как и эти старые неоновые вывески, среди которых они оказались.

«В поисках Дори»

Несмотря на то что детей сложно заставить досмотреть титры до конца, студия Pixar частенько вставляет в свои работы сцены после титров. К примеру, в мультфильме «В поисках Дори» появляются персонажи из оригинального мультфильма «В поисках Немо» — аквариумные рыбки из кабинета стоматолога.

«Пираты Карибского моря: На краю света»