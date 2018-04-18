10 сцен, которые появились в фильмах по воле случая, а не сценариста

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Хорошую актерскую игру не испортить неудачным дублем: мы уже рассказывали, как Леонардо Ди Каприо случайно порезался на съемках «Джанго освобожденного», но не растерялся и выдал такую шикарную сцену, что убрать ее было бы большой ошибкой. А сегодня мы расскажем, как в фильмы идеально вписались настоящий пожар, нелепые кувырки и даже забытые реплики.

Мы в AdMe.ru уверены: вы удивитесь, как много культовых сцен рождаются спонтанно и по воле случая. Но ведь от этого картины только выигрывают, не так ли?

1. Чужой

Ужасающая сцена рождения Чужого стала сюрпризом для актеров от режиссера Ридли Скотта. В сценарии ограничились лишь пространной фразой «Оно появляется», поэтому актеры даже не подозревали, что во время съемок из груди инфицированного вырвется чужой. Зато это помогло запечатлеть настоящий ужас персонажей.

2. Бесславные ублюдки

Огонь в кинотеатре в конце фильма был настоящим. Тарантино не хотел использовать CGI-графику и решил устроить настоящий пожар в кинотеатре. В итоге всей съемочной группе пришлось спасаться бегством, так как пламя разгорелось очень быстро. Но желаемый эффект был достигнут — сцену сняли с одного дубля.

3. Вилли Вонка и шоколадная фабрика

Джин Уайлдер согласился на роль эксцентричного кондитера при условии, что ему позволят изменить сцену появления Вилли Вонки перед публикой. Сначала его персонаж притворился хромым, а потом, оставив трость, сделал вид, будто падает, и неожиданно перекувыркнулся через голову. Актер придумал это не просто так: после такого чудачества зрителям сложно было бы понять, врет Вонка или говорит правду.

4. Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II

Во время съемок финальной речи Волан-де-Морта исполнитель его роли Рэйф Файнс не переставал импровизировать: в каждом дубле он говорил по-разному, чтобы окружающие актеры (а значит, и их герои) не знали, чего от него ожидать. Вот так получилось, что итоговая версия его речи оказалась незапланированной.

5. Апокалипсис сегодня

В начале фильма персонаж Мартина Шина танцует в номере отеля, разбивает зеркало, ранит руку, рыдает и размазывает кровь по лицу. Оказывается, вся сцена от начала до конца была импровизацией пьяного Мартина Шина, который к тому же пытался броситься на режиссера Фрэнсиса Форда Копполу.

6. Славные парни

В сцене, где Пол разговаривает с Генри после выхода Хилла из тюрьмы, Пол Сорвино решил немного отойти от сценария и ударил Рэя Лиотту по лицу. Обратите внимание на неподдельное замешательство Лиотты: режиссер Мартин Скорсезе специально оставил этот момент в фильме.

7. Челюсти

Впервые увидев, как огромна на самом деле акула-убийца, ошарашенный и испуганный шериф Броуди выдает знаменитую фразу: «Тебе понадобится лодка побольше». Рой Шайдер, исполнявший роль Броуди, в этот момент не следовал сценарию, но его реакция идеально вписалась в момент.

8. Крестный отец

На роль Луки Брази взяли рестлера по имени Ленни Монтана, который ранее работал на мафиозную семью Коломбо. Казалось, Монтана, с его прошлым и телосложением, идеально подходил на роль наемного убийцы. Однако во время съемок сцены с Марлоном Брандо (поздравление со свадьбой дочери дона Корлеоне) он забыл свою реплику и растерялся. Режиссер картины решил, что неудачный дубль может сыграть на руку и показать, что даже такой здоровяк, как Брази, боится дона Корлеоне. Чтобы лучше это подчеркнуть, позже была отснята сцена, где Брази волнуется и репетирует свою поздравительную речь, прежде чем подойти к дону Корлеоне.

9. Грязные танцы

Изначально в сценарии не было так полюбившегося многим момента из «Грязных танцев». Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей дурачились и ползали по полу, готовясь к съемкам, но режиссеру Эмилю Ардолино так понравилась их непринужденное «упражнение» на репетиции, что он решил включить его в фильм. Так появилась знаменитая сцена под песню Love Is Strange.

10. Бегущий по лезвию

Как упоминается в документальном фильме о «Бегущем по лезвию», знаменитая сцена в финале картины почти целиком состоит из импровизации актера Рутгера Хауэра. Надо отдать ему должное — многие считают этот момент одним из самых культовых в истории кино.

Как считаете, какая из сцен оказалась наиболее органичной? А если вы знаете другие интересные случаи импровизации и незапланированные кадры, не скрывайте их от мира — делитесь с нами в комментариях.