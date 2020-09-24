10 сцен, которые безжалостно вырезали из наших любимых фильмов, и очень зря

Ни для кого не секрет, что в финальную версию фильма попадает далеко не весь отснятый материал. На стадии монтажа удаляют ненужные сцены. Но иногда создатели жертвуют действительно стоящими сценами, которые придают персонажам глубину или же лучше показывают логику их поступков.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки фрагментов и отобрали те, которые считаем несправедливо вырезанными (особенно нам обидно за «Титаник» и «Тора»).

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1

В первой части «Даров Смерти» Рон объясняет, почему сейчас опасно произносить имя Темного Лорда. Дело в том, что на него наложено заклятие, с помощью которого приспешники могут быстро находить противников Волан-де-Морта. Волшебник произносит имя, и тут же незамедлительно срабатывают чары, определяющие его местоположение. Специальный отряд получает эту информацию и трансгрессирует в нужное место.

Голодные игры

Помните 12-летнюю Руту из 11-го дистрикта, которую всеми силами пыталась уберечь Китнисс? Тем, кто не читал роман, было не очень понятно, почему героиня так привязалась к девочке и горько рыдает после ее смерти. Но расширенные сцены расставят все точки над «i». Китнисс делится с Рутой едой, потому что в 11-м дистрикте не было мяса, девочка никогда не пробовала кролика. Также нам не показали, как героини мило болтали о разных девчачьих делах перед сном. В этом фрагменте мы видим, что Китнисс заботится о Руте, потому что она напоминает ей сестру.

Холодное сердце — 2

В этом мультфильме немало классных эпизодов не вошло в финальную версию. Один из них посвящен тому, как король и королева пытались найти способы справиться с магией Эльзы. Сестры исследуют замок и находят тайную комнату. Здесь лежат книги, в которых написаны рассуждения об источниках сил Эльзы. Так героини узнают, что их мама серьезно подошла к изучению этого вопроса. Она прочитала множество мифов, в которых показана трагическая судьба существ, подобных Эльзе. Возможно, именно поэтому король и королева хотели сдержать силы дочери. Они переживали, что природа ее магии приведет девочку к беде. Кстати, идея надеть на маленькую Эльзу перчатки принадлежит ей, а не отцу. А еще в этой же сцене Анна и Эльза узнают, что культура племени Нортулдра была под запретом в Эренделле. Вероятно, именно поэтому Идуна скрывала от дочерей свое истинное происхождение.

Мстители: Финал

От жертвы, которую принесла Черная вдова, становится печально. Но изначально эта сцена должна была быть еще более эмоциональной. В вырезанной части Наташа и Соколиный Глаз сражаются с воинами Таноса. Во время битвы в героиню несколько раз стреляют и она из последних сил ползет к краю обрыва, чтобы заполучить камень души. Затем Наташа замечает приближающегося Таноса, поэтому решает упасть вниз. В этот момент на лице Клинта неописуемый ужас. Друзья даже не успели попрощаться, в отличие от итоговой сцены, которая вошла в фильм. Кажется, в этом случае герою было бы сложнее пережить смерть подруги.

Молчание ягнят

Сцены с Энтони Хопкинсом — на вес золота. В одном вырезанном эпизоде доктор Лектер произносит впечатляющий монолог о психологии убийцы Буффало Билла. Он рассуждает о том, что Билл не родился жестоким. Таким его сделали годы систематического насилия над ним. Только некоторые элементы монолога вошли в финальную версию. Но оригинальный, необрезанный монолог предлагает зрителям более полный взгляд на искаженный разум Билла. И также позволяет лучше понять личность самого Лектера, потому что, когда он произносит речь, на его лице отражаются странные эмоции. Кажется, что в глазах героя слезы.

Тор

Практически в самом начале мы видим коронацию Тора. Но перед самой церемонией между Локи и Тором происходит очень трогательный разговор. В этой удаленной сцене нам показывают, как на самом деле Локи относится к своему брату. Он признается, что бывает завистливым, но просит Тора никогда не сомневаться в том, что он его действительно любит.

Как приручить дракона — 3

Помните, как Астрид разговаривает с матерью Иккинга о свадьбе? Девушка говорит, что не против выйти замуж за Иккинга. Но она не хочет заключать брачный союз только ради самого союза, она хочет этого по любви. А вот дальше разговор переключается на мать Иккинга. Астрид спрашивает, как та решила, что хочет выйти замуж за своего покойного мужа. Жаль, что создатели не добавили этот трогательный разговор о Стоике.

Дьявол носит Prada

Миранда Пристли — суровый руководитель. Ее помощница Андреа весь фильм лезла из кожи вон, чтобы добиться от нее доброго слова. И ей удается, только в фильме мы этого не увидим, а в вырезанном эпизоде — да. В удаленной сцене нам наконец-то показали мужа Миранды Пристли. Он ведет себя нахально с генеральным директором издательства и ставит в неловкое положение свою жену. Но Андреа быстро вмешивается в назревающий конфликт, за что строгая и холодная Миранда благодарит помощницу. Вероятно, создатели посчитали эту сцену лишней, поэтому решили оставить героиню Мерил Стрип жесткой и властной. Кстати, те, кто смотрел премьеру в кинотеатрах, видели этот эпизод. А вот остальным не повезло.

Убить Билла — 2

По непонятным причинам Квентин Тарантино не включил в фильм сцену, в которой показано все боевое мастерство Билла. С ней зрителям было бы намного проще понимать, какую угрозу представляет этот герой.

Титаник

История любви Розы и Джека, безусловно, самая главная сюжетная линия в «Титанике». Но Джеймс Кэмерон изначально фокусировался не только на трагических отношениях этой пары. В удаленных сценах мы видим трепетную историю друга Джека Фабрицио и Хельги. Помните момент, когда Джек и Роза добрались до самого конца кормовой части лайнера? Нам показывают, как главная героиня переглядывается с испуганной блондинкой. Это и есть Хельга. Она повисла на перилах, но не смогла удержаться и погибла. Эту пару не раз показывали в вырезанных сценах. Фабрицио познакомился с ней на нижней палубе. Хельга не понимала по-английски, поэтому он жестами пытался рассказать о себе. В следующей сцене они вместе танцуют. Но самой трогательной оказалась сцена прощания. Когда всех пассажиров 3-го класса заперли, Хельга с родителями покорно ждала своей очереди. Но Фабрицио понимал, что нужно искать другой путь, и пытался увести девушку с собой. Но Хельга не смогла оставить семью. Тогда молодые люди в последний раз поцеловались. А Фабрицио обещал, что никогда не забудет ее. Кстати, в финальном эпизоде, когда Роза возвращается на «Титаник», видно, что Хельга и Фабрицио воссоединились после смерти.