10 киношных сцен без спецэффектов, где гениальность граничит с безумием

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Мы уже давно привыкли к тому, что каждый второй фильм буквально нашпигован различными спецэффектами и графикой. Конечно, эти технологии значительно упрощают процесс кинопроизводства, но все еще остаются режиссеры, отдающие предпочтение натуральным съемкам. Правда, иногда такие сцены получаются весьма экстремальными и даже опасными, а иногда и вовсе непонятно, к чему было так заморачиваться и почему нельзя было заменить дорогостоящие съемки на компьютерную графику. AdMe.ru составил свой список сцен из кино, где нет места спецэффектам, и иногда в это действительно сложно поверить.

Миссия невыполнима: Протокол Фантом, 2011

Многим киноманом известно, что Том Круз часто отказывается от помощи каскадеров в съемках и самостоятельно выполняет трюки. Но немногим известно, что опаснейший трюк на вершине небоскреба «Бурдж Халифа» для съемок в картине «Миссия невыполнима» актер также выполнял сам. Съемки происходили на высоте 828 метров: конечно, Круз был закреплен многочисленными страховочными тросами, но, согласитесь, далеко не каждый голливудский актер способен на такой шаг.

Космическая одиссея 2001 года, 1986

Картина, снятая в далеком 1986 году, до сих пор вызывает восторг у зрителей и кинокритиков не только благодаря своему сюжету, но и искусным эффектам. А ведь в то время Голливуд не мог похвастаться большими возможностями в области спецэффектов — вот и пришлось создателям фильмов выкручиваться. Правда, Стэнли Кубрик и сам не слишком любит спецэффекты и в этом фильме старался обходиться без их помощи. Для этого ему пришлось стать настоящим инноватором: чтобы показать, как герои перемещаются по космическому кораблю вверх ногами, был создан вращающийся коридор и использована статичная камера. То есть в кадре само помещение вертится, а актер остается на месте, имитируя шаги. Позднее этот трюк взял на заметку Нолан при съемке фильма «Начало».

Матрица: Перезагрузка, 2003

Сцена боя и дальнейшей погони в картине «Матрица: Перезагрузка» считается одной из самых дорогих и трудоемких в истории кинематографа: на ее создание ушло около 3 месяцев. Конечно, без спецэффектов в такой масштабной сцене не обошлось, но саму дорогу режиссеры отказались рисовать: специально для съемок было построено 3-полосное шоссе. Кстати, компания General Motors пожертвовала 300 автомобилей для фильма — именно пожертвовала, ведь все они были разбиты в процессе кинопроизводства.

Интерстеллар, 2014

Режиссер Кристофер Нолан старается минимизировать использование компьютерной графики в своих работах, и временами это выходит даже немного забавно. Для съемок «Интерстеллара» было необходимо показать большое кукурузное поле, которое вообще-то достаточно просто нарисовать. Но Нолан решил подойти к делу в своем фирменном стиле: для начала он проконсультировался с режиссером Заком Снайдером, имеющим схожий опыт, а потом велел высадить около 200 гектаров кукурузы специально для съемок. Просто высадить целое кукурузное поле ради убедительности и нескольких минут в кадре — почему бы и нет?

Темный рыцарь, 2008

Впечатляющую сцену взрывающейся больницы за спиной Джокера в фильме «Темный рыцарь» наверняка вспомнят многие. И снова Нолан отказался применять спецэффекты: для съемок действительно пришлось разрушить целое здание. Для начала специалисты некоторое время изучали, как лучше заложить взрывчатку, чтобы здание обрушилось как можно эпичнее. А Хиту Леджеру пришлось оказаться в самой гуще событий и находиться в опасной близости от взрыва.

Еще одна зрелищная сцена из фильма: помните момент, когда фура с Джокером на полном ходу совершает кувырок? Да, это тоже снято без спецэффектов. Для съемок применялся пневматический поршень, который ловко перекинул грузовик с первого же дубля. И да, снималось это безумие не в павильоне, а на перекрытой улице в Чикаго. Только натуральные съемки, только хардкор.

007: Координаты «Скайфолл», 2012

Создатели картины также старались снимать побольше трюков без спецэффектов: например, так было со сценой драки на крыше поезда. Мост, по которому ехал поезд, возвышался над пропастью глубиной более 300 метров, а сам поезд ехал со скоростью 50 км/ч. Дэниэл Крэйг выполнил трюк самостоятельно и, как можно увидеть из фильма, весьма успешно.

Форсаж 7

Как это ни удивительно, но многие, даже самые сумасшедшие сцены фильма были сняты без компьютерной графики. Еще бы: из 300 спорткаров по итогам съемок осталось всего 30. Помните сцену, в которой автомобили один за другим вылетают на самолетах, а потом благополучно приземляются при помощи парашютов? Создатели картины уверяют, что они действительно выбрасывали машины с прикрепленными парашютами. Это ли не сумасшествие?

Безумный Макс: Дорога ярости, 2015

Мало того что этот фильм по большей части состоит из невероятно безумных сцен, так еще и большинство трюков были сняты без помощи компьютерной графики. Так что слово «безумный» в названии картины оправдывается на все 100 %: дым, пламя, трюки и кульбиты с переворотами были настоящими. Вот небольшое видео, которое дает представление о том, насколько масштабными были съемки.

Бердмэн, 2014

Алехандро Гонсалес Иньярриту и гениальный оператор Эммануэль Любецки очень сильно заморочились с этим фильмом: здесь использовался необычный стиль съемок с минимальным количеством монтажных склеек. До съемок актерам приходилось тщательно репетировать свои сцены. Из-за этой особенности пришлось сильно повозиться со сценами в гримерной, где присутствовало много зеркал: нельзя было допустить, чтобы оператор попал в кадр, либо впоследствии приходилось тщательно «затирать» его отражение. И, наконец, одна из самых любопытных сцен, когда герой Майкла Китона оказывается в одних трусах и идет прямо по Таймс-сквер, была снята без спецэффектов. Конечно, было невозможно перекрыть главную площадь города и пришлось хитрить: была подготовлена минимальная съемочная группа из 4 человек, а чтобы отвлечь внимание от съемок, режиссер нанял уличных барабанщиков. Кстати, создателям картины пришлось брать разрешение на съемку у всех компаний, логотипы которых переливаются на Таймс-сквер.