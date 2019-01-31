10 сцен из фильмов, в которых актеры наотрез отказались сниматься

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Часто фильмы в конечном итоге выглядят совсем иначе, нежели их изначально задумывали создатели. В процессе съемок у актеров и режиссеров рождаются импровизации, которые они тут же воплощают в жизнь, меняя сценарий. А бывает, что приглашенные знаменитости попросту отказываются выполнять то, что прописано авторами.

AdMe.ru стало интересно, как бы изменились известные фильмы, воплощай актеры во время съемок все задуманные режиссером сценарные ходы.

Анна Кендрик, «Идеальный голос» (2012)

На съемках 1-й части «Идеального голоса» актриса не раз спорила с создателями фильма. Во-первых, она наотрез отказалась от экранного романа ее героини и звукового продюсера, посчитав, что этот ход усложнит историю. А во-вторых, по мнению Анны Кендрик, откровенные наряды были ей ни к чему. Сценаристам пришлось вносить правки в картину, чтобы не потерять главную звезду фильма. Кстати, это не единственный случай, когда актриса не соглашается на откровенные наряды или полное их отсутствие. К примеру, в комедии «Свадебный угар» для съемок откровенных сцен она потребовала дублершу.

Роберт Паттинсон, «Хорошее время» (2017)

После «Гарри Поттера» и «Сумерек» Роберту Паттинсону пришлось непросто, ведь за ним закрепился образ подросткового кумира с магическими способностями. Потому к кардинально отличающимся от предыдущих ролям он подходит со всей серьезностью. К примеру, готовясь к съемкам триллера «Хорошее время», актер одно время даже работал на автомойке в Нью-Йорке, чтобы вжиться в роль. Впрочем, в процессе создания фильма Паттинсон столкнулся с трудностью: авторы кино братья Сафди прописали в сценарии несколько неоднозначных сцен взаимоотношений с собакой. Актера испугала такая перспектива. Для создания задуманной части фильма пришлось использовать спецэффекты.

Дуэйн Джонсон и Вин Дизель, «Форсаж-8» (2017)

История гласит, что за неделю до конца съемочного процесса Дуэйн Джонсон и Вин Дизель поспорили не на шутку. Дошло до того, что Дизель отказался впредь сниматься в одном кадре со «Скалой». Это, конечно, прибавило лишней работы создателям фильма, ведь теперь каждого актера снимали по отдельности, а общие сцены — результат качественного монтажа.

Кирк Кэмерон, «Огнеупорный» (2008)

На съемках фильма «Огнеупорный» главная звезда Кирк Кэмерон наотрез отказался целоваться с Эрин Бети, так как это запрещает ему религия. Нет ясности, было ли известно об этом условии создателям фильма изначально, когда они звали актера на роль, однако режиссеру пришлось выкручиваться. Он замаскировал супругу Кэмерона под главную героиню, снимал сцену поцелуя при приглушенном свете и особом расположении камеры, чтобы зритель не заподозрил подмену.

Джанет Джексон, «Поэтичная Джастис» (1993)

В «химию» между Джанет Джексон и рэпера Тупака сложно было не поверить. Однако на деле взаимоотношения между актерами были, мягко говоря, натянутыми. Дело в том, что актриса не соглашалась целоваться с рэпером до тех пор, пока он не принесет ей справку, что не болен СПИДом. Болезнь на тот момент была плохо изучена и о способах ее передачи знали мало. Тупаку такое требование коллеги казалось оскорбительным. К слову, заключение врача он так и не принес, а Джанет на сцену уговорили создатели кино.

Линдси Лохан и Чарли Шин, «Очень страшное кино — 5» (2013)

Еще одна сцена с поцелуем, которая вызвала актерские споры. На съемках 5-й части «Очень страшного кино» актриса не захотела целовать коллегу, не назвав какую бы то ни было причину. Линдси просто сказала, что не может этого сделать. Долгие уговоры ни к чему так и не привели. Позже Лохан попыталась позвонить Шину, чтобы извиниться за свое поведение, но дозвониться у нее так и не получилось.

Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе» (1998–2004)

Безусловный талант — сняться в скандальном сериале об интимных отношениях людей, при этом ни разу не раздеться перед камерами. Таким даром обладает Сара Джессика Паркер. Отсутствие «обнаженных» сцен у актрисы прописано в контракте, в отличие от 3 других главных героинь «Секса в большом городе». По признанию Сары, этот момент с ней много раз обговаривали создатели шоу, но Сара была непреклонна.

Эмма Уотсон, «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013)

Для съемок этой черной комедии Сет Роген и Эван Голдберг собрали отличную актерскую компанию: Джеймс Франко, Джона Хилл, Рианна, Ченнинг Тейтум. Из-за чувства юмора последнего на съемках и случился казус. Для роли камео создатели картины пригласили Эмму Уотсон. Перед нею Тейтум разыграл сцену, в которой танцует брейк-данс в одних стрингах. Актриса отказалась быть в одном кадре с исполнителем роли, посчитав то, что он делает, непозволительным. Эмма призналась, что к такому поведению на съемках не была готова, даже при том условии, что это черная комедия.

Джулианна Маргулис и Арчи Панджаби, «Хорошая жена» (2009–2016)

О конфликте между Джулианной Маргулис и Арчи Панджаби было известно всей съемочной группе. С чего недопонимание актрис началось, уже и не узнать, но после ссоры коллеги отказывались друг с другом работать в кадре. В итоге сценаристам пришлось переписывать некоторые моменты сериала, где героини должны были встречаться. Их экранное общение отныне происходило исключительно по телефону. Кроме того, чтобы как-то оправдать это, авторы придумали историю о том, что героиня Арчи Панджаби была любовницей экранного мужа Джулианны Маргулис.

Ченнинг Тейтум и Алекс Петтифер, «Супер-Майк» (2012)

Еще одни актеры, которые свели к минимуму совместные сцены в картине, — Тейтум и Петтифер. На съемках «Супер-Майка» Ченнинг был главной звездой, а некоторые сцены даже были основаны на его биографии. Однако один негативный момент в работе не давал актеру покоя: его коллегой был Алекс Петтифер. Тот не нравился Тейтуму давно. Как признавался сам Алекс, виной тому его репутация скандалиста. Впрочем, есть и другая версия. Согласно ей, молодой актер как-то снимал квартиру у друга Ченнинга и съехал, не заплатив. С тех пор между парнями пробежала черная кошка. Чтобы не повторять опыт совместной работы враждующих актеров, в следующий фильм о танцорах Алекса уже не позвали.

Как думаете, изменились бы фильмы в лучшую сторону, если бы актеры согласились с требованиями режиссеров?