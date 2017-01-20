10 самых ожидаемых сериалов 2017 года, снятых по книгам

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Все мы часто бываем недовольны, когда экранизация книги теряет важные части сюжета. Преимущество сериала в том, что у создателей больше времени, чтобы рассказать нам всю историю по порядку. AdMe.ru подготовил для вас список лучших сериалов по книгам, готовых выйти на экран в этом году.

Изумрудный город Emerald City

Вольная телевизионная адаптация серии книг о волшебной стране Оз расскажет о приключениях молодой девушки Дороти, загадочным образом попавшей в неведомое место. Старая сказка в современной и мрачной трактовке. Премьера сериала в России: 8 января 2017 года

Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events

Дети семейства Бодлер неожиданно узнают, что их родители погибли в ужасном пожаре, уничтожившем родной дом. Осиротевших Вайолет, Клауса и Солнышко отдают на попечение графу Олафу — чудаковатому пожилому аристократу, который с первых же дней знакомства дает героям понять, что жизнь у них будет далеко не сладкая. Премьера сериала в России: 11 января 2017 года

Ривердэйл Riverdale

Ривердэйл хранит множество тайн и секретов, о которых лучше не знать. Но главных героев — Арчи Эндрюса, Бэтти Купер, Веронику Лодж и их друзей — это, кажется, совсем не заботит. Им катастрофически не хватает приключений, и они решают выяснить, что же таится за фасадом их мирного городка. Премьера сериала в России: 26 января 2017 года

Большая маленькая ложь Big Little Lies

То, что происходит на родительском собрании, остается на родительском собрании. Даже если речь идет об убийстве. Это история о трех матерях, обмане, насилии и женской дружбе. Как ни странно, ожидается комедия. Премьера сериала в России: 20 февраля 2017

Влюбленные знаменитости Famous in Love

Студентка колледжа Пейдж Тоунсен получает счастливый билет: из своего провинциального городка она попадает в Голливуд, где получает роль в кино. За короткий срок на нее обрушивается мировая известность и все соблазны мира звезд. Но что может пойти не так, когда ты знаменит и влюблен? Премьера сериала в России: 18 апреля 2017 года

Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

В безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребенка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, обязанных рожать потомков для представителей элиты, чьи жены стерильны. Премьера сериала в России: 26 апреля 2017 года

Миднайт, Техас Midnight, Texas

В скрытом от цивилизации городке Миднайт, штат Техас, наряду с обычными людьми живут мистические создания. Сложно сказать, кем окажется милая девушка по соседству, но и главный герой не так прост. Премьера сериала в России: 30 апреля 2017 года

Американские боги American Gods

Заключенного Тень выпускают досрочно, чтобы он смог проводить в последний путь свою возлюбленную. По пути на похороны герой случайным образом знакомится с загадочным человеком по имени Мистер Среда, который вовлекает его в войну между старыми и новыми богами. Премьера сериала в России: апрель 2017 года

Страйк Cormoran Strike

Корморан Страйк — герой книг Роберта Гэлбрейта, под псевдонимом которого скрывается Джоан Роулинг. Страйк — ветеран афганской войны, который становится частным сыщиком и расследует со своей помощницей Робин самые загадочные дела. Сериал от BBC с привкусом классического британского детектива. Премьера сериала в России: 2017 год

Эпоха за эпохой Time After Time

Сериал расскажет о приключениях молодого писателя Герберта Уэллса, который изобретает машину времени. Он еще не успел ее испытать, но за него это сделал Джек Потрошитель, скрывающийся от полиции. Уэллс, убежденный, что в будущем наступит утопия, не будет войн и преступности, решает отправиться вслед за ним, чтобы помешать кровавому маньяку сеять хаос. Премьера сериала в России: 2017 год