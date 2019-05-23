10 российских и зарубежных актеров, у которых определенно есть что-то общее

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Никто не станет отрицать, что в мире, где нас примерно 7 млрд, нет-нет да найдутся люди, один в один похожие на нас. Ну и конечно, та же закономерность не обходит и знаменитостей. Мы решили поискать двойников среди российских и голливудских актеров.

AdMe.ru напоминает, что речь не идет о 100-процентном сходстве. Но общие черты определенно просматриваются, как вы думаете?

Макар Запорожский и Йен Сомерхолдер

Ян Цапник и Джереми Реннер

Егор Бероев и Антонио Бандерас

Данила Якушев и Райан Гослинг

Алексей Серебряков и Пол Беттани

Алексей Чадов и Джаред Падалеки

Геннадий Хазанов и Роберт Де Ниро

Артур Архипов и Брэдли Купер

Николай Фоменко и Билл Мюррей

Василий Степанов и Джеймс Марсден

Какое сравнение показалось вам самым точным?

Фото на превью eastnews, kinomania

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