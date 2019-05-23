10 российских и зарубежных актеров, у которых определенно есть что-то общее
Никто не станет отрицать, что в мире, где нас примерно 7 млрд, нет-нет да найдутся люди, один в один похожие на нас. Ну и конечно, та же закономерность не обходит и знаменитостей. Мы решили поискать двойников среди российских и голливудских актеров.
AdMe.ru напоминает, что речь не идет о 100-процентном сходстве. Но общие черты определенно просматриваются, как вы думаете?
Макар Запорожский и Йен Сомерхолдер
Ян Цапник и Джереми Реннер
Егор Бероев и Антонио Бандерас
Данила Якушев и Райан Гослинг
Алексей Серебряков и Пол Беттани
Алексей Чадов и Джаред Падалеки
Геннадий Хазанов и Роберт Де Ниро
Артур Архипов и Брэдли Купер
Николай Фоменко и Билл Мюррей
Василий Степанов и Джеймс Марсден
Какое сравнение показалось вам самым точным?