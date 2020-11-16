10 российских актеров, которые настолько классно выглядят, что не постеснялись сыграть персонажей гораздо младше себя

Когда актеры играют персонажей гораздо моложе себя, в ход идут грим, правильный свет и другие уловки. Но в советских и российских фильмах все это использовалось по минимуму. Зато талант перевоплощения и проживания роли — по максимуму. И мы, зрители, видим только прекрасную игру и часто не подозреваем, что реальный возраст артистов далек от возраста персонажей.

Мы в AdMe.ru как следует покопались в кинолентах и выяснили, как отличался возраст героев и актеров, их сыгравших. И разница немного шокирует.

1. Олег Меньшиков — «Сибирский цирюльник»

Молодому юнкеру Андрею Толстому по сценарию не более 16 лет. Актеру Олегу Меньшикову было ни много ни мало 38. Но он прекрасно выглядел, и ему удалось показать всю пылкость и импульсивность юности, первую любовь и готовность за нее бороться. К тому же Никита Михалков, режиссер фильма, хотел видеть в этой роли именно Меньшикова, она была написана под него. Но сценарий был готов еще в 80-х годах и долгое время лежал на полке. А тогда Меньшиков почти совпал бы по возрасту со своим героем.

2. Ирина Муравьева — «Москва слезам не верит»

В ленте «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева исполнила роль одной из 20-летних подружек. Между тем актрисе тогда было уже 30 лет. Моложавую внешность Муравьевой не раз использовали режиссеры и в других картинах.

3. Любовь Орлова — «Скворец и Лира»

Великолепная Любовь Орлова, как и многие красивые женщины, не хотела стареть. Но когда в 71 год она решила сыграть 35-летнюю разведчицу, даже режиссер сомневался в успехе. Тем не менее это ей прекрасно удалось.

4. Людмила Савельева — «Война и мир»

Перед 20-летней Людмилой Савельевой стояла сложная задача — изобразить 13-летнюю Наташу Ростову. Но зрители отмечали, что в экранизации «Войны и мира» все актеры выглядели старше своих персонажей, в том числе Наташе Ростовой нельзя было дать 13 лет. Тем не менее у них был свой шарм, и прекрасная игра артистов позволила забыть о некоторых нестыковках.

5. Елена Цыплакова — «Школьный вальс»

Сюжет этого фильма был очень смелым для 1977 года: впервые советскому зрителю показали историю беременной старшеклассницы, попавшей в трудную любовную ситуацию. По сценарию Зосе 15 лет. 19-летняя Елена Цыплакова в то время училась на 2-м курсе ГИТИСа и убедительно сыграла школьницу. Из-за этих съемок актрису отчислили, зато после окончания работы над картиной Цыплакову приняли во ВГИК сразу на 3-й курс.

6. Ольга Остроумова — «Доживем до понедельника»

В роли девятиклассницы в ленте об учителях и в этот раз снялась 20-летняя актриса. Ольга Остроумова была студенткой 3-го курса ГИТИСа, и эта работа буквально стала для нее ступенькой к дальнейшей карьере: актрису заметили. Она очень волновалась, съемки были для нее практически дебютом.

7. Марина Неелова — «Осенний марафон»

В центре сюжета «Осеннего марафона» — любовный треугольник: главный герой, возрастная жена и молоденькая любовница. Вот только актрисы, сыгравшие эти роли, были практически ровесницами. Наталье Гундаревой исполнился 31 год, а Марине Нееловой — 32. Однако им удалось убедительно показать большой возрастной разрыв.

8. Евгений Стеблов — «По семейным обстоятельствам»

В картине «Я шагаю по Москве» Галина Польских и Евгений Стеблов играли ровесников. Но в фильме «По семейным обстоятельствам» они изобразили зятя и тещу, хотя разница в возрасте у них всего лишь 6 лет.

9. Борис Корчевников — «Кадетство»

Известный телеведущий Борис Корчевников стал популярным после того, как на экраны вышел сериал «Кадетство», где он исполнил роль 14-летнего Ильи Синицына. Но дело в том, что актеру уже было 24 года, и Борис оказался самым старшим среди товарищей по съемкам: остальным было по 16 лет.

10. Павел Прилучный — «Закрытая школа»

Загадочный сериал «Закрытая школа» в свое время взбудоражил умы подростков. Одного из главных героев-школьников сыграл Павел Прилучный. И никого не смутило, что 16-летнего подростка изобразил тогда уже 24-летний актер.