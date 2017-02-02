10 роскошных фильмов о женских тайнах, которые стоит посмотреть без мужчин

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У каждой из женщин наверняка есть свои секреты. Но у кого-то они бывают милыми и безобидными, а у других — это тайны, о которых никто не должен узнать. Мы в AdMe.ru подобрали для вас 10 захватывающих киноисторий о роковых тайнах, которые помогуть вам по-новому взглянуть на многие вещи.

Возвращение Volver

В главных ролях: Пенелопа Крус, Кармен Маура, Лола Дуэньяс, Бланка Портильо

Современный Мадрид. Раймунда — привлекательная молодая испанка, живет с безработным мужем и подрастающей красавицей-дочерью. Семье катастрофически не хватает денег и поэтому ей приходится трудиться сразу на нескольких работах. Раймунда — сильный, волевой человек, прирожденный боец, но, как всякая женщина, она невероятно ранима. С самого детства она хранит тайну... Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,7

Если бы эти стены могли говорить If These Walls Could Talk

В главных ролях: Деми Мур, Сисси Спейсек, Ксандер Беркли, Шер

Действие происходит в течение 40 лет в одном доме, но с разными жильцами. Это история женщин, которые переживают моральный кризис по поводу неожиданных беременностей и их выбора, делать или не делать аборт. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,7

Кэрол Carol

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Руни Мара, Кайл Чандлер, Сара Полсон

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 50-х годов. Юная девушка Тереза знакомится с несчастной в браке женщиной Кэрол. Мимолетное влечение между ними быстро перерастает в мощное, поглощающее чувство, которое полностью изменит их жизни. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,7

Служанка Agasshi

В главных ролях: Ким Мин Хи, Ким Тхэ Ри, Ха Чон У, Чо Джин Ун

Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Соке поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. План афериста следующий. В огромном поместье, не общаясь с внешним миром, живет богатая японка Хидеко. Однако ее дядя, контролирующий каждый шаг девушки, изредка устраивает приемы для местных аристократов. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, сбежать с ней в Японию, жениться, объявить ее сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть всем богатством. А Соке должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидеко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный замысел Графа оказался под угрозой. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,4

Чтец The Reader

В главных ролях: Кейт Уинслет, Рэйф Файнс, Давид Кросс, Жанетт Хайн

Майкл Берг, 52-летний закрытый в себе адвокат, постоянно думает о своем прошлом. Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что он мог кардинально изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит ли думать о прошлом, если оно уже история? Или все еще продолжается? Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,9

Любовь и дружба Love & Friendship

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Хлоя Севиньи, Завьер Сэмюэл, Морфидд Кларк

Прекрасная молодая вдова леди Сьюзан приезжает в имение семьи покойного мужа переждать, пока в высшем обществе перестанут судачить о ее похождениях, и придумать, как поправить свое финансовое положение. Не теряя времени даром, она решает подыскать богатого мужа себе и своей юной дочери. В ход идут не только красота и обаяние, но и острый насмешливый ум и невероятный талант плести интриги. Рейтинг на «Кинопоиске» — 5,8

Побудь в моей шкуре Under the Skin

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джереми МакУильямс, Линси Тейлор Маккэй

Каждый день по трассе Эдинбург—Глазго ездит неказистая машина с роскошным водителем. За рулем — пышногрудая брюнетка с огромными зелеными глазами. Она подбирает автостопщиков, в основном здоровых и мощных мужчин, но вовсе не для флирта. Цели девушки куда опаснее... Рейтинг на «Кинопоиске» — 5,7

Храброе сердце Ирены Сендлер The Courageous Heart of Irena Sendler

В главных ролях: Анна Пэкуин, Марша Гей Харден, Горан Вишнич, Натаниэль Паркер, Стив Спайрс

История Ирены Сендлер, сотрудницы варшавского Управления здравоохранения, которая была членом польского подполья во время Второй мировой войны и которую арестовали нацисты за спасение 2 500 еврейских детей, тайно вывезенных ею из варшавского гетто. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,8

Век Адалин The Age of Adaline

В главных ролях: Блейк Лайвли, Харрисон Форд, Михил Хаушман, Кэти Бейкер

Главная героиня родилась в начале XX века, живет на свете уже 100 лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет снова стать смертной и состариться вместе с ним. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,5

Частная жизнь Пиппы Ли The Private Lives of Pippa Lee

В главных ролях: Робин Райт, Киану Ривз, Вайнона Райдер, Джулианна Мур, Моника Беллуччи, Блейк Лайвли

Друзья и знакомые, десятилетиями знающие Пиппу, и не подозревают, какой она была в юности. Для них эта степенная домохозяйка, прекрасная мать и верная жена — пример для подражания во всем.



Встряской для Пиппы и своеобразным пробуждением становится переезд в пригород из шумного Нью-Йорка. Ее мужу Хербу — успешному издателю, который старше супруги на тридцать лет, — в 80-летнем возрасте хочется покоя. Но нужно ли это героине? Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,6