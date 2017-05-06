10 роскошных актрис, которые стали известны ролями дурнушек

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Все девушки, мечтающие стать актрисами, наверняка представляют себя блистающими на экране красотками. Но актерское мастерство гораздо глубже и не ограничивается ролями принцесс. AdMe.ru собрал 10 обворожительных актрис, которые прославились ролями дурнушек, чтобы вы восхитились их красотой и талантом перевоплощения.

Теория Большого взрыва The Big Bang Theory

Маим Бялик проснулась знаменитой на весь мир после того, как присоединилась к команде мегапопулярного ситкома «Теория Большого взрыва». Сегодня актриса ассоциируется у нас именно с ролью неказистой, но умной и своеобразной подружки Шелдона Купера. Что интересно, в сериале Эми работает нейробиологом, а актриса Маим Бялик на самом деле имеет докторскую степень по нейробиологии.

Простушка The Duff

Сюжет картины достаточно тривиален: очередная школьная история о тех, кто популярен среди сверстников, и о тех, кого в юности не замечают из-за неприметных внешних данных. Мэй Уитман чудесно вжилась в образ героини — непопулярной, но умной школьницы Бьянки, а главная роль в этом фильме принесла актрисе широкую известность.

Игра престолов Game of Thrones

Роль мужественной женщины-рыцаря Бриенны Тарт стала для британской актрисы Гвендолин Кристи первой серьезной работой. И хотя актриса славится высоким ростом (191 см), ее характер существенно отличается от характера персонажа: Гвендолин женственна и элегантна, любит каблуки и яркий макияж. Ради перевоплощения в сильную и мужеподобную героиню Гвендолин пришлось остричь свои длинные волосы, много тренироваться, учиться ездить верхом и сражаться на мечах.

Бестолковые Clueless

В этом фильме актриса Бриттани Мерфи сыграла совсем молоденькой — в 18 лет. Можно с уверенностью сказать, что именно роль гадкого утенка Тай Фрейзер — подруги и одноклассницы главной героини в исполнении Алисии Сильверстоун — дала ей путевку в большое актерское плавание.

Парни не плачут Boys Don’t Cry

В своей первой большой роли в кинематографе Хилари Суонк не просто сыграла дурнушку — она перевоплотилась в парня. В драме о нетерпимости, основанной на реальных событиях, Суонк сыграла парня-транссексуала, которому не находится места в этом мире. Стрижка волос, месяц с перетянутой грудью и изнурительная работа над голосом — вот неполный список того, через что пришлось пройти актрисе ради первого в жизни Оскара за лучшую женскую роль.

Дурнушка Бетти Ugly Betty

Вышедший в 2006 году американский сериал «Дурнушка Бетти» помог прославиться исполнительнице главной роли — актрисе латиноамериканского происхождения Америке Феррере. По сюжету, Бетти Суарес, которая нелепо одевается и выглядит не слишком привлекательно, устраивается на работу в модный журнал. С этого начинается история дурнушки Бетти, за роль в фильме о которой актриса получила престижную премию Эмми.

Моя ужасная няня Nanny McPhee

В этом сказочном фильме о неугомонных детях, справиться с которыми под силу только волшебнице, Эмма Томпсон выступает не только исполнительницей главной роли, но и сценаристом. Стоит отметить, что работу над фильмом актриса проделала колоссальную: только на написание сценария к нему у Томпсон ушло 9 лет.

Загадай желание Wish Upon a Star

Комедия с будущей звездой «Зачарованных» вышла в 1996 году и стала, пожалуй, первым громким успехом Даниэль Харрис. Фильм рассказывает фантастическую историю о том, как две сестры однажды меняются телами: прилежная ученица Хейли в исполнении Харрис получает тело своей популярной сестры Алексии, и наоборот. Таким образом, актрисе пришлось перевоплотиться дважды: сперва из красотки, каковой она на самом деле является, в типичную «серую мышку», а затем — в уверенную в себе девушку.

Американская семейка Modern family

Ситком «Американская семейка» веселит нас уже 8-ой сезон. За это время актриса Ариэль Уинтер успела превратиться из малышки в роскошную 19-летнюю девушку. Только вот на экранах мы этого не заметили, ведь героиня Ариэль — непопулярная и не имеющая друзей всезнайка Алекс — внешними данными отнюдь не блещет. Но каких же усилий стоит стилистам сериала скрывать такую красоту!

Девушка с татуировкой дракона The Girl with the Dragon Tattoo

Фильм «Девушка с татуировкой дракона» режиссера Дэвида Финчера принес актрисе бешеную популярность и репутацию новой голливудской звезды, а также номинацию на Оскар. Миловидной актрисе, которую многие коллеги считают замкнутой, блистательно удалось перевоплощение в асоциальную хакершу Лисбет Саландер.