10 роскошных актрис, которые стали известны ролями дурнушек
Все девушки, мечтающие стать актрисами, наверняка представляют себя блистающими на экране красотками. Но актерское мастерство гораздо глубже и не ограничивается ролями принцесс.
AdMe.ru собрал 10 обворожительных актрис, которые прославились ролями дурнушек, чтобы вы восхитились их красотой и талантом перевоплощения.
Теория Большого взрыва
The Big Bang Theory
Маим Бялик проснулась знаменитой на весь мир после того, как присоединилась к команде мегапопулярного ситкома «Теория Большого взрыва». Сегодня актриса ассоциируется у нас именно с ролью неказистой, но умной и своеобразной подружки Шелдона Купера.
Что интересно, в сериале Эми работает нейробиологом, а актриса Маим Бялик на самом деле имеет докторскую степень по нейробиологии.
Простушка
The Duff
Сюжет картины достаточно тривиален: очередная школьная история о тех, кто популярен среди сверстников, и о тех, кого в юности не замечают из-за неприметных внешних данных.
Мэй Уитман чудесно вжилась в образ героини — непопулярной, но умной школьницы Бьянки, а главная роль в этом фильме принесла актрисе широкую известность.
Игра престолов
Game of Thrones
Роль мужественной женщины-рыцаря Бриенны Тарт стала для британской актрисы Гвендолин Кристи первой серьезной работой. И хотя актриса славится высоким ростом (191 см), ее характер существенно отличается от характера персонажа: Гвендолин женственна и элегантна, любит каблуки и яркий макияж.
Ради перевоплощения в сильную и мужеподобную героиню Гвендолин пришлось остричь свои длинные волосы, много тренироваться, учиться ездить верхом и сражаться на мечах.
Бестолковые
Clueless
В этом фильме актриса Бриттани Мерфи сыграла совсем молоденькой — в 18 лет. Можно с уверенностью сказать, что именно роль гадкого утенка Тай Фрейзер — подруги и одноклассницы главной героини в исполнении Алисии Сильверстоун — дала ей путевку в большое актерское плавание.
Парни не плачут
Boys Don’t Cry
В своей первой большой роли в кинематографе Хилари Суонк не просто сыграла дурнушку — она перевоплотилась в парня. В драме о нетерпимости, основанной на реальных событиях, Суонк сыграла парня-транссексуала, которому не находится места в этом мире.
Стрижка волос, месяц с перетянутой грудью и изнурительная работа над голосом — вот неполный список того, через что пришлось пройти актрисе ради первого в жизни Оскара за лучшую женскую роль.
Дурнушка Бетти
Ugly Betty
Вышедший в 2006 году американский сериал «Дурнушка Бетти» помог прославиться исполнительнице главной роли — актрисе латиноамериканского происхождения Америке Феррере.
По сюжету, Бетти Суарес, которая нелепо одевается и выглядит не слишком привлекательно, устраивается на работу в модный журнал. С этого начинается история дурнушки Бетти, за роль в фильме о которой актриса получила престижную премию Эмми.
Моя ужасная няня
Nanny McPhee
В этом сказочном фильме о неугомонных детях, справиться с которыми под силу только волшебнице, Эмма Томпсон выступает не только исполнительницей главной роли, но и сценаристом.
Стоит отметить, что работу над фильмом актриса проделала колоссальную: только на написание сценария к нему у Томпсон ушло 9 лет.
Загадай желание
Wish Upon a Star
Комедия с будущей звездой «Зачарованных» вышла в 1996 году и стала, пожалуй, первым громким успехом Даниэль Харрис. Фильм рассказывает фантастическую историю о том, как две сестры однажды меняются телами: прилежная ученица Хейли в исполнении Харрис получает тело своей популярной сестры Алексии, и наоборот.
Таким образом, актрисе пришлось перевоплотиться дважды: сперва из красотки, каковой она на самом деле является, в типичную «серую мышку», а затем — в уверенную в себе девушку.
Американская семейка
Modern family
Ситком «Американская семейка» веселит нас уже 8-ой сезон. За это время актриса Ариэль Уинтер успела превратиться из малышки в роскошную 19-летнюю девушку. Только вот на экранах мы этого не заметили, ведь героиня Ариэль — непопулярная и не имеющая друзей всезнайка Алекс — внешними данными отнюдь не блещет.
Но каких же усилий стоит стилистам сериала скрывать такую красоту!
Девушка с татуировкой дракона
The Girl with the Dragon Tattoo
Фильм «Девушка с татуировкой дракона» режиссера Дэвида Финчера принес актрисе бешеную популярность и репутацию новой голливудской звезды, а также номинацию на Оскар.
Миловидной актрисе, которую многие коллеги считают замкнутой, блистательно удалось перевоплощение в асоциальную хакершу Лисбет Саландер.
Фото на превью Warner Bros. Television/CLP