10 романтических героев, от которых героиням нужно было бежать подальше. А не влюбляться в них

Мир кино и сериалов подарил зрителям немало ярких мужских образов, будь то отменные негодяи или обаятельные добряки, которых так и хочется приводить в пример окружающим. Но стоит получше присмотреться к положительным героям, и они перестают казаться нам такими уж безгрешными.

Мы в AdMe.ru проанализировали поступки популярных персонажей, которых обычно называют хорошими парнями. И пришли к выводу, что они не заслужили это звание.

Марк — «Дневник Бриджит Джонс»

Гордый Марк Дарси кажется идеальной партией для Бриджит. Но если взглянуть на него под другим углом, вся его безупречность моментально улетучивается. Мужчина раскритиковал платье героини, которое дала ей мать, хотя сам был одет в нелепый свитер, явно подсунутый ему его родительницей. Он вел себя как маменькин сынок, идя на поводу у матери, которая взялась устраивать его семейное счастье. Но Дарси посчитал себя лучше Бриджит, хотя мало чем от нее отличался: также был немолод и неудачлив в личной жизни. В дальнейшем Марк раскаивается в пренебрежительном отношении к Бриджит, но поступки его лучше не становятся. Он беспардонно читает найденный дневник избранницы, нарушая ее личные границы. В отношениях герой практически не демонстрирует эмоций и будто держит дистанцию. Своим поведением он внушает героине, что та должна совершенствоваться, чтобы соответствовать возлюбленному. Почему Марк Дарси такая сволочь? Вечно Бриджит чувствует себя виноватой рядом с ним, и Марк вроде как сам этому способствует. Есть ощущение, что он закомплексованный сухарь. © kanya_manya / Twitter

Эйдан — «Секс в большом городе»

Миллионы зрительниц по всему миру не понимали, как Кэрри могла оставить хорошего парня Эйдана. Но он даже хуже, чем Мистер Биг, если посмотреть на его поступки с другой стороны. Уже на первом свидании Эйдан ставит Кэрри условие: если она не избавится от вредной привычки, вместе им не быть. И его заботит отнюдь не здоровье девушки, а возможность перекроить потенциальную партнершу под себя. Эйдан не принимает Кэрри такой, какая она есть, и по мере развития их отношений. Он отказывается посещать любимые ею вечеринки, но зато чуть ли не силком тащит ее в загородный дом, хотя она терпеть не может отсутствие городских удобств. Герой не против покритиковать подружку за то, что ее одежда занимает слишком много места. А также он торопит избранницу со свадьбой, не принимая в расчет ее сомнения. Таким образом, Эйдан — эгоист, он больше думает о себе, а не о Кэрри. Эйдан, на мой взгляд, далеко не святой: прилип с этим замужеством, с этой вредной привычкой. С покупкой квартиры устроил ерунду, даже не спросив у Кэрри. © milamostovaya / Twitter

Рон — франшиза о Гарри Поттере

Порядочность Рона и как друга, и как жениха оказывается под большим вопросом. Он завел дружбу с Гарри Поттером и всюду следовал за ним, попадая в лучи славы товарища. Однако в тяжелые для знаменитого юного мага моменты Рон вел себя странно. Например, перед Турниром Трех Волшебников. Когда против Гарри ополчилась вся школа, его рыжий друг также не преминул отвернуться. Что касается отношений Рона с Гермионой, даже Джоан Роулинг намекнула на то, что их брак сложился неудачно. Учитывая то, что на протяжении книг и фильмов подростки регулярно ругались и обзывались, сложно представить их гармоничный союз. Наверняка Рон продолжал высмеивать строгий нрав избранницы и всячески умалял ее достоинства. Для меня невыносим тот факт, что Гермиона не сбежала от него, родив прикольных рыжих карапузов, а осталась в этой ячейке общества. © lijebaleyyy / Twitter

Стефан — «Дневники вампира»

В противовес циничному Деймону, который не скрывает своей злодейской натуры, создатели сериала демонстрируют нам его безупречного брата Стефана. Тот и сам не против лишний раз заявить о своих высокоморальных ценностях и обвинить Деймона во всех грехах. Однако есть причины полагать, что Стефан — настоящий лицемер. По ходу сюжета выясняется, что его прошлое также таит в себе немало черных пятен, включая хладнокровные расправы и месть. Можно сказать, что парень искренне раскаялся, но, как оказалось, Стефан в любой момент может сойти с тропы идеальности и взяться за старое. Поэтому можно сделать вывод о том, что он лишь пытается предстать в лучшем свете перед избранницей и тем самым привязать ее к себе. Бесит то, что Cтефан пытался стать кем-то, но только не самим собой. © viprito / Twitter

Габриэль — «Эмили в Париже»

Романтический интерес главной героини сериала — шеф-повар Габриэль. В персонажа тяжело не влюбиться: французский шарм дает о себе знать. Однако его поведение вызывает ряд вопросов. И чем больше мы узнаем героя, тем больше возникает к нему претензий. В 1-м сезоне француз беззастенчиво флиртует с Эмили, не утруждая себя упоминанием о наличии постоянной подружки. Да, можно допустить, что Габриэль по уши влюбился. Но парень категорически не желает брать на себя никакой ответственности, когда во 2-м сезоне между двумя девушками возникает соперничество. Он не делает выбор, а просто сидит и ждет, когда кто-то из барышень проявит инициативу первой. Мне кажется, Габриэль какой-то глупый. Говорит: «Я тебя люблю», — и тут же съезжается с другой девушкой. Ну тебя, знаем мы таких! © nika_blyum / Twitter

Лори — «Маленькие женщины»

По сюжету благородный парень Лори делает предложение Джо, но девушка его отвергает. Спустя некоторое время он женится на ее младшей сестре Эми, утверждая, что по большой любви. И это похоже на правду. Но некоторые зрители не верят в такой поворот событий, и не без оснований. Лори — манипулятор. Парень требовал согласия на брак от Джо, заставляя ее чувствовать себя обязанной ему. Он упрекал девушку в том, что бросил все увлечения, которые ей не нравились, например бильярд. И, когда Джо отказала ему, угрожал наделать глупостей. Затем молодой человек уехал из страны. Он бездумно проводил дни, тратил деньги и ходил на балы. До тех пор, пока не встретил Эми. Возможно, Лори захотел отомстить бывшей возлюбленной, женившись на ее родной сестре. Примечательно, что и Эми сразу не поверила в искренность чувств парня. Но красноречие хитрого Лори сделало свое дело. Что мне всегда было непонятно в «Маленьких женщинах» — это брак Эми и Лори. Хорошо, что в новой экранизации он хотя бы не сказал Эми, что всего лишь хочет быть частью ее семьи. Но все равно странно. © teina_mo / Twitter

Майк — «Отчаянные домохозяйки»

Увидев красавца Майка, одна из главных героинь, Сьюзан, решает завоевать его сердце любой ценой. И ей это удается. В отношениях с этим мужчиной явно не соскучишься. Но можно ли этот факт считать плюсом — большой вопрос. Герой закрыт и непредсказуем. Можно сказать, что он живет двойной жизнью. Его прошлое хранит много тайн, в которые он не спешит посвящать избранницу. И даже когда Майк вступает в союз со Сьюзан, он пытается многое оставить за скобками их отношений. Кроме того, он думает, что его пол дает ему ряд привилегий. Например, будучи женатым человеком, он не считает зазорным посещать клубы, которые славятся пикантными танцами. И это несмотря на протесты супруги. Смотрю «Отчаянных домохозяек». Извините, но Майк — плохой человек. © mariabanner13 / Twitter

Том — «500 дней лета»

При просмотре кинофильма невозможно не проникнуться симпатией к Тому. Искренность героя подкупает, а его страдания по поводу расставания с возлюбленной вызывают сочувствие. Но создатели показали нам эту историю любви глазами Тома. А если бы мы услышали версию событий в изложении Саммер, вероятно, молодой человек предстал бы в менее выгодном свете. Том сразу увидел в главной героине девушку своей мечты, которую долгие годы ему рисовало воображение. Его не интересовал реальный человек. И хотя Саммер призналась, что ей не нужны серьезные отношения, парень решил, что это невозможно. Он продолжал смотреть на нее сквозь розовые очки и не принимал в расчет ее мнение. А когда девушка ушла, начал обвинять ее в жестокости. Вот живешь себе, живешь, а потом вдруг понимаешь, что «500 дней лета» — фильм с глубоким подтекстом. И что Том — опасный человек. © crimson_cipher / Twitter

Сяо Най — «Легкая улыбка покоряет мир»

Трогательная история любви студентов Сяо Ная и Вэйвэй нашла отклик в сердцах зрительниц. И это притом что создатели сериала обошли почти все клише романтических историй. Главный герой кажется безупречным партнером: он целеустремленный, уравновешенный и любящий. Но есть основания подвергнуть сомнению его идеальность. В редкие моменты он демонстрирует натуру собственника, который хочет полностью заполнить собой мир возлюбленной. Когда героиня ссорится с подругой, он советует ей не беспокоиться, поскольку с его появлением ее друзья должны утратить свою значимость. А также он не видит ничего зазорного в том, чтобы без спроса зайти в мессенджер партнерши с ее аккаунта и устранить соперника. Сяо Най — диктатор. © Ai_LaoHuYou / Twitter

Лео — «Зачарованные»

Лео — ангел во плоти. Таким он представлен создателями сериала. Однако если проанализировать поведение персонажа, напрашивается вывод, что он далеко не святоша. Но любовь, как мы знаем, зла, поэтому Пайпер пришлось столкнуться с многочисленными проблемами в отношениях с Лео. Герою можно приписать ответственность перед всем волшебным миром. Но, к сожалению, ответственностью перед возлюбленной он не обладает. Несмотря на то, что старейшины запрещают союз ангела и ведьмы, Лео настаивает на тайном браке вопреки голосу рассудка. Когда влюбленные женятся, выясняется, что в приоритетах Лео семья далеко не на первом месте, отчего возникают многочисленные ссоры. В какой-то момент он и вовсе бросает жену и детей и улетает выполнять свой долг хранителя. Пересматриваю «Зачарованных». Я в шоке от того, что Лео, оказывается, вовсе не белый и пушистый, а тот еще токсичный парень. © witch_and_b*ne / Twitter