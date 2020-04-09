10+ романтических фильмов, после просмотра которых появляется нестерпимое желание кого-нибудь скорее поцеловать

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В романтических фильмах все начинается одинаково: девушка встречает молодого человека, они влюбляются, но потом возникают непреодолимые обстоятельства, которые не позволяют им быть вместе. Из фильма в фильм меняются только места встречи и причины, которые могут разлучить героев. Но, если все так предсказуемо, почему же мы, зрители, снова и снова смотрим эти ленты? Да потому, что точно знаем: эти картины полны оптимизма, и любовь в них всегда побеждает.

Мы в AdMe.ru выбрали фильмы, в которых между обаятельными главными героями возникает такая химия, что чувствуешь это через экран. А в бонусе расскажем о мелодраме, которую обязательно стоит посмотреть всем любителям жанра.

Поменяться местами

Если где и могут стоять вместе эпитеты «захватывающий» и «романтичный», то именно здесь, ведь эта французская мелодрама способна удивить даже искушенного зрителя. Несмотря на то что сюжет полон клише, он тонко реализован и сдобрен отличной актерской игрой и чувственным саундтреком. Рафаэль и Оливия счастливо женаты. Именно встреча с будущей женой вдохновила героя на создание романа, который положил начало культовой саге, прославившей его. Но годы идут, Оливия так и не стала известной в музыкальной сфере и продолжает работать учительницей музыки в школе. Супруги все дальше друг от друга и все чаще ссорятся. А однажды утром они просыпаются в другом мире, в котором Оливия известна, а Рафаэль — обычный учитель, причем он помнит ее, а она его — нет. Становится понятно, как много значит для героя жена, вот только удастся ли снова добиться ее любви? Рейтинг IMDb — 7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Трейлер

Ты умеешь хранить секреты?

Легкий фильм, поднимающий темы уязвимости в отношениях. Жизнь героини по имени Эмма трудно назвать идеальной: работа надоела, парня своего она не любит, а тут еще и самолет, в котором она летит из командировки, начинает жутко трясти. Пострадал от турбулентности только сосед Эммы, потому что ему, испугавшись авиакатастрофы, девушка решила как на духу выложить все свои проблемы. Но вот незадача: этот парень, безропотно слушающий о личной жизни в трясущемся самолете, оказывается руководителем компании, в которой Эмма работает. Придя в офис, будет ли он хранить секреты или распорядится ими как-то иначе? Рейтинг IMDb — 5,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,6

Трейлер

Так близко к горизонту

Фильм возвращает в те времена, когда ты только стоишь на пороге взрослой жизни: ветер в лицо, любые преграды по плечу и все еще только впереди. Джессика, увидев Дэнни, не сомневается ни секунды: он ее судьба и они должны быть вместе. Но у Дэнни серьезные проблемы, и он не хочет погружать в них такую прекрасную подружку, а потому отталкивает ее. Но девушка упорна и не отступает. Может ли любовь с первого взгляда длиться долго и выдержать взрослые испытания? Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Трейлер

Ода к радости

Мартин Фримен — звезда сериалов «Шерлок», «Фарго» и любимый «хоббит» всех времен и народов — на этот раз играет библиотекаря Чарли, который страдает от редкого неврологического заболевания: чуть расчувствуется — и падает в обморок. В глубокий нокаут его оправляют вообще любые переживания — хорошие и не очень. И надо же такому случиться, что он встречает Франческу — девушку своей мечты. Ее играет невероятно красивая Морена Баккарин, которую мы помним по роли подружки Дэдпула и Инары в культовом сериале «Светлячок». Чарли решается: будь что будет — и зовет красотку на свидание. Учитывая его заболевание, влюбленных ждет немало трудностей и комичных ситуаций, а зрителя — искренняя и забавная история, которая стоит того, чтобы потрать на нее 93 минуты жизни. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Трейлер

После

Вариация классической истории любви между хорошей девочкой и местным бунтарем. Тесса поступает в колледж и переезжает в общежитие, где, как известно, хорошему не научат. Вот и она быстро забывает про заботливую маму, своего классного парня Ноя и влюбляется в забияку и любимца всех девчонок по имени Хардин. И все — жизнь делится на «до» и «после». Оказывается, парень не так прост, как кажется, и ведет себя отвязно не просто так. Будет ли Тесса «спасать» паренька? Безусловно. Ждать ли химии между героями? Определенно, это напряжение чувствуешь даже через экран. Рейтинг IMDb — 5,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

Трейлер

Та еще парочка

Удивившись тому, что Шарлиз Терон и не думает стариться, можно вдоволь посмеяться над ее прекрасным дуэтом со звездой комедии Сетом Рогеном. Поначалу их герои кажутся несовместимыми, и это классно обыграно в сценарии. Журналист Фред влюбляется в прекрасную и недоступную Шарлотту, которая собирается баллотироваться в президенты. Они будто из разных миров, и точек соприкосновения быть не может, но, присмотревшись к забавному бородачу, Шарлотта узнает в нем паренька, за которым приглядывала, пока в молодости подрабатывала няней. Добрый простой юмор и атмосфера душевности — может, это именно то, что вам нужно? Веселое времяпрепровождение гарантируется. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Трейлер

Свадебный год

Если очень хочется чего-то легкого и незатейливого, то эта комедия — идеальный вариант. Мара устроилась хорошо: в брак не верит, к серьезным отношениям не стремится. Но после встречи с Джеком она понимает, что, возможно, не во всем была права. А вот у Джека все понятно: он настроен серьезно и не намерен отпускать любимую. У жизни прекрасное чувство юмора, поэтому она подкидывает паре небольшое испытание: приглашение на 15 свадеб, где Мара услышит разные истории любви. Но дойдет ли наша парочка до алтаря? Рейтинг IMDb — 5,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

Трейлер

Он и она

Мелани и Реми молоды, живут в Париже — казалось бы, что еще нужно для счастья? А им подавай любви, да не простой, а настоящей, чтобы больше никакого одиночества, полное взаимопонимание, бессонные ночи и серенады под луной. Мелани рассталась с парнем и стала холодной и отстраненной, ничто ее не радует, мир потерял краски. Реми вообще страдает от панических атак. Эти ребята идеально подходят друг другу, да и живут по соседству, только вот так погружены в свои проблемы, что времени на то, чтобы рассмотреть ту самую, долгожданную любовь, найти не могут. Ироничное, красивое, тонкое французское кино, после просмотра которого чувствуешь прилив сил и желание улыбаться. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Трейлер

Помешанный на времени

Эндрю Боулер снял фильм на основе собственной короткометражки, которую в 2012 году даже номинировали на «Оскар». Звезда «Игры престолов» Cофи Тернер играет очаровательную девушку по имени Дебби. Бывший парень Дебби, студент-физик Стиллман после расставания изобретает машину времени, чтобы вернуться в прошлое и сохранить отношения с любимой. Но попытки исправить старые ошибки приводят к тому, что он начинает совершать новые. Получится ли у него удержать возлюбленную или, вернувшись в прошлое, он сделает только хуже? Рейтинг IMDb — 5,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6

Трейлер

Между нами музыка

Первая серьезная причина того, чтобы посмотреть фильм, — в нем играет Райан Гослинг. Для тех, кому этого недостаточно, чтобы потратить 128 минут на кино, заметим, что эта работа, скажем так, нестандартная. Это выражается во всем: в работе оператора, монологах, невероятной музыке. Фэй встречается с Куком. Но однажды девушка знакомится с музыкантом Би Ви и влюбляется в него. В это время Кук встречает официантку по имени Ронда, и ситуация становится очень сложной: это уже даже не треугольник, а четырехугольник. Как выпутаются герои — смотрите сами. Рейтинг IMDb — 5,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Трейлер

Бонус: если вы еще не видели, то обязательно посмотрите мелодраму «Звезда родилась»

Брэдли Купер и Леди Гага блестяще сыграли влюбленных в нашумевшей мелодраме, которая показывает изнанку славы и популярности. К хорошей игре актеров прибавьте впечатляющие саундтреки, и станет понятно, почему фильм восхитил даже строгих критиков. Сюжет крутится вокруг популярного музыканта по имени Джексон, который знакомится с талантливой, но никому не известной Элли. Девушка пишет песни, но боится выступать с ними, да и вообще не уверена в своих силах. Между героями начинается бурный роман, и Джексон решает во что бы то ни стало показать Элли публике. Они начинают выступать вместе, и, казалось бы, все должно быть хорошо, да только Джексон окончательно теряет контроль над собой. Справятся ли герои с испытаниями? Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Трейлер

Романтические истории отлично подходят для создания теплой атмосферы. Их много не бывает, поэтому мы ждем ваших советов: что еще посмотреть в этом жанре?