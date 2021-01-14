10+ ролей, в которых на заре карьеры снялись известные актеры, а мы их не помним, хоть тресни

Далеко не каждый известный сегодня актер уже на старте получил главную роль, которая принесла ему мировую славу. Большинству из них пришлось пройти и через малобюджетные проекты, и через съемки в эпизодах. Кому-то посчастливилось немного поучаствовать в популярном сериале или престижном фильме. Но об этих первых шагах в киноискусстве мало кто вспоминает, когда большая звездная роль уже сыграна.

Мы в AdMe.ru решили поворошить прошлое наших любимых актеров и отыскали сыгранные ими небольшие роли в известных сериалах и фильмах. И на это действительно стоит взглянуть.

Эми Адамс в сериале «Тайны Смолвиля» (2001–2011)

Эми Адамс, давно зарекомендовавшая себя как разноплановая актриса, на заре своей карьеры появилась в одной из первых серий культового сериала своего времени «Тайны Смолвиля». Она сыграла девушку, которая страдает ожирением и обретает еще большие проблемы с весом из-за овощей, выросших в зараженной метеоритом почве. Погодите, как я мог не узнать Эми Адамс в «Тайнах Смолвиля» при повторном просмотре? © mxreese1701 / Twitter

Дэвид Духовны в сериале «Твин Пикс» (1990–1991)

Если задуматься, с какими ролями ассоциируется Дэвид Духовны, вероятнее всего, большинство назовет агента Малдера из «Секретных материалов» или Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии». Однако поклонники творчества Дэвида Линча вспомнят первую яркую роль актера: агента ФБР с длинными волосами в сериале «Твин Пикс».

Тейлор Момсен в фильме «Гринч — похититель Рождества» (2000)

Звезда сериала «Сплетница» и солистка музыкальной группы The Pretty Reckless в детстве появилась в фильме на рождественскую тематику, который все любят пересматривать на зимние праздники наравне с кинолентами «Один дома» и «Санта-Клаус». Речь идет о «Гринче — похитителе Рождества», где маленькая Тейлор была подружкой зеленого существа. Все еще в шоке от того, что это один и тот же человек. © AnthonyUly / Twitter

Арми Хаммер в сериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012)

Красавец Арми Хаммер прославился благодаря главным ролям в фильмах «Агенты А. Н. К. Л.» и «Назови меня своим именем», но мало кто вспомнит, кого же он сыграл в сериале «Отчаянные домохозяйки». Арми появился в одной из серий 4-го сезона, и это был молодой парень, который занимался нелегальным бизнесом и устроил проблемы одному из ключевых героев — Майку, мужу Сьюзен.

Сара Полсон в сериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012)

В этом же сериале засветилась и Сара Полсон, которая на сегодняшний день не нуждается в особом представлении после головокружительного успеха сериалов «Американская история ужасов» и «Рэтчед». Она принимала участие в 4-м и 8-м сезонах «Отчаянных домохозяек», где сыграла сестру многодетной Линетт. Почему никто не сказал мне, что Арми Хаммер и Сара Полсон снимались в «Отчаянных домохозяйках»? © AddyAguilera / Twitter

Норман Ридус в сериале «Зачарованные» (1998–2006)

Задолго до того, как Норман Ридус получил свою звездную роль в сериале «Ходячие мертвецы», он снялся в другом культовом сериале — «Зачарованные». Там он ненадолго предстал в качестве бывшего возлюбленного одной из сестер-ведьм, Пейдж. Полюбоваться им можно в 5-м сезоне сериала.

Эзра Миллер в сериале «Блудливая Калифорния» (2007–2014)

Киллиан Мерфи в фильме «Девушка с жемчужной сережкой» (2003)

Киллиана Мерфи прославили фильмы «Пекло», «Начало», но окончательно он влюбил в себя весь мир после главной роли в сериале «Острые козырьки». Мало кто помнит, что на заре своей карьеры актер сыграл второстепенного персонажа в известном фильме «Девушка с жемчужной сережкой». Его герой был сыном мясника, к которому ходила за покупками героиня Скарлетт Йоханссон.

Бенедикт Камбербэтч в фильме «Еще одна из рода Болейн» (2008)

Всеми любимый сериальный Шерлок, Бенедикт Камбербэтч, играл также и в исторической драме о Генрихе VIII «Еще одна из рода Болейн» вместе с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Там он исполнил роль мужа Марии Болейн, который был вынужден отступить при возникновении симпатии короля к его супруге.

Джессика Альба в сериале «Тайный мир Алекс Мак» (1994–1998)

Те, чье осознанное детство пришлось на конец 1990-х — начало 2000-х, вспомнят легендарный сериал, который заставлял их прилипать к экрану в школьные годы. «Тайный мир Алекс Мак» рассказывал о девочке, которая волей случая обретает сверхъестественные способности и вынуждена скрывать их от родителей и одноклассников. А вот ее школьным недругом и была юная Джессика Альба.

Кэрри-Энн Мосс в сериале «Спасатели Малибу» (1989–2001)

Многим Кэри-Энн Мосс навсегда запомнилась как эффектная Тринити с короткой стрижкой и в латексном костюме из «Матрицы». В абсолютно другом амплуа актрису можно было увидеть в сериале «Спасатели Малибу» в 4-м сезоне, где она красовалась в розовом купальнике, источая романтические флюиды. Жизнь Тринити до красной таблетки. © th3_dysgruntled / YouTube

Эль Фэннинг в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012)

Эль Фэннинг к своим 22 годам успела стать звездой первого эшелона, снявшись в ключевых ролях в фильмах «Малефисента», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Неоновый демон», сериале «Великая». Кто бы мог подумать, что экранная дочь пациентки неугомонного медика из 2-го сезона сериала «Доктор Хаус» достигнет таких вершин.