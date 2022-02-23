10 ролей советского кино, которые изумляют реальным возрастом актеров

Это сегодня артисты молодеют и стареют при помощи компьютерных технологий, а еще каких-то 40–50 лет назад о таких возможностях только мечтали. Возраст отнимали и прибавляли при помощи грима, костюмов и умелой актерской игры.

AdMe.ru вспомнил культовые советские фильмы, в которых актеры сыграли так убедительно, что их реальный возраст так сразу и не определишь. Одним повезло родиться с соответствующей фактурой, а другим пришлось пойти на особые ухищрения.

Георгий Юматов — «Офицеры»

Настоящую славу Георгию Юматову принес кинофильм «Офицеры». Актеру было 44 года, когда его взяли на роль двадцатилетнего Алексея Трофимова. И если внутренне артист ощущал себя молодо, то над внешним видом гримерам пришлось поколдовать. Чтобы скрыть возраст, лицо Георгия смазывали яичным белком и обклеивали лентой. Для эффекта омоложения волосы актера заплетали в косички и завязывали на затылке. Всю эту конструкцию прятали под буденовку. Так Юматов, хоть и с некоторой натяжкой, походил на юного героя.

Надежда Румянцева — «Королева бензоколонки»

Мало кто знает, что на роль семнадцатилетней Людмилы Добрыйвечер сначала взяли эстонскую актрису Терье Луйк, которой на момент съемок был 21 год. Когда же примерно шестая часть картины была снята, руководство студии приняло решение отказаться от сотрудничества с молодой артисткой. Дело в том, что Терье воспринимала все комические сцены чересчур серьезно. В итоге смешливую Людмилу в «Королеве бензоколонки» сыграла тридцатидвухлетняя Надежда Румянцева. Разница в возрасте нисколечко не помешала актрисе. Румянцева без труда вжилась в озорной и неунывающий характер героини.

Евгений Моргунов — «Самогонщики»

Трудно в это поверить, но исполнитель роли Бывалого был младше Труса и Балбеса. На момент съемок фильма «Самогонщики» Юрию Никулину было 40, Георгию Вицину — 44, а Евгению Моргунову — всего 34 года. Запоминающийся бас и дородная фигура явно добавляли артисту солидности. Если внешне Моргунов выглядел старше своих лет, то внутри он оставался мальчишкой. Коллеги по цеху вспоминают, что Евгений любил пошутить и побалагурить, а иногда и ввязаться в конфликт. На съемках фильма «Пес Барбос и необычайный кросс» актер повздорил с дрессировщиком. Пес по кличке Брех, встретившись с Моргуновым на картине «Самогонщики», вспомнил старые обиды и тяпнул артиста за ногу.

Татьяна Канаева — «Это мы не проходили»

Восьмиклассницу Милу Ходзицкую Татьяна Канаева сыграла, когда ей было 27 лет. Актриса окончила Горьковское театральное училище и успела построить карьеру в театре, а вот опыта работы в кино у Канаевой не было. Роль школьницы стала для нее дебютной, но такой успешной, что после этого Татьяна продолжила сниматься в фильмах.

Инна Чурикова — «Морозко»

Сказка «Морозко» стала отправной точкой для карьеры Инны Чуриковой, а ведь на момент съемок актрисе было всего 20 лет. К слову, на роль Марфуши планировали взять актрису на 16 лет старше — Тамару Носову, а сама Инна Михайловна мечтала сыграть Настеньку. Во время проб молодая артистка так убедительно грызла орехи, что режиссер решил отдать роль Марфуши именно ей.

Наталья Крачковская — «Иван Васильевич меняет профессию»

Роль жены управдома стала визитной карточкой Натальи Крачковской. Реплики зрелой мадам Бунши быстро разошлись на цитаты, а сцена со снятием парика навсегда осталась в нашей памяти. На момент съемок актрисе было всего 34 года. Чтобы выглядеть солидно, во время работы над картиной Крачковской даже пришлось набирать вес. Из-за перенесенного воспаления легких Наталья Леонидовна заметно похудела, и это не понравилось режиссеру. Было решено придерживаться строгого рациона, чтобы вернуть былую форму. Завтракала Крачковская манной кашей со взбитыми сливками, обедала макаронами с сыром, а за ужином съедала порцию оладий с медом.

Сергей Филиппов — «Карнавальная ночь»

«Королю эпизода» Сергею Филиппову было всего 44 года, когда он сыграл маститого лектора общества «Знание» в фильме «Карнавальная ночь». К слову, слава на артиста обрушилась много раньше. Филиппов был любим как театральной публикой, так и ценителями кино. Народная популярность не давала ему лишний раз появиться на улице. Люди моментально узнавали актера и окружали его вниманием, потому Филиппову даже приходилось маскироваться.

Светлана Дружинина — «Девчата»

Роль ищущей любви Анфисы далась Светлане Дружининой непросто. Изобразить пытающуюся устроить личную жизнь героиню, когда тебе всего 26 и ты счастлива в браке, — уже вызов. Но обстановка на съемочной площадке накалялась еще и из-за конфликта личных интересов. Исполнитель главной роли Николай Рыбников был убежден, что роль Анфиски должна была достаться его жене Алле Ларионовой. На этом беды Дружининой не закончились. После просмотра первых материалов руководство картины хотело заменить актрису из-за ее эффектной внешности и даже устраивало пробы. Положение исправил худрук Юлий Райзман. Он предложил вырезать все крупные планы и оставить блистательно справившуюся с ролью Светлану Сергеевну на своем месте.

Ирина Короткова — «Переступи порог»

Ирина Короткова давно вышла из школьного возраста, когда ей досталась роль десятиклассницы Лены Прохоровой в фильме «Переступи порог». На момент съемок актрисе было 23 года, и она только окончила театральное училище имени Бориса Щукина. После успеха картины Короткова продолжила сниматься, но основным местом работы выбрала Московский театр кукол, в котором она трудилась до 2012 года.

Людмила Хитяева — «Евдокия»

К работе над картиной «Евдокия» Хитяева приступила, когда ей было 30 лет. Актрисе предстояло сыграть возрастную героиню, которая пережила много бед и горестей, но нашла счастье в семье и 5 усыновленных детях. Чтобы состарить артистку для роли, на Людмилу накладывали специальный возрастной грим. Как-то раз Хитяева зашла в образе в актерскую столовую и встала в очередь вместе с коллегами по цеху. Никто не обратил внимания на пожилую женщину. Лучшей похвалы ее актерскому таланту и гримерским умениям и придумать нельзя.