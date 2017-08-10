10 ролей, которые показали, как могут выглядеть любимые актеры в старости

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Хороший актер способен сыграть кого угодно: и персонажей намного младше себя, и героев с богатым жизненным опытом и прошлым, чей возраст на несколько десятков лет «опережает» их собственный. AdMe.ru расскажет об актерах, которые прекрасно справились с возрастными ролями, а еще мы приготовили для вас бонус: поклонники сериала «Игра престолов» точно не останутся равнодушными.

Немо / Джаред Лето

Господин Никто, 2009

Вряд ли мы увидим когда-нибудь Джареда в подобном виде: как многие подозревают, актеру известен секрет вечной молодости — последние лет 20 он практически не меняется. Говорят, силиконовая маска, которая применялась для создания грима, совсем не пришлась ему по душе, но зато роль удалась на все 100.

Мадам Селин-Вильнев Дегофф-унд-Таксис

Тильда Суинтон

Отель «Гранд Будапешт», 2014

Актриса мастерски исполнила роль престарелой аристократки: грим был нанесен настолько искусно, что ее было попросту не узнать. Кстати, Суинтон вскоре снова примерит на себя несколько лишних десятков лет: для роли в фильме «Суспирия» актриса перевоплотилась до неузнаваемости в пожилого мужчину.

Бенджамин Баттон / Брэд Питт

Загадочная история Бенджамина Баттона, 2008

Для того чтобы состарить Питта, впервые были применены новейшие технологии тех лет: на лице актера было зафиксировано более 120 эмоций, которые легли в основу 3D-моделей. Была проделана гигантская работа, в результате которой эмоции актера перенесли на его дублеров. Чуть ли не половину фильма Питт отыгрывает сцены перед обычной камерой, без погружения в атмосферу съемок!

Дэйзи / Кейт Бланшетт

Загадочная история Бенджамина Баттона, 2008

В истории про Бенджамина Баттона главную женскую роль блестяще сыграла Кейт Бланшетт, чья героиня стареет, как и все обычные люди. Для создания образа ее персонажа в старости местами использовался обычный грим, а иногда та же самая анимация, что и для главного персонажа.

Ханна Шмиц / Кейт Уинслетт

Чтец, 2009

В фильме героиня Уинслетт стареет буквально на наших глазах: временами актрисе приходилось тратить на грим по 8 часов. Усилия были потрачены не зря: фильм вышел замечательным, а Кейт получила за роль заслуженный «Оскар».

Лора Браун / Джулианна Мур

Часы, 2002

Стареть на глазах у зрителей — смелый шаг для каждой актрисы, но Джулианна Мур достойно справилась с ролью героини, которую мы видим и молодой, и пожилой. Актрисе уже перевалило за 50 лет, но, кажется, она совсем перестала меняться — увидеть ее в образе старушки удается разве что в кино.

Эдгар Гувер / Леонардо Ди Каприо

Дж. Эдгар, 2011

Мы уже не раз убеждались в том, что Ди Каприо — шикарный актер, и в фильме про самого знаменитого за всю историю главу ФБР он доказал это в очередной раз. В конце повествования Лео просто не узнать: его грим включал в себя гипсовую маску на все лицо, различные парики, седые волосы и простетический нос.

Пегги Картер / Хейли Этвелл

Первый мститель: Другая война, 2014

Для этой роли использовался цифровой грим: актриса играла свою роль без грима, но с маркерами на лице. Была приглашена пожилая дублерша, чью кожу репроецировали на лицо Хейли — работа была проделана ювелирная. Еще чуть-чуть, и совсем скоро актерам и вовсе не придется мучиться с неудобным гримом — да здравствуют высокие технологии!

Ведьма / Хелена Бонэм Картер

Крупная рыба, 2003

Пожалуй, в этом фильме как нельзя лучше отразилось мастерство Хелены: актриса явила на экране симбиоз двух противоположных личностей — прекрасной девушки Дженнифер и страшной ведьмы со стеклянным глазом. Вот он, талант!

Бонус: Красная женщина / Кэрис Ван Хаутен

Игра престолов, 6-й сезон, 2016

Фанаты сериала хорошо помнят сцену в начале 1-го сезона, когда одна из героинь, ведьма по имени Мелиссандра, вдруг превратилась в дряхлую старуху. Возник вопрос: кто исполнял эту роль? Конечно же, здесь не обошлось без дублерши, но лицо принадлежит исполнительнице роли Красной женщины, актрисе Кэрис Ван Хаутен, которую тщательно загримировали. Увы, настоящий возраст персонажа остается загадкой. Как бы то ни было, образ получился по-настоящему шокирующим и запоминающимся.