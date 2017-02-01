10 реальных людей, ставших прототипами наших любимых киногероев

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Мы часто восхищаемся работой режиссеров, сценаристов и актеров, которые создают и воплощают ярких, запоминающихся и даже культовых героев. Но нередко именно внешность и характер реальных людей становятся основой для творчества киноделов. Редакция AdMe.ru собрала примеры влияния реальных людей на узнаваемых и любимых киноперсонажей. Подчас сходство просто невероятное!

Морис Тийе — Шрек Шрек

По признанию создателей, образ Шрека был навеян внешностью Мориса Тийе. В 17 лет юношу поразила редкая болезнь — акромегалия. Его кости стали стремительно расти, а пропорции тела нарушались. Будучи очень сильным, он нашел себя в спорте, став успешным борцом, и запомнился поклонникам под псевдонимом «Французский ангел». По признанию современников, несмотря на брутальную внешность, великан Тийе был большим добряком. Ну совсем как любимый зеленый огр!

Хайрам Бингем III — Индиана Джонс Индиана Джонс

Хайрам Бингем III — американский ученый-археолог и политик. Как и персонаж Дж. Лукаса, он преподавал историю и политологию в Принстоне. Как и Джонс, Бингем был специалистом по Южной Америке, а в 1911 году навсегда вошел в историю и сам, заново открыв священный город инков — Мачу-Пикчу. Конечно, на создание образа Джонса режиссеров вдохновили и другие ученые, но именно пересечения с биографией Бингема наиболее очевидны.

Джон Неттлшип — Северус Снейп Гарри Поттер

Как утверждает сама писательница, вдохновение для создания образа профессора зельеварения она получила под впечатлением от методов и манер учителя химии Джона Неттлшипа. По признанию Роулинг, Неттлшип был вспыльчивым и требовательным учителем, поэтому его недолюбливали ученики. Все изменилось с появлением Снейпа: когда репортеры узнали, кто стал его прототипом, Неттлшип прославился.

Кит Ричардс — капитан Джек Воробей Пираты Карибского моря

Исполняя знаменитую роль в фильмах серии «Пираты Карибского моря», Депп старался подражать походке, жестам и манерам Кита Ричардса — знаменитого гитариста The Rolling Stones. Оттуда же другие черты — любовь к фенечкам, банданам и кольцам. Не верите? В третьей части франшизы по просьбе Деппа Ричардс сыграл отца Джека Воробья (капитана Тига). Отсюда и феноменальное сходство отца и сына на экране.

Джефф Дауд — Джеффри «Чувак» Лебовски Большой Лебовски

«Чувак» был буквально срисован с Джеффа Дауда, промоутера независимого кино, с которым братья Коэн познакомились еще во время поисков дистрибьютора для фильма «Просто кровь». Дауд точно так же был пацифистом, являлся членом «Сиэтлской семерки», любил коктейль «Белый русский» и в своем кругу именовался «Чуваком».

Альберт Эйнштейн — доктор «Док» Браун Назад в будущее

Гениальный, но причудливый ученый с растрепанными седыми волосами. О ком идет речь? Вариантов как минимум два. Только один из них — реальный ученый — Альберт Эйнштейн, а второго на экране сыграл Кристофер Ллойд. Образ «Дока» — почти точная копия лауреата Нобелевской премии. Кроме того, влияние на образ оказал известный дирижер Леопольд Стоковский.

Годзо Сиода — магистр Йода Звездные войны

По одной из версий, прообразами Йоды послужили японские мастера боевых искусств. Так, многие указывают на Годзо Сиоду — одного из главных адептов айкидо XX века, создателя стиля ёсинкан. Как и Йода, он был невысок, что не помешало ему в совершенстве овладеть боевым искусством. Кроме того, как и Йода, он был прирожденным учителем, воспитавшим многих признанных мастеров айкидо. Кроме того, среди прототипов упоминают также Сокаку Такэду и Морихэя Уэсибу.

Хоакин Мурьета — Зорро Маска Зорро

История о легендарном бандите основана на реальных событиях, происходивших в Калифорнии во времена золотой лихорадки. По легенде, Мурьета превратился из честного шахтера в бандита. Версии перевоплощения расходятся, однако легенда утверждает, что Мурьета защищал честь своей жены и боролся против американского господства в Калифорнии. Со временем благодаря литературе имя Мурьеты стало синонимом праведной борьбы, а образ эволюционировал в рыцаря в плаще и черной маске, известного нам как Зорро.

Мехран Карими Нассери — Виктор Наворски Терминал

В основе сюжета «Терминала» лежит реальная история, произошедшая в 1988 году с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери. 18 лет (до 2006 года) он жил в парижском аэропорту, поскольку все его документы были украдены. До истории Эдварда Сноудена Нассери был, пожалуй, самым известным жителем аэропортов в мире.

Джозеф Белл — Шерлок Холмс Шерлок

У Холмса есть много общего с профессором Эдинбургского университета Джозефом Беллом, у которого Конан Дойл работал помощником. Белл был высок, худощав, резок в движениях и курил трубку. Писатель не раз вспоминал о его пытливом уме и удивительной интуиции. В частности, он умел точно определить профессию и характер своих пациентов и всегда советовал своим студентам пользоваться глазами, слухом, обонянием в той же мере, что и мозгом.