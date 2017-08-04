10 реальных историй любви, которые показали в кино

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы живем размеренной жизнью и, бывает, не замечаем, какие страсти творятся вокруг нас. А ведь именно жизнь подкидывает самые крутые истории для фильмов, которые мы так любим смотреть. AdMe.ru выбрал 10 сильных картин, основанных на реальных событиях, где любовь играет главную роль. Наслаждайтесь кино, наслаждайтесь жизнью!

В ролях: Одри Тоту, Бенуа Пульворд, Алессандро Нивола, Мари Жиллен, Эммануэль Дево Лента рассказывает о периоде жизни легендарной законодательницы мод Коко Шанель до того, как она стала знаменита: а именно о ее непростых отношениях с Этьеном Бальсаном и Артуром Кэйпелом. Рейтинг IMDb — 6,7

В ролях: Рене Зеллвегер, Юэн Макгрегор, Эмили Уотсон, Барбара Флинн, Билл Патерсон История о детской писательнице и художнице Беатрикс Поттер — талантливой и свободомыслящей. Она не стремилась, как большинство женщин конца XIX века, выгодно выйти замуж. Беатрикс выбрала собственный путь и встретила свою любовь. Рейтинг IMDb — 7

В ролях: Мишель Уильямс, Эдди Редмэйн, Кеннет Брана, Джуди Денч, Джулия Ормонд Фильм о странице жизни легендарной Мэрилин Монро. Когда актриса приезжает в Англию на съемки, в нее сразу влюбляется помощник режиссера Колин Кларк (Эдди Редмэйн). Встреча с Мэрилин и их короткий роман подтолкнули Кларка к написанию книги «Принц, танцовщица и я». Рейтинг IMDb — 7

В ролях: Ранвир Сингх, Приянка Чопра, Дипика Падукон, Танви Азми, Махеш Манджрекар Импульсивная и страстная история любви индийского военачальника Баджирао I и мусульманской принцессы Мастани. Как во всех болливудских фильмах, здесь встретятся преданность и предательство, сила и прощение, страдания и, конечно, любовь. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Николь Кидман, Клайв Оуэн, Дэвид Стрэтэйрн, Родриго Санторо, Молли Паркер, Паркер Поузи Картина повествует об отношениях знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя с его третьей женой — известной военной журналисткой Мартой Геллхорн. Николь Кидман и Клайв Оуэн номинировались на несколько премий за исполнение этих ролей. Рейтинг IMDb — 6,3

В ролях: Сальма Хайек, Альфред Молина, Валерия Голино, Эшли Джадд Фильм рассказывает историю жизни мексиканской художницы Фриды Кало. Попав в юношеские годы в аварию, Фрида перенесла множество операций. Она была год прикована к постели и именно тогда начала рисовать. Искусство и политика объединили Фриду и известного художника Диего Риверу. Рейтинг IMDb — 7,4

В ролях: Мерил Стрип, Эми Адамс, Стэнли Туччи, Крис Мессина Секретарь и блогер Джули Пауэлл (Эми Адамс) в течение года пытается приготовить 524 блюда из книги знаменитого шеф-повара французской кухни Джулии Чайлд (Мерил Стрип). Вести кулинарную битву ей помогает муж Эрик, так же, как когда-то Джулии помогал ее любимый — Пауль. Рейтинг IMDb — 7

В ролях: Джулианна Мур, Эллен Пейдж, Майкл Шеннон, Стив Карелл, Люк Граймс, Гэбриел Луна Фильм о женщине-полицейском Лорел Хестер, которая тайно встречается с юной Стейси Андре. Тайне приходит конец, когда Лорел узнает, что смертельно больна. Героинь картины мастерски сыграли обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур и номинантка на «Оскара» Эллен Пейдж. Рейтинг IMDb — 6,5

В ролях: Нина Хосс, Джеки Идо, Катя Флинт, Антонио Престер, Янек Рике, Хелен Намасо Ленамаркен, Николас Сиронка Фильм о любви швейцарки и воина-самбуру из племени масаи. Разные культуры, образ жизни и мировоззрение не останавливают влюбленных, и они заключают брак. В этой невероятной истории сплелись гордость, страсть, ревность и любовь. Рейтинг IMDb — 6,5