10 психологических фильмов, в которых творится настоящий треш в замкнутом пространстве

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Если взять за условие всего лишь одно помещение и небольшое количество героев, приправив все это напряженной драматической ситуацией, то в результате всегда получается интересное кино. Ведь именно в таких камерных условиях можно разглядеть всю глубину человеческой души, да и переживаний бывает в сто раз больше, ведь героям просто некуда бежать.

AdMe.ru представляет вам 10 разножанровых фильмов, действие которых разворачивается как раз таки в условно замкнутом пространстве. Сохраняем.

Круг, 2015

Фильм, который сняли в Лос-Анджелесе всего за 10 дней, напоминает игру «Слабое звено», причем с прощанием в буквальном смысле. Представьте: в комнате собрали 50 людей совершенно различного социального статуса, возраста, расы, пола и убеждений. Их объединяет одно — игра, где они должны решать, кто умрет следующим. Интересно это зрелище благодаря тому, что все действия героев основаны на любопытной штуке под названием «дилемма заключенного», которая основывается на том, что все рациональные игроки выбирают предательство партнеров ради собственного выигрыша. Но честно предупредим, что вопросов здесь будет больше, чем ответов. Поэтому картина рекомендована не тем, кто в конце не совсем понятного фильма восклицает: «Ну и что это было? Что все это означает?», а тем, кому просто интересна тема проявления человеческой натуры в экстремальных условиях.

История призрака, 2017

Один из фаворитов фестиваля независимого кино Sundance Film Festival, снятый за копеечные для Голливуда $ 100 тыс. со звездами первой величины, потрясающим оператором и совершенным отсутствием промоушена, — это все об «Истории призрака». Да, вы правильно подумали: на скриншоте действительно привидение, завернутое в обычную белую ткань. Но кто бы мог представить, что медитативный фильм про чувака в простыне, который после смерти остается пленником своего дома и его истории, может оказаться настолько пронзительным. В картине практически все диалоги и эмоции героев заменены длинными статичными кадрами, которые, как это ни парадоксально, показывают скоротечность времени одновременно с неизбывностью такого чувства, как горе. Честно говоря, этот фильм противопоказан любителям экшена или глубокомысленного кино. Это фильм-эмоция, который нужно не понимать, а чувствовать.

Эксперимент «Офис», 2016

«Эксперимент «Офис» — этакая вариация «Повелителя мух», когда зрителю показывают, на что способен человек ради выживания, когда мораль и нормы цивилизованного общества уже не действуют. Только сцена здесь перенесена в обычный опенспейс, а рубиловом занимается самый что ни на есть офисный планктон. Если точнее, 80 сотрудников компании оказываются запертыми в офисе, а затем им объявляют, что они должны убить всех, кто их раздражает. Поначалу ребята воспринимают это как шутку, но уже буквально через полчаса размахивают топорами направо и налево. В общем, все происходящее тут вполне предсказуемо: честно, жестоко и бессмысленно — впрочем, как и сама жизнь. Бонус для сериаломанов: тут играет актер, исполнивший роль доктора Кокса в «Клинике», но он уже не особо смешной.

Дрейф, 2006

«Дрейф» — наверное, уже классика жанра камерной драмы, перенесенной в открытое пространство безграничной водной глади. По сюжету, несколько молодых людей арендуют яхту, выходят в открытое море, в разгар веселья прыгают в воду, но внезапно осознают, что забыли опустить лестницу, без которой забраться обратно на яхту невозможно... Ну с кем не бывает? Оказывается, с теми, кто хочет жить. Эта жутковатая история разборок людей с природой и друг с другом за бортом яхты становится еще более страшной после надписи в заглавных титрах «Основано на реальных событиях».

Последний урок, 2008

Французское кино всегда отличалось особой эмоциональностью, и «Последний урок» — еще одно тому подтверждение. Фильм рассказывает об учительнице, работающей в школе для неблагополучных подростков. Чтобы хоть как-то сохранять спокойствие в этом, не побоимся подобного громкого слова, аду, перед уроками она принимает антидепрессанты. Тинейджеры не воспринимают ее как преподавателя, пока к ней в руки не попадает пистолет одного из учеников и она не направляет дуло на них... Думаем, сама ситуация уже дает понимание, насколько напряженным будет все происходящее далее. Более того, помимо эмоций, фильм показывает практически все проблемы нынешнего общества на материале одного лишь школьного класса.

Пустота, 2003

Если вы уже не новичок в жанре камерных триллеров, то вам наверняка известно имя Винченцо Натали, ну или хотя бы название его легендарного фильма «Куб». И вот он вновь экспериментирует с данным форматом, причем слово «эксперимент» подходит сюда как нельзя лучше: «Пустота» — кино очень нестандартное. Полукомедия, полудрама рассказывает о двух неудачниках, которые обнаруживают в себе способность превращать в пустоту все, что им не нравится, и «допревращают» окружающую реальность до того, что от нее практически ничего не остается. Обязательно досмотрите титры до конца: после них вас ждет довольно забавный эпизод.

Идеальные незнакомцы, 2016

Эту итальянскую комедийную драму мы уже включали в свои подборки, но все же не могли еще раз не упомянуть о ней в этой теме, поскольку она является эталоном сего жанра. Представьте: группа закадычных друзей в очередной раз устраивает посиделки, и тут к ним приходит мысль о любопытной игре — читать все сообщения вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Полагаем, вы сразу можете представить, что все это закончится отнюдь не простым весельем. В их телефонах будут не просто скелеты, а скелетища! Впрочем, пожалуй, как и в телефоне каждого из нас. Спойлер: финал шикарен.

Экзамен, 2009

Если исходить из синопсиса, то перед нами очередная копия вышеперечисленных фильмов: 8 соискателей в закрытой комнате на протяжении 80 минут пытаются ответить на единственный вопрос одной крупной компании, которая и устроила этот экзамен ради определения лучшего кандидата на престижную должность. Но на деле эта картина отличается от других: тут нет драк, крови, спецэффектов и каких-то умопомрачительных тайн. Но весь фильм вы будете пребывать в напряжении, а в финале воскликнете: «Да ладно, все было так просто?!»

Человек с Земли, 2007

Итак, собираются в одной комнате антрополог, археолог, биолог, психолог, христианка, молодая студентка, влюбленная женщина и человек, который вдруг рассказывает всем им о том, что ему 14 тысяч лет. И нет, это не анекдот, а завязка камерной драмы, показывающей, насколько все мы непоколебимы в своей вере, зашорены и неспособны принять факты, которые отличаются от наших представлений о мире. Если вы человек, который любит порассуждать, то эта фантастическая (или все же не фантастическая?) история определенно для вас.

Дьявол, 2010

К концу подборки мы подошли к картине от сценариста фильма «Сплит», в которой еще больше обостряется заданная нами тема: действие разворачивается не просто в одной комнате, а в кабине лифта. Да, знаем, название наводит на мысль о том, что это примитивный ужастик про демонов и другую подобную нечисть, но это не так. На самом деле мистика здесь на втором плане, на первый же выходит опять-таки психологический аспект поведения людей в экстремальной ситуации. Конкретнее о самом сюжете: 5 человек, застрявших в лифте, в какой-то момент понимают, что среди них присутствует сам дьявол... Картина рекомендована людям, которые любят во время просмотра играть в сыщика, ибо в этом фильме действительно трудно догадаться, кто дьявол, поскольку «люди стали подобны дьяволу в своем притворстве».

Может, вы знаете еще несколько достойных фильмов, которые можно добавить в этот список? Будем рады, если вы поделитесь их названиями в комментариях.