10+ пронзительных фильмов, в основу которых легли истории реальных людей
«Действие картины основано на реальных событиях» — эти слова заставляют зрителей еще внимательнее вглядываться в экраны и больше сопереживать героям. А все потому, что жизнь порой закручивает такие сюжеты, что сценаристам остается только завидовать и записывать.
Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к фильмам, в основу которых легли непридуманные факты, и решили поделиться с вами своими любимыми кинолентами. Кстати, мы даже не ожидали того, что в некоторых из них показанное на экране является правдой.
Далласский клуб покупателей
Картина привлекает внимание не только потрясающим дуэтом Мэттью Макконахи и Джареда Лето, но и тем, что в ее основе лежит реальная история простого электрика из Техаса Рона Вудруфа. Статья о жизни ВИЧ-инфицированного, создавшего Далласский клуб покупателей, чтобы помочь таким же, как он, была опубликована в газете Dallas Morning News. Работа над сценарием продолжалась с 1992 года, но фильм увидел свет только в 2013 году.
Жар-птица
Совсем свежая лента о двух советских военнослужащих вышла на экраны в 2021 году. В романтической драме о любовном треугольнике и запретной любви показаны реальные события: сценарий написан по мотивам мемуаров Сергея Фетисова «История Романа».
Скандал
В основу картины положены истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в харассменте генерального директора Роджера Айлза. В фильме по-настоящему звездный актерский состав: главные роли сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Гримеры сделали актрис максимально похожими на тех, кого они изображали на экране. В результате «Скандал» получил «Оскар» за лучший макияж и прически.
Прекрасный день по соседству
Фильм 2019 года снят по мотивам статьи «Can You Say... Hero?», опубликованной в журнале Esquire. Этот материал был посвящен одной из самых любимых зрителями телезвезд — Фреду Роджерсу. Автор статьи — заносчивый журналист, который должен был сделать едкое интервью с Роджерсом, но в итоге подружился с ним.
Друзья навсегда
Еще одна пронзительная история о журналисте Esquire, который написал статью о своей жене, скончавшейся от рака. Но главным героем фильма оказывается не автор материала и не его супруга, а их друг, который, узнав о ее болезни, переехал к ним жить. Он бросил все, чтобы помочь семье, и доказал: настоящая дружба существует.
Грязь (Компромат)
Американский биографический фильм о знаменитой глэм-метал-группе основан на сюжете книги «Грязь. Mötley Crüe. Признание наиболее печально известной мировой рок-группы». Права на экранизацию произведения были куплены еще в 2006 году, но лента вышла на экраны только в 2019-м.
Результат того стоил. «Актеры потрясающе балансируют на грани отвращения и притягательности, показывая неподдельные эмоции, демонстрируя общегрупповой стержень, держа на себе все происходящее на экране, невероятно вживаясь в роль настоящих Mötley Crüe», — написала газета The Guardian.
Ирландец
Драма режиссера Мартина Скорсезе снята по мотивам романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. Книга посвящена реальному гангстеру Фрэнку Ширану. Критики назвали картину одной из лучших в творчестве Скорсезе, а сам режиссер предположил, что этот фильм может стать последним в его карьере.
Красивый мальчик
Лента 2018 года основана на мемуарах папы и сына и посвящена извечной проблеме отцов и детей. Дэвид и Ник в исполнении Стива Карелла и Тимоти Шаламе сталкиваются с многочисленными сложностями, но преодолевают их вместе.
Нуреев. Белый ворон
«Основано на невероятной истории Рудольфа Нуреева» — гласит надпись на постере картины, снятой Рэйфом Файнсом и вышедшей на экраны в 2018 году. В фильме рассказывается о том, как великий танцор навсегда изменил историю балета. И хотя на родине британская лента не получила наград, зато на фестивале в Токио взяла Гран-при.
Все деньги мира
В основу пронзительной картины о похищении внука самого богатого и одного из самых скупых людей в мире легла история бизнесмена Пола Гетти и его семьи. Фильм держит в напряжении до последнего момента, а Кристофер Пламмер исполнил роль жадного магната так тонко и убедительно, что критики посулили ему «все награды мира».
Основатель
В киноленте рассказывается история бизнесмена Рэя Крока. Используя свои амбиции, настойчивость и безжалостность, он превратил инновационную закусочную быстрого питания двух братьев Макдональд в крупнейший в мире ресторанный бизнес.
Профессор Марстон и его Чудо-женщины
История психолога и изобретателя Уильяма Марстона настолько интересна, что оказалась достойной качественной экранизации с Люком Эвансом в главной роли. Профессор прославился не своими научными трудами, а тем, что придумал героиню комиксов Чудо-женщину. А вдохновили его на это 2 возлюбленные — законная жена Элизабет и ассистентка Олив.
Эверест
Трагические события 1996 года, когда при восхождении на самую высокую гору в мире погибли 7 человек, легли в основу пронзительного фильма «Эверест». Картину ждал большой успех в прокате: при бюджете $ 55 млн она принесла создателям более $ 200 млн.
Чикаго
Оскароносный фильм, снятый по легендарному мюзиклу, тоже оказался основан на реальных событиях. У очаровательных Рокси Харт и Вэлмы Келли были прототипы — Бьюла Эннан и Белва Гертнер. Правда, в реальности девушки не были знакомы, а объединяла их серия статей журналистки Мэри Уоткинс о двух громких судебных процессах.
Лента вышла по-настоящему культовой и получила 6 «Оскаров» и 3 «Золотых глобуса». А еще она стала одной из самых прибыльных в истории студии Miramax.
А у вас есть любимые фильмы, в основе которых лежат реальные события? Расскажите о них нам.