10+ пронзительных фильмов, в основу которых легли истории реальных людей

«Действие картины основано на реальных событиях» — эти слова заставляют зрителей еще внимательнее вглядываться в экраны и больше сопереживать героям. А все потому, что жизнь порой закручивает такие сюжеты, что сценаристам остается только завидовать и записывать.

Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к фильмам, в основу которых легли непридуманные факты, и решили поделиться с вами своими любимыми кинолентами. Кстати, мы даже не ожидали того, что в некоторых из них показанное на экране является правдой.

Далласский клуб покупателей

Рейтинг IMDb — 8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9 Картина привлекает внимание не только потрясающим дуэтом Мэттью Макконахи и Джареда Лето, но и тем, что в ее основе лежит реальная история простого электрика из Техаса Рона Вудруфа. Статья о жизни ВИЧ-инфицированного, создавшего Далласский клуб покупателей, чтобы помочь таким же, как он, была опубликована в газете Dallas Morning News. Работа над сценарием продолжалась с 1992 года, но фильм увидел свет только в 2013 году.

Жар-птица

Рейтинг IMDb — 8,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6 Совсем свежая лента о двух советских военнослужащих вышла на экраны в 2021 году. В романтической драме о любовном треугольнике и запретной любви показаны реальные события: сценарий написан по мотивам мемуаров Сергея Фетисова «История Романа».

Скандал

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4 В основу картины положены истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в харассменте генерального директора Роджера Айлза. В фильме по-настоящему звездный актерский состав: главные роли сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Гримеры сделали актрис максимально похожими на тех, кого они изображали на экране. В результате «Скандал» получил «Оскар» за лучший макияж и прически.

Прекрасный день по соседству

Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9 Фильм 2019 года снят по мотивам статьи «Can You Say... Hero?», опубликованной в журнале Esquire. Этот материал был посвящен одной из самых любимых зрителями телезвезд — Фреду Роджерсу. Автор статьи — заносчивый журналист, который должен был сделать едкое интервью с Роджерсом, но в итоге подружился с ним.

Друзья навсегда

Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8 Еще одна пронзительная история о журналисте Esquire, который написал статью о своей жене, скончавшейся от рака. Но главным героем фильма оказывается не автор материала и не его супруга, а их друг, который, узнав о ее болезни, переехал к ним жить. Он бросил все, чтобы помочь семье, и доказал: настоящая дружба существует.

Грязь (Компромат)

Рейтинг IMDb — 7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 Американский биографический фильм о знаменитой глэм-метал-группе основан на сюжете книги «Грязь. Mötley Crüe. Признание наиболее печально известной мировой рок-группы». Права на экранизацию произведения были куплены еще в 2006 году, но лента вышла на экраны только в 2019-м. Результат того стоил. «Актеры потрясающе балансируют на грани отвращения и притягательности, показывая неподдельные эмоции, демонстрируя общегрупповой стержень, держа на себе все происходящее на экране, невероятно вживаясь в роль настоящих Mötley Crüe», — написала газета The Guardian.

Ирландец

Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 Драма режиссера Мартина Скорсезе снята по мотивам романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. Книга посвящена реальному гангстеру Фрэнку Ширану. Критики назвали картину одной из лучших в творчестве Скорсезе, а сам режиссер предположил, что этот фильм может стать последним в его карьере.

Красивый мальчик

Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Лента 2018 года основана на мемуарах папы и сына и посвящена извечной проблеме отцов и детей. Дэвид и Ник в исполнении Стива Карелла и Тимоти Шаламе сталкиваются с многочисленными сложностями, но преодолевают их вместе.

Нуреев. Белый ворон

Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8 «Основано на невероятной истории Рудольфа Нуреева» — гласит надпись на постере картины, снятой Рэйфом Файнсом и вышедшей на экраны в 2018 году. В фильме рассказывается о том, как великий танцор навсегда изменил историю балета. И хотя на родине британская лента не получила наград, зато на фестивале в Токио взяла Гран-при.

Все деньги мира

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7 В основу пронзительной картины о похищении внука самого богатого и одного из самых скупых людей в мире легла история бизнесмена Пола Гетти и его семьи. Фильм держит в напряжении до последнего момента, а Кристофер Пламмер исполнил роль жадного магната так тонко и убедительно, что критики посулили ему «все награды мира».

Основатель

Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 В киноленте рассказывается история бизнесмена Рэя Крока. Используя свои амбиции, настойчивость и безжалостность, он превратил инновационную закусочную быстрого питания двух братьев Макдональд в крупнейший в мире ресторанный бизнес.

Профессор Марстон и его Чудо-женщины

Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1 История психолога и изобретателя Уильяма Марстона настолько интересна, что оказалась достойной качественной экранизации с Люком Эвансом в главной роли. Профессор прославился не своими научными трудами, а тем, что придумал героиню комиксов Чудо-женщину. А вдохновили его на это 2 возлюбленные — законная жена Элизабет и ассистентка Олив.

Эверест

Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Трагические события 1996 года, когда при восхождении на самую высокую гору в мире погибли 7 человек, легли в основу пронзительного фильма «Эверест». Картину ждал большой успех в прокате: при бюджете $ 55 млн она принесла создателям более $ 200 млн.

Чикаго

Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7 Оскароносный фильм, снятый по легендарному мюзиклу, тоже оказался основан на реальных событиях. У очаровательных Рокси Харт и Вэлмы Келли были прототипы — Бьюла Эннан и Белва Гертнер. Правда, в реальности девушки не были знакомы, а объединяла их серия статей журналистки Мэри Уоткинс о двух громких судебных процессах.

Лента вышла по-настоящему культовой и получила 6 «Оскаров» и 3 «Золотых глобуса». А еще она стала одной из самых прибыльных в истории студии Miramax.