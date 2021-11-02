10 примеров того, как костюмеры исторических фильмов ввели нас в заблуждение, а мы дружно поверили

Съемка исторических фильмов — это весьма трудоемкий процесс, требующий особого внимания к деталям. Ведь, чтобы все выглядело естественно и фильм максимально верно отражал дух времени, требуется консультация специалистов многих областей.

Мы в AdMe.ru посмотрели на фильмы зорким взглядом исторически подкованного зрителя и заметили некоторые неточности в нарядах персонажей.

Десять заповедей

«Десять заповедей» — это культовая эпопея о Древнем Египте. Приглядеться здесь стоит к волосам героинь. Фильм снимали в 1956 году, и, видимо, именно поэтому все женщины в картине носят прически в стиле 1950-х. Волосы выглядят аккуратно и элегантно, но нехарактерно для Древнего Египта. В ту эпоху пряди заплетали в косички, продевали через золотые трубочки, бусины, делали завитки и даже носили парики. Стоит сказать, что в ленте мы иногда видим на головах девушек золотые ободки, но они мало похожи на украшения того времени.

Первый мститель

Возлюбленная Капитана Америки — боевая Пегги Картер. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны, и девушка выступает как отличный солдат и агент. Выглядит Пегги потрясающе как в своей военной форме, так при благодаря аккуратной, но довольно свободной прическе. Только вот по правилам корпуса женской армии 1942 года, девушкам в армии следовало подбирать волосы так, чтобы они не касались воротника сзади.

Красавица и Чудовище

Киноадаптация диснеевского шедевра пестрит яркими нарядами и декорациями. Роль главной красавицы — Белль — сыграла Эмма Уотсон. Часть фильма девушка расхаживает по замку в пышном желтом платье. Самая известная версия этой сказки возникла в XVIII веке, и предполагается, что описанные события разворачиваются тогда же. Но как в старом мультфильме, так и в современной адаптации наряд Белль совсем нехарактерен для моды той эпохи. В те времена носили платья на широком каркасе, который увеличивал нижнюю часть тела. Также для создания нужного силуэта девушка должна была надевать особый корсет. Волосы же обычно убирали наверх, иногда прикрывали шапочкой или капюшоном.

Маленькие женщины

Фильм «Маленькие женщины» 2019 года — последняя экранизация знаменитого американского романа. История рассказывает о жизни 4 сестер в XIX веке. В большинстве своем подобранные для фильма костюмы вполне точно отображают историческую эпоху. Однако в какой-то момент на ногах сестер мы замечаем угги, которые появились в лишь во второй половине XX века.

Перл-Харбор

«Перл-Харбор» — военная мелодрама о событиях 1941 года. В фильме мы видим много медсестер ВМФ, которые носят форму, подобающую тому времени. И даже легкий макияж тогда не был под запретом. Вот только ходить в униформе медработницы должны были всегда, а одеваться в гражданскую одежду им разрешалось лишь в свободное время. В картине есть сцена, где военные и медсестры оплакивают погибших после атаки. В этот момент все они находятся на службе и должны выглядеть соответствующе. Однако медсестры расхаживают в стильных гражданских нарядах.

Человек в железной маске

Приключенческий фильм снят по мотивам произведений Дюма рассказывает об узнике Людовика XIV. Все события фильма развиваются в XVII веке, и героями выступают известные нам, но постаревшие три мушкетера. Сын одного из них — Рауль — влюбляется в девушку Кристину. Вот на нее-то мы и обратим внимание. В одной сцене в спальне нам отчетливо виден машинный шов на вырезе ночной рубашки Кристины. Но ведь первые швейные машины появились лишь в XVIII веке.

Елизавета

Фильм рассказывает о ранних годах правления английской королевы Елизаветы I. Эта правительница известна тем, что любила носить яркий макияж и парики или высокие прически. В таком ярком образе она и предстает в фильме. Однако так наряжаться королева начала только в зрелом возрасте, чтобы скрыть следы старения и шрамы от оспы. В молодости ее прическа и макияж были скромнее.

Король говорит

Эта историческая драма рассказывает о том, как герцог, а после король Великобритании Георг VI пытается избавиться от заикания при помощи логопеда. Его жена Елизавета постоянно его поддерживает. Вот о ней и ее нарядах и пойдет речь. Не секрет, что шляпы были неотъемлемой частью ее образа. На протяжении жизни она часто меняла их фасоны и имела в гардеробе огромное множество разных головных уборов. В эпизоде фильма, где герцог с герцогиней отправляются в замок Балморал, мы видим на Елизавете красивую голубую шляпку. Однако шляпы именно такого фасона полюбились ей уже после начала войны, а не в 1936 году, как показано в картине.

Багровый пик

«Багровый пик» — мрачный и красивый фильм Гильермо дель Торо. В центре внимания — два женских персонажа: опасная Люсиль и нежная Эдит. Действие картины происходит в 1887 году. Люсиль одевается в платья, которые строго соответствуют моде 1880-х годов. В то время как на Эдит мы по какой-то причине видим одежду, характерную для более позднего периода.

Война и мир

Очередную экранизацию великого русского романа выпустили британцы в 2016 году. В этом сериале на Пьере Безухове мы замечаем очки, к которым стоит приглядеться повнимательней. При определенном ракурсе видно, что у очков имеются носоупоры, которые не позволяют конструкции соскальзывать. В романе описываются события начала XIX века. А очки подобного типа появились лишь в начале XX столетия.